A Escócia parece ter encontrado seu homem para conduzir a seleção nacional adiante após o fim da era Clarke, que chegou ao fim depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo deste verão. Segundo a Sky Sports, o ex-defensor da Premier League Pocognoli surgiu como o claro favorito para o cargo vago de técnico, com a Federação Escocesa de Futebol identificando o profissional de 39 anos como seu principal alvo para revitalizar o elenco.

A movimentação representa uma mudança significativa de direção para a federação, ao optar por um treinador mais jovem e com um perfil tático moderno. Pocognoli está atualmente sem clube, o que o torna uma opção atraente e acessível para a entidade enquanto busca concluir rapidamente a nomeação.