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Revelado o próximo técnico da Escócia! Ex-zagueiro da Premier League está pronto para suceder Steve Clarke
Pocognoli surge como principal candidato
A Escócia parece ter encontrado seu homem para conduzir a seleção nacional adiante após o fim da era Clarke, que chegou ao fim depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo deste verão. Segundo a Sky Sports, o ex-defensor da Premier League Pocognoli surgiu como o claro favorito para o cargo vago de técnico, com a Federação Escocesa de Futebol identificando o profissional de 39 anos como seu principal alvo para revitalizar o elenco.
A movimentação representa uma mudança significativa de direção para a federação, ao optar por um treinador mais jovem e com um perfil tático moderno. Pocognoli está atualmente sem clube, o que o torna uma opção atraente e acessível para a entidade enquanto busca concluir rapidamente a nomeação.
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Histórico como treinador e sucesso recente
Embora ainda seja relativamente jovem em termos de carreira como técnico, Pocognoli chega com um currículo que impressionou os responsáveis pela decisão em Glasgow. Ele teve uma passagem estelar por seu país natal, a Bélgica, onde levou a Union Saint-Gilloise ao seu primeiro título da liga belga em 90 anos no ano passado. Essa conquista elevou significativamente seu status em toda a Europa, mostrando sua capacidade de organizar uma equipe e alcançar resultados consistentes no mais alto nível do futebol nacional.
Após seu sucesso na Bélgica, Pocognoli se mudou para a Ligue 1 para assumir o comando do Monaco em outubro passado. Embora sua passagem pelo principado tenha chegado ao fim neste verão, após um sétimo lugar na Ligue 1, sua experiência comandando um dos clubes mais prestigiados da França é vista como um grande trunfo. A SFA acredita que sua vivência no futebol europeu de elite e sua capacidade de trabalhar com jogadores de alto perfil serão bem transferidas para o cenário internacional.
Um rosto conhecido no futebol britânico
Para os fãs do futebol britânico, Pocognoli é um nome familiar por causa do período em que jogou na Premier League e na Championship. O ex-lateral-esquerdo defendeu o West Bromwich Albion, onde adquiriu experiência valiosa sobre as exigências físicas e mentais da elite do futebol inglês.
Além de sua passagem em definitivo pelo West Brom, o internacional belga também passou uma temporada por empréstimo no Brighton & Hove Albion há uma década. Essa familiaridade com o cenário britânico, somada aos seus recentes sucessos táticos no continente, faz dele um candidato único, que faz a ponte entre o conhecimento local e os métodos modernos do futebol europeu.
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Transição da era Clarke
Como jogador, Pocognoli somou mais de 300 partidas em competições nacionais ao longo da carreira e disputou 13 jogos pela seleção belga. Sua nomeação iminente também tem significado histórico, já que o técnico de 39 anos está prestes a se tornar o primeiro treinador estrangeiro da Escócia desde que Berti Vogts ocupou o cargo entre 2002 e 2004.
Olhando para frente, o treinador belga terá um mandato claro da Federação Escocesa de Futebol para inaugurar uma nova era na seleção nacional. Seu principal objetivo será recuperar a competitividade e conduzir a Escócia em campanhas consecutivas de classificação para grandes torneios, mirando uma vaga na Eurocopa de 2028, seguida pela Copa do Mundo de 2030.
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