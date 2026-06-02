Revelado: o privilégio exclusivo de que Lionel Messi desfruta na seleção argentina - o maior jogador de todos os tempos, vencedor da Copa do Mundo, recebe tratamento especial

No entanto, surgiram algumas pequenas preocupações quanto à condição física do atacante de cara para os próximos jogos. Os torcedores passaram por um grande susto em maio, quando ele foi substituído durante a emocionante vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union. Após a partida, o clube revelou que seu craque havia pedido especificamente para ser substituído após sentir “fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”.

O técnico Lionel Scaloni observou que os laudos médicos sobre seu craque não eram “tão ruins assim”, mas a comissão técnica, compreensivelmente, manteve a cautela. Consequentemente, o experiente atacante foi visto treinando sozinho, afastado do grupo principal, na segunda-feira, para garantir que esteja totalmente preparado para os desafios que virão.