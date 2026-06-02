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Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Revelado: o privilégio exclusivo de que Lionel Messi desfruta na seleção argentina - o maior jogador de todos os tempos, vencedor da Copa do Mundo, recebe tratamento especial

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Inter Miami CF
Argentina x Argélia

O craque argentino Lionel Messi está recebendo um tratamento especial no centro de treinamento da seleção, na preparação para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Enquanto se prepara para liderar sua seleção em um sexto torneio — um recorde —, o astro do Inter Miami recebeu um privilégio exclusivo, não concedido a nenhum outro jogador do elenco, que lhe permite se concentrar inteiramente na defesa do título conquistado no Catar.

  • Tratamento preferencial para o capitão

    Messi recebeu um quarto privado para toda a duração do torneio. Enquanto o restante da equipe divide acomodações, o jogador de 38 anos está hospedado sozinho no quarto 202 da base da seleção em Kansas City, convenientemente localizado ao lado dos amigos íntimos Rodrigo De Paul e Nicolás Otamendi. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro dividia anteriormente o quarto com Sergio Agüero, até que a lenda do Manchester City foi forçada a se aposentar. Durante a bem-sucedida campanha de 2022, o capitão também pediu para ficar sozinho no quarto, uma tradição que ele optou por manter enquanto a Argentina busca defender seu título pelos Estados Unidos, Canadá e México.


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    Preocupações com a forma física antes do torneio

    No entanto, surgiram algumas pequenas preocupações quanto à condição física do atacante de cara para os próximos jogos. Os torcedores passaram por um grande susto em maio, quando ele foi substituído durante a emocionante vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union. Após a partida, o clube revelou que seu craque havia pedido especificamente para ser substituído após sentir “fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”.

    O técnico Lionel Scaloni observou que os laudos médicos sobre seu craque não eram “tão ruins assim”, mas a comissão técnica, compreensivelmente, manteve a cautela. Consequentemente, o experiente atacante foi visto treinando sozinho, afastado do grupo principal, na segunda-feira, para garantir que esteja totalmente preparado para os desafios que virão.

  • Preparação do elenco e ausências

    A Argentina foi sorteada para o Grupo J do torneio, ao lado da Argélia, da Áustria e da Jordânia, que estreia na competição. Scaloni anunciou sua convocação de 26 jogadores, deixando de fora, notavelmente, nove jogadores da seleção campeã de 2022, incluindo jovens promessas como Alejandro Garnacho e Franco Mastantuono, bem como o experiente atacante Paulo Dybala.

    A seleção nacional tem trabalhado arduamente para gerenciar os níveis de condicionamento físico de todos os jogadores, com vários outros, incluindo Emiliano Martínez, Leandro Paredes e Nico González, também realizando sessões individuais específicas. Apesar desses pequenos obstáculos, os atuais campeões foram animados pela notícia de que Julián Álvarez e Cristian Romero estão em plena forma para os próximos jogos de preparação.

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    O que vem a seguir para a Argentina?

    A Albiceleste tem pela frente dois amistosos contra Honduras e a Islândia, enquanto finaliza os preparativos para o torneio. Os jogadores de Scaloni darão então início à defesa do título contra a Argélia, no dia 16 de junho, em Kansas City. Eles voltam a campo no dia 22 de junho contra a Áustria, no Texas, antes de encerrarem a fase de grupos contra a Jordânia, no dia 27 de junho.

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