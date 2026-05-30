Getty Images
Traduzido por
Revelado: o principal motivo pelo qual Liverpool e PSG devem ser os principais candidatos a contratar Yan Diomande, à frente do Manchester United e do Bayern
Liverpool e PSG ganham vantagem na disputa por Diomande
O Liverpool assumiu a liderança na disputa pelo jovem Diomande, do Leipzig, à medida que a corrida pela contratação do adolescente se intensifica. Os Reds buscam um sucessor de longo prazo para Mohamed Salah, e sua visão para o desenvolvimento do jogador parece corresponder às próprias ambições dele.
De acordo com o jornalista Ben Jacobs, Diomande tem uma forte preferência por jogar na ala direita. Essa postura tornou-se um fator-chave na disputa pela contratação, com o Liverpool e o PSG apresentando projetos que se alinham estreitamente com a função desejada pelo marfinense.
O Manchester United e o Bayern de Munique continuam interessados, mas ambos os clubes estariam considerando Diomande principalmente como uma opção para a lateral esquerda. Essa abordagem ajudou o Liverpool e o PSG a se estabelecerem como os principais candidatos.
- Getty
Jacobs explica o panorama das transferências
Em entrevista ao podcast Born N' Red, Jacobs descreveu a situação atual em torno do futuro do jovem jogador. Jacobs também explicou por que o Liverpool e o PSG estão atualmente em vantagem em relação ao Bayern e ao United.
“Yan Diomande está interessado tanto no Liverpool quanto no PSG”, disse Jacobs. “Mas precisamos ficar de olho no Bayern também, porque o foco do Bayern era Anthony Gordon — e Gordon foi para o Barcelona. Portanto, o Bayern ainda está procurando contratar alguém.
“A diferença, assim como no caso do Man United, é que o Bayern está dizendo a Diomande: ‘jogue pela esquerda’, enquanto o Liverpool e o PSG veem Diomande predominantemente como um jogador de direita. Nesta fase de sua carreira, o jogador prefere significativamente jogar pela direita. Portanto, Liverpool e PSG parecem ser os favoritos.”
A adequação tática pode determinar o próximo passo de Diomande
A disputa por Diomande parece girar mais em torno da utilização tática do que de questões financeiras. Embora vários clubes de elite estejam de olho no jovem jogador, a promessa de oportunidades regulares na sua posição preferida tornou-se um fator decisivo.
A equipe de recrutamento do Liverpool e o técnico Arne Slot supostamente veem Diomande como um ponta-direita, uma função semelhante à que Salah tem desempenhado com tanto sucesso em Anfield. O PSG compartilha dessa visão, colocando ambos os clubes em uma posição vantajosa à medida que a disputa pela contratação se desenrola.
- Getty Images Sport
O Liverpool continua focado em garantir seu principal alvo
A prioridade imediata do Liverpool é convencer Diomande de que Anfield é o destino ideal para a próxima etapa de sua carreira. Os planos do clube para ele na ala direita podem se revelar cruciais à medida que as negociações avançam.
Se a transferência não se concretizar, o Liverpool poderá explorar opções alternativas para o ataque. Uma possibilidade mencionada é Bradley Barcola, do PSG, embora o francês se sinta naturalmente mais à vontade na esquerda, o que significa que qualquer tentativa de contratação representaria um rumo diferente dos planos atuais do Liverpool.