Revelado: o principal motivo pelo qual Liverpool e PSG devem ser os principais candidatos a contratar Yan Diomande, à frente do Manchester United e do Bayern

O Liverpool assumiu a liderança na disputa pelo jovem Diomande, do Leipzig, à medida que a corrida pela contratação do adolescente se intensifica. Os Reds buscam um sucessor de longo prazo para Mohamed Salah, e sua visão para o desenvolvimento do jogador parece corresponder às próprias ambições dele.

De acordo com o jornalista Ben Jacobs, Diomande tem uma forte preferência por jogar na ala direita. Essa postura tornou-se um fator-chave na disputa pela contratação, com o Liverpool e o PSG apresentando projetos que se alinham estreitamente com a função desejada pelo marfinense.

O Manchester United e o Bayern de Munique continuam interessados, mas ambos os clubes estariam considerando Diomande principalmente como uma opção para a lateral esquerda. Essa abordagem ajudou o Liverpool e o PSG a se estabelecerem como os principais candidatos.