Revelado o plano diretor de € 2 bilhões do estádio do PSG enquanto a decisão final se aproxima

O PSG anunciará de forma espetacular, nas próximas semanas, a localização de seu futuro estádio após uma reunião final com três cidades candidatas. Anunciado pela primeira vez há quatro anos, o projeto de um novo grande estádio finalmente está entrando em uma fase decisiva. De acordo com o Le Parisien, um veredito definitivo sobre o gigantesco projeto de infraestrutura agora está muito próximo.

O clube da capital pretende anunciar sua escolha final ao fim dessa reunião muito aguardada para finalmente pôr fim ao suspense. É hora de o PSG tomar uma decisão firme sobre esse dossiê complexo, exatamente como foi prometido nesta mesma época no ano passado.