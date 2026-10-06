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Revelado o plano diretor de € 2 bilhões do estádio do PSG enquanto a decisão final se aproxima
Hora da decisão para o PSG
O PSG anunciará de forma espetacular, nas próximas semanas, a localização de seu futuro estádio após uma reunião final com três cidades candidatas. Anunciado pela primeira vez há quatro anos, o projeto de um novo grande estádio finalmente está entrando em uma fase decisiva. De acordo com o Le Parisien, um veredito definitivo sobre o gigantesco projeto de infraestrutura agora está muito próximo.
O clube da capital pretende anunciar sua escolha final ao fim dessa reunião muito aguardada para finalmente pôr fim ao suspense. É hora de o PSG tomar uma decisão firme sobre esse dossiê complexo, exatamente como foi prometido nesta mesma época no ano passado.
- AFP
A batalha no Parc des Princes
Há anos, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, pressiona consistentemente a Prefeitura de Paris para permitir a compra definitiva do Parc des Princes. A direção pretende firmemente transformar o estádio histórico em uma arena modernizada e ampliada, cercada por um ambiente dedicado às cores do clube da capital. A porta pareceu se abrir durante a recente campanha municipal, mas a realidade do preço final, dos custos reais e do projeto de desenvolvimento se mostrou muito diferente.
Apesar desses obstáculos, a Prefeitura de Paris insiste que as discussões "estão avançando na direção certa", segundo rumores após o recente Conselho de Paris. A ideia é um monumental projeto de desenvolvimento urbano que revolucionaria completamente a paisagem entre a Porte d'Auteuil e a Porte de Saint-Cloud.
Um impressionante € 2 bilhões
Nos bastidores, arquitetos trabalham atualmente sem descanso para apresentar uma proposta de projeto de estádio com capacidade para impressionantes 70 mil lugares. Os custos envolvidos são astronômicos, já que os planos ambiciosos exigem cobrir o anel viário parisiense adjacente para construir uma grande esplanada pública. Esse novo espaço abrigaria edifícios essenciais do clube, um museu dedicado, a loja oficial do clube e várias instalações esportivas, incluindo as quadras de padel tão queridas por Al-Khelaifi.
Essa grande visão vem com um custo total verdadeiramente monumental. A conta total, que inclui a compra definitiva do estádio, as amplas obras de construção e os empreendimentos urbanos no entorno, está estimada em € 2 bilhões.
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Escolhendo entre três cidades rivais
Embora continuar no Parc des Princes siga sendo a prioridade absoluta para a maioria dos torcedores, o PSG não dá nenhuma indicação clara sobre sua escolha futura. Os projetos alternativos localizados nas cidades suburbanas de Poissy e Massy ainda existem e seguem firmemente em pauta. Essas duas opções viáveis nos subúrbios apresentam suas próprias vantagens e desvantagens distintas para o futuro de longo prazo do clube.
O veredicto final pode acabar dependendo da obtenção de um acordo definitivo com a Prefeitura de Paris sobre uma venda permanente. O governo local inicialmente se recusou a vender o estádio em definitivo, mas provavelmente terá de ceder para permitir que o Catar compre o lendário palco parisiense e mantenha o time em casa.
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