Revelado: o plano de transferências de Xabi Alonso para o Chelsea; explicadas as razões que levaram os Blues a recorrerem à lenda do Liverpool após o “erro” de Liam Rosenior

Em um afastamento significativo da estrutura que caracterizou as gestões anteriores sob a propriedade da BlueCo, o Chelsea nomeou oficialmente Alonso como diretor técnico, em vez de ocupá-lo no cargo mais restrito de treinador principal. Essa mudança sinaliza uma grande reestruturação de poder em Stamford Bridge, conferindo ao técnico de 44 anos uma competência muito mais ampla sobre o recrutamento e as operações da equipe principal do que seus antecessores.

Ao falar sobre sua nova função, Alonso expressou seu orgulho, afirmando: “O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de imenso orgulho tornar-me gerente deste grande clube. Pelas minhas conversas com o grupo de proprietários e a liderança esportiva, fica claro que compartilhamos a mesma ambição. Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há grande talento no elenco e um enorme potencial neste clube de futebol, e será uma grande honra para mim liderá-lo. Agora, o foco está no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de títulos.”