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Revelado: o plano de transferências de Xabi Alonso para o Chelsea; explicadas as razões que levaram os Blues a recorrerem à lenda do Liverpool após o “erro” de Liam Rosenior
Alonso recebe o título de "Gerente" em uma mudança na hierarquia
Em um afastamento significativo da estrutura que caracterizou as gestões anteriores sob a propriedade da BlueCo, o Chelsea nomeou oficialmente Alonso como diretor técnico, em vez de ocupá-lo no cargo mais restrito de treinador principal. Essa mudança sinaliza uma grande reestruturação de poder em Stamford Bridge, conferindo ao técnico de 44 anos uma competência muito mais ampla sobre o recrutamento e as operações da equipe principal do que seus antecessores.
Ao falar sobre sua nova função, Alonso expressou seu orgulho, afirmando: “O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de imenso orgulho tornar-me gerente deste grande clube. Pelas minhas conversas com o grupo de proprietários e a liderança esportiva, fica claro que compartilhamos a mesma ambição. Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há grande talento no elenco e um enorme potencial neste clube de futebol, e será uma grande honra para mim liderá-lo. Agora, o foco está no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de títulos.”
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Corrigindo o “erro” de Rosenior
A decisão de contratar Alonso surge após a breve e malsucedida passagem de Rosenior, que foi demitido após apenas 106 dias no comando. Fontes internas do Chelsea indicaram que a contratação do ex-técnico do Hull City é agora vista como um “erro” e uma “curva de aprendizado” para a diretoria do clube, de acordo com uma reportagem da ESPN. A diretoria percebeu que o elenco jovem e caro precisava de uma figura com pedigree e experiência significativos para realizar seu potencial, em vez de mais um técnico voltado para a formação.
A chegada de Alonso tem como objetivo evitar a agitação entre os jogadores e restaurar a autoridade no vestiário. Enquanto Rosenior lutava para conquistar o respeito de estrelas de renome, o espanhol chega com um currículo que inclui um título invicto da Bundesliga e uma carreira de jogador lendária. O Chelsea também estava ansioso para se antecipar à possível concorrência do Liverpool, onde o futuro de Arne Slot tem sido alvo de especulações.
Nova estratégia de transferências do Chelsea
Uma das principais condições para que Alonso aceitasse o cargo foi uma reformulação fundamental do modelo de contratações do clube, segundo a reportagem. Depois de gastar mais de 2 bilhões de libras (2,7 bilhões de dólares) em jovens talentos promissores, com sucesso limitado no campeonato nacional, o clube concordou com a exigência de Alonso de contar com mais jogadores experientes e prontos para jogar. Essa mudança de rumo, afastando-se de uma estratégia baseada exclusivamente em jovens, tem como objetivo proporcionar o equilíbrio necessário para competir imediatamente pela Premier League e pela Liga dos Campeões.
Embora o clube continue a utilizar sua extensa rede de dados e olheiros, espera-se que Alonso tenha uma voz muito mais influente na identificação de alvos. A falta de controle sobre as transferências foi um grande ponto de atrito para os treinadores anteriores, mas o novo acordo garante que o espanhol liderará a evolução do elenco neste verão. Essa garantia foi vital para convencer Alonso a retornar à Inglaterra após sua saída do Bernabéu.
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Ignorando o desastre do Real Madrid
A decisão do Chelsea de contratar Alonso ocorre apesar de uma passagem difícil de 233 dias pelo Real Madrid, durante a qual ele entrou em conflito com vários astros de renome. Na Espanha, o relacionamento com Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Federico Valverde deteriorou-se à medida que o técnico tentava implementar sistemas táticos rígidos que limitavam a liberdade dos jogadores. No entanto, a diretoria do Chelsea continua confiante de que o modelo que Alonso adotou no Leverkusen é mais adequado ao elenco atual do clube.
Taticamente, os Blues esperam que Alonso implemente a formação 3-4-2-1 que se mostrou tão bem-sucedida na Alemanha. Há um entusiasmo específico em relação a como esse sistema beneficiará Cole Palmer, com a esperança de que Alonso possa repetir o sucesso que teve ao desenvolver Florian Wirtz. Apesar das derrotas esmagadoras sofridas em seus últimos meses em Madri, o clube londrino acredita que sua identidade tática é a peça que faltava em seu caro quebra-cabeça.