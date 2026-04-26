Revelado o plano de Ruben Amorim para a temporada 2026-27, enquanto o ex-técnico do Manchester United descarta um retorno a Portugal

Olhando para o futuro, Amorim provavelmente passará os próximos meses observando o mercado europeu, mantendo-se oficialmente em licença sabática. Assim que concluir seu período de estudos e aperfeiçoamento tático, espera-se que o técnico retorne ao futebol de elite totalmente revigorado, à espera do projeto certo de um grande clube estrangeiro.

É bem possível que ele ainda esteja de olho no que acontece no United, que ocupa a terceira posição na Premier League sob o comando de Michael Carrick e enfrenta o Brentford na próxima partida, na noite de segunda-feira.