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Revelado o plano de Ruben Amorim para a temporada 2026-27, enquanto o ex-técnico do Manchester United descarta um retorno a Portugal
Tirar um ano sabático
De acordo com o jornal A BOLA, Amorim traçou uma estratégia clara. O técnico de 41 anos planeja tirar uma licença sabática formal durante toda a temporada 2026-27. Seu principal objetivo é embarcar em uma busca por mais conhecimento, usando esse período longe das linhas laterais para aprimorar suas competências como treinador. Embora seu nome continue sendo associado a várias vagas na Europa, inclusive na Premier League, ele não está com pressa para ingressar em um novo ambiente. Ele pretende estudar a evolução do futebol de elite sem as distrações do dia a dia.
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Troca de ideias com gestores de alto escalão
Como parte dessa pausa autoimposta, Amorim planeja viajar e passar algum tempo com outros treinadores de alto nível que servem de referência profissional para ele. Esse processo de troca de ideias e comparação de metodologias táticas é uma prática comum entre treinadores de elite que desejam renovar suas perspectivas. Sua ascensão no mundo do treinamento foi notavelmente rápida, passando da Casa Pia para o SC Braga e, em seguida, chegando rapidamente aos holofotes do futebol profissional. Passagens bem-sucedidas pelo Braga e pelo Sporting CP levaram diretamente ao cargo no Manchester United, sem nenhuma pausa, tornando este próximo período de reflexão sua primeira pausa significativa como técnico.
Descartando um regresso a Portugal
Embora Amorim continue sendo uma figura altamente respeitada em seu país natal, um retorno à primeira divisão portuguesa não está nos planos no momento. Apesar de sua paixão de longa data pelo Benfica, como ex-jogador e torcedor, e de seu sucesso histórico no Sporting CP, seu futuro está no exterior. Somente uma oferta excepcionalmente lucrativa ou prestigiada de um grande clube estrangeiro poderia convencê-lo a abandonar seus planos de afastamento. Por enquanto, treinar na liga nacional onde conquistou fama é considerado um capítulo encerrado.
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E agora?
Olhando para o futuro, Amorim provavelmente passará os próximos meses observando o mercado europeu, mantendo-se oficialmente em licença sabática. Assim que concluir seu período de estudos e aperfeiçoamento tático, espera-se que o técnico retorne ao futebol de elite totalmente revigorado, à espera do projeto certo de um grande clube estrangeiro.
É bem possível que ele ainda esteja de olho no que acontece no United, que ocupa a terceira posição na Premier League sob o comando de Michael Carrick e enfrenta o Brentford na próxima partida, na noite de segunda-feira.