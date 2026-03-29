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Revelado: o plano de pré-temporada do Manchester United para o jovem prodígio JJ Gabriel, de 15 anos, à medida que se aproxima sua estreia na equipe principal
Por que Gabriel não pôde estrear na Premier League
Como tinha apenas 14 anos quando a atual temporada da primeira divisão inglesa começou, Gabriel não pôde estrear nessa competição. Ele teria sido autorizado a jogar a FA Cup, mas o United sofreu uma derrota na terceira rodada contra o Brighton.
Gabriel — que tem sido apelidado de “Kid Messi” — continuou a brilhar pelos Red Devils nas categorias de base. Ele marcou 21 gols em 23 partidas pela equipe sub-18 — onde joga ao lado de Kai, o filho mais velho de Wayne Rooney — e possui um enorme potencial ainda a ser explorado.
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O Manchester United deve incluir Gabriel na lista de convocados para a pré-temporada
Não vai demorar muito para que esse conjunto de habilidades chegue ao time principal. De acordo com o Manchester Evening News, “em reconhecimento ao talento de Gabriel”, espera-se que ele “faça parte da comitiva do United na pré-temporada” de 2026. Isso se deve, em parte, ao fato de que vários jogadores estarão participando da Copa do Mundo.
Os Red Devils planejam disputar partidas por toda a Europa durante o verão, “com negociações em andamento para finalizar um calendário que inclua visitas à Escandinávia e outras partes” do continente.
O United costuma convocar seus jogadores para a primeira semana de julho, mas a Copa do Mundo de 2026 se estenderá até o dia 19 daquele mês. É provável que Gabriel esteja entre os convocados para cobrir a ausência de companheiros de equipe mais experientes.
Fletcher e Carrick ficaram impressionados com o potencial de Gabriel
Ele já foi convidado a treinar com a equipe principal do clube — apesar de só ter completado 15 anos em outubro de 2025 — e impressionou a muitos com suas atuações ao lado de nomes ilustres. Darren Fletcher, que é técnico da equipe sub-18 em Old Trafford e assumiu brevemente o cargo de técnico interino da equipe principal nesta temporada, falou sobre a maior promessa que os Red Devils descobriram nos últimos tempos: “Ele é um jovem com uma enorme expectativa em torno dele; sabe-se que há muito barulho à sua volta, e merecidamente, porque é um garoto realmente talentoso. Ele trabalha duro. A primeira coisa que eu diria é que ele ama futebol. Ele adora treinar, adora jogar, adora ter a bola, adora se expressar. Ele toma decisões fantásticas. Ele simplesmente tem um entusiasmo pelo jogo que é simplesmente incrível.
“Tem 15 anos e um futuro brilhante pela frente. Estou super empolgado com o talento dele, mas o mais importante é que ele continue se desenvolvendo. Ele está na equipe sub-18 e está indo muito bem, mas ainda tem muito a aprender. O mundo está aos seus pés e ele só precisa seguir sua jornada; sua hora chegará no momento certo. Mas, por enquanto, acho que ainda é um pouco cedo, e acredito que muitas pessoas concordariam comigo.”
Michael Carrick, que é o técnico interino dos Red Devils, falou sobre Gabriel, depois de ter sido impedido de dar ao jovem sua estreia oficial: “Ele está indo muito bem, JJ. Temos alguns jovens jogadores realmente bons na academia e tentamos trazer os jogadores mais jovens [para o time principal] sempre que possível. Estamos sempre tentando dar essa exposição aos jogadores para que venham treinar e sentir o ambiente.
“JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma temporada realmente boa pelo time sub-18. Obviamente, temos uma ótima opinião sobre ele, mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso e trabalhar com ele em seu desenvolvimento, assim como fazemos com todos os outros jogadores mais jovens, escolhendo o momento certo para ele dar o salto. O que ele tem feito nos treinos, tem feito bem, como era de se esperar, e é bom ter os jogadores mais jovens se juntando a nós.”
O Manchester United está se empenhando ao máximo para manter Gabriel em Old Trafford
Não é de se estranhar que o talento evidente de Gabriel tenha atraído olhares de admiração de fora de Manchester. O United está se empenhando para garantir que seja o clube a se beneficiar de qualquer evolução futura, com a família dele desfrutando de vantagens em Old Trafford enquanto são elaborados os termos do pré-contrato para quando chegar o dia da assinatura do contrato profissional.