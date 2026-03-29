Revelado: o plano de pré-temporada do Manchester United para o jovem prodígio JJ Gabriel, de 15 anos, à medida que se aproxima sua estreia na equipe principal

Ele já foi convidado a treinar com a equipe principal do clube — apesar de só ter completado 15 anos em outubro de 2025 — e impressionou a muitos com suas atuações ao lado de nomes ilustres. Darren Fletcher, que é técnico da equipe sub-18 em Old Trafford e assumiu brevemente o cargo de técnico interino da equipe principal nesta temporada, falou sobre a maior promessa que os Red Devils descobriram nos últimos tempos: “Ele é um jovem com uma enorme expectativa em torno dele; sabe-se que há muito barulho à sua volta, e merecidamente, porque é um garoto realmente talentoso. Ele trabalha duro. A primeira coisa que eu diria é que ele ama futebol. Ele adora treinar, adora jogar, adora ter a bola, adora se expressar. Ele toma decisões fantásticas. Ele simplesmente tem um entusiasmo pelo jogo que é simplesmente incrível.

“Tem 15 anos e um futuro brilhante pela frente. Estou super empolgado com o talento dele, mas o mais importante é que ele continue se desenvolvendo. Ele está na equipe sub-18 e está indo muito bem, mas ainda tem muito a aprender. O mundo está aos seus pés e ele só precisa seguir sua jornada; sua hora chegará no momento certo. Mas, por enquanto, acho que ainda é um pouco cedo, e acredito que muitas pessoas concordariam comigo.”

Michael Carrick, que é o técnico interino dos Red Devils, falou sobre Gabriel, depois de ter sido impedido de dar ao jovem sua estreia oficial: “Ele está indo muito bem, JJ. Temos alguns jovens jogadores realmente bons na academia e tentamos trazer os jogadores mais jovens [para o time principal] sempre que possível. Estamos sempre tentando dar essa exposição aos jogadores para que venham treinar e sentir o ambiente.

“JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma temporada realmente boa pelo time sub-18. Obviamente, temos uma ótima opinião sobre ele, mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso e trabalhar com ele em seu desenvolvimento, assim como fazemos com todos os outros jogadores mais jovens, escolhendo o momento certo para ele dar o salto. O que ele tem feito nos treinos, tem feito bem, como era de se esperar, e é bom ter os jogadores mais jovens se juntando a nós.”