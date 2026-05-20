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uefa nations league trophyGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Revelado o plano da UEFA para revolucionar o futebol internacional, com um novo projeto para a Liga dos Campeões em andamento

Eliminatórias Europeias
UEFA Nations League B Qualification
Liga das Nações B
Liga das Nações D
Liga das Nações A
Liga das Nações C

A UEFA está se preparando para reformular radicalmente o calendário internacional de futebol a partir da temporada 2028-29, substituindo as tradicionais fases de qualificação por um formato de liga ao estilo suíço. Seguindo o exemplo da estrutura recém-atualizada da Liga dos Campeões, as seleções europeias disputarão menos rodadas duplas e enfrentarão uma variedade maior de adversários em um sistema por níveis, concebido para intensificar a competição e eliminar confrontos repetitivos.

  • Transição da Liga das Nações para o sistema suíço

    A UEFA decidiu alterar significativamente o calendário das seleções nacionais após a conclusão do Campeonato Europeu de 2028. No formato atual, a Liga das Nações é composta por quatro divisões, nas quais as seleções são distribuídas em pequenos grupos de quatro, enfrentando cada adversário em casa e fora. No entanto, isso mudará para três ligas, cada uma com 18 seleções. Essas divisões serão divididas em três grupos de seis, nos quais as seleções disputarão seis partidas contra cinco adversários diferentes. Em vez dos tradicionais jogos em casa e fora, os países enfrentarão adversários de diferentes chaves, seja em casa ou fora, mantendo apenas uma eliminatória de duas partidas contra uma equipe de sua própria chave.

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  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Formato da Liga dos Campeões aplicado às eliminatórias

    As reformas abrangentes não se limitam à Liga das Nações. Historicamente, as eliminatórias europeias para grandes torneios, como a Copa do Mundo, baseavam-se em grupos de cinco ou seis seleções que se enfrentavam em casa e fora de casa ao longo de oito a dez partidas. O novo formato, no entanto, adotará uma estrutura divisional dividida em duas categorias: uma com as 36 nações melhor classificadas e uma segunda liga para os 18 ou 19 países restantes. A liga principal será composta por três grupos de 12 seleções. Seguindo o modelo das competições modernas de clubes, cada nação disputará seis partidas contra seis adversários diferentes, enfrentando duas seleções de cada um dos três potes de classificação. Isso representa uma mudança radical em relação às atuais fases de grupos, que são repetitivas.

  • Manter a emoção das eliminatórias e dos playoffs

    Embora as fases de grupos da primeira divisão estejam passando por uma revolução, a UEFA deseja preservar os elementos do sistema atual que se mostraram bem-sucedidos. As eliminatórias de promoção e rebaixamento permanecerão inalteradas, garantindo uma ponte competitiva entre as novas ligas. A liga de segunda divisão utilizará três grupos de seis equipes, ou um de sete, para manter todas as federações membros ativas. Fundamentalmente, as equipes melhor classificadas na liga principal garantirão vaga direta para os torneios finais, enquanto as vagas restantes serão determinadas por meio de um sistema de play-offs de alto risco. Esse caminho inclusivo garante que as equipes menos bem classificadas ainda mantenham uma chance matemática de chegar aos principais palcos internacionais.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    O que vem por aí para as seleções europeias?

    Antes da implementação na temporada 2028-29, as federações nacionais devem agora se preparar para um período de transição. Espera-se que a UEFA finalize os detalhes da programação e os pacotes de transmissão nos próximos meses. Tanto os torcedores quanto os jogadores estarão acompanhando de perto para ver como essa agenda lotada afetará a dinâmica do futebol nacional e internacional daqui para frente.