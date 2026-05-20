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Revelado o plano da UEFA para revolucionar o futebol internacional, com um novo projeto para a Liga dos Campeões em andamento
Transição da Liga das Nações para o sistema suíço
A UEFA decidiu alterar significativamente o calendário das seleções nacionais após a conclusão do Campeonato Europeu de 2028. No formato atual, a Liga das Nações é composta por quatro divisões, nas quais as seleções são distribuídas em pequenos grupos de quatro, enfrentando cada adversário em casa e fora. No entanto, isso mudará para três ligas, cada uma com 18 seleções. Essas divisões serão divididas em três grupos de seis, nos quais as seleções disputarão seis partidas contra cinco adversários diferentes. Em vez dos tradicionais jogos em casa e fora, os países enfrentarão adversários de diferentes chaves, seja em casa ou fora, mantendo apenas uma eliminatória de duas partidas contra uma equipe de sua própria chave.
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Formato da Liga dos Campeões aplicado às eliminatórias
As reformas abrangentes não se limitam à Liga das Nações. Historicamente, as eliminatórias europeias para grandes torneios, como a Copa do Mundo, baseavam-se em grupos de cinco ou seis seleções que se enfrentavam em casa e fora de casa ao longo de oito a dez partidas. O novo formato, no entanto, adotará uma estrutura divisional dividida em duas categorias: uma com as 36 nações melhor classificadas e uma segunda liga para os 18 ou 19 países restantes. A liga principal será composta por três grupos de 12 seleções. Seguindo o modelo das competições modernas de clubes, cada nação disputará seis partidas contra seis adversários diferentes, enfrentando duas seleções de cada um dos três potes de classificação. Isso representa uma mudança radical em relação às atuais fases de grupos, que são repetitivas.
Manter a emoção das eliminatórias e dos playoffs
Embora as fases de grupos da primeira divisão estejam passando por uma revolução, a UEFA deseja preservar os elementos do sistema atual que se mostraram bem-sucedidos. As eliminatórias de promoção e rebaixamento permanecerão inalteradas, garantindo uma ponte competitiva entre as novas ligas. A liga de segunda divisão utilizará três grupos de seis equipes, ou um de sete, para manter todas as federações membros ativas. Fundamentalmente, as equipes melhor classificadas na liga principal garantirão vaga direta para os torneios finais, enquanto as vagas restantes serão determinadas por meio de um sistema de play-offs de alto risco. Esse caminho inclusivo garante que as equipes menos bem classificadas ainda mantenham uma chance matemática de chegar aos principais palcos internacionais.
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O que vem por aí para as seleções europeias?
Antes da implementação na temporada 2028-29, as federações nacionais devem agora se preparar para um período de transição. Espera-se que a UEFA finalize os detalhes da programação e os pacotes de transmissão nos próximos meses. Tanto os torcedores quanto os jogadores estarão acompanhando de perto para ver como essa agenda lotada afetará a dinâmica do futebol nacional e internacional daqui para frente.