Revelado o plano da UEFA para revolucionar o futebol internacional, com um novo projeto para a Liga dos Campeões em andamento

As reformas abrangentes não se limitam à Liga das Nações. Historicamente, as eliminatórias europeias para grandes torneios, como a Copa do Mundo, baseavam-se em grupos de cinco ou seis seleções que se enfrentavam em casa e fora de casa ao longo de oito a dez partidas. O novo formato, no entanto, adotará uma estrutura divisional dividida em duas categorias: uma com as 36 nações melhor classificadas e uma segunda liga para os 18 ou 19 países restantes. A liga principal será composta por três grupos de 12 seleções. Seguindo o modelo das competições modernas de clubes, cada nação disputará seis partidas contra seis adversários diferentes, enfrentando duas seleções de cada um dos três potes de classificação. Isso representa uma mudança radical em relação às atuais fases de grupos, que são repetitivas.