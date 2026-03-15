Revelado: O papel que Kylian Mbappé desempenhará pelo Real Madrid contra o Manchester City, com atualizações sobre a lesão no joelho divulgadas antes do confronto da Liga dos Campeões

Apesar de ser o craque do Real Madrid, a reportagem sugere que Mbappé provavelmente começará a partida no banco. Isso segue o mesmo esquema utilizado na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, onde ele foi utilizado como arma decisiva no final da partida. Relatos recentes também indicam que a dor está diminuindo e que a decisão da equipe médica de evitar a cirurgia foi comprovada por sua rápida recuperação em Valdebebas.

O técnico do Real Madrid, Arbeloa, foi claro sobre a disponibilidade do seu atacante, afirmando antes do confronto contra o Elche no sábado: “A situação não é complicada. Ele está melhorando a cada dia. Sua recuperação está progredindo como deveria. Elaboramos um plano, e isso depende de sua evolução, mas acho que ele ficará bem. Ele não estará disponível amanhã, mas tenho certeza de que viajará para Manchester. Quero que ele possa viajar para Manchester. Veremos como ele estará amanhã e no domingo, quando tomaremos uma decisão final.”