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Revelado: O papel que Kylian Mbappé desempenhará pelo Real Madrid contra o Manchester City, com atualizações sobre a lesão no joelho divulgadas antes do confronto da Liga dos Campeões
Plano de retorno de Mbappé para a viagem a Manchester
O astro francês está ciente da importância desta partida e não quer se eximir de suas responsabilidades. Após seguir um plano de tratamento conservador nas últimas três semanas, a melhora em seu joelho esquerdo é evidente, segundo reportagem do AS. Embora ainda não esteja 100% em forma, o progresso alcançado abriu caminho para sua inclusão crucial na lista de convocados para o confronto contra a equipe de Pep Guardiola.
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Espera-se que ele tenha um papel de destaque no Etihad
Apesar de ser o craque do Real Madrid, a reportagem sugere que Mbappé provavelmente começará a partida no banco. Isso segue o mesmo esquema utilizado na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, onde ele foi utilizado como arma decisiva no final da partida. Relatos recentes também indicam que a dor está diminuindo e que a decisão da equipe médica de evitar a cirurgia foi comprovada por sua rápida recuperação em Valdebebas.
O técnico do Real Madrid, Arbeloa, foi claro sobre a disponibilidade do seu atacante, afirmando antes do confronto contra o Elche no sábado: “A situação não é complicada. Ele está melhorando a cada dia. Sua recuperação está progredindo como deveria. Elaboramos um plano, e isso depende de sua evolução, mas acho que ele ficará bem. Ele não estará disponível amanhã, mas tenho certeza de que viajará para Manchester. Quero que ele possa viajar para Manchester. Veremos como ele estará amanhã e no domingo, quando tomaremos uma decisão final.”
A onda de lesões no Real Madrid continua
Embora o retorno de Mbappé seja um grande impulso, Arbeloa ainda enfrenta uma lista de lesões preocupante que ameaça comprometer a busca pela dobradinha. O elenco está bastante reduzido, com a lista oficial de convocados para a vitória sobre o Elche confirmando que Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão continuam fora, ao lado de David Alaba e Ferland Mendy.
Essa crise forçou o técnico a contar fortemente com os jovens talentos da La Fábrica durante a vitória por 4 a 1. No entanto, o ânimo dentro do grupo continua altíssimo após o desempenho dominante na partida de ida contra os homens de Pep Guardiola, proporcionando a motivação necessária para que aqueles que estão se recuperando de lesões possam avançar nas etapas finais de sua recuperação.
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A expectativa cresce para o confronto contra o Etihad
Embora o foco esteja totalmente voltado para a Europa, o Real Madrid garantiu que chegasse ao confronto contra o City com o ânimo em alta, após uma vitória por 4 a 1 sobre o Elche no fim de semana. Essa vitória, que contou com um gol sensacional de longa distância de Arda Güler, permitiu a Arbeloa fazer uma rotação no elenco e dar minutos aos jogadores formados na base, enquanto poupava os astros titulares para a viagem à Inglaterra. O retorno de Mbappé, mesmo que apenas como opção no banco, proporciona um enorme impulso psicológico para os Blancos. Com o potencial de seu craque para dar um impulso no final da partida, o Real Madrid parece bem preparado para enfrentar o caldeirão do Etihad e continuar sua marcha rumo a mais um título europeu.
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