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Revelado: o papel do primeiro-ministro Sir Keir Starmer ao convencer a FIFA a não alterar o horário do jogo entre México e Inglaterra
Starmer bloqueia mudança no calendário da FIFA
Em uma manobra dramática nos bastidores, Starmer interveio pessoalmente para impedir que a FIFA antecipasse o horário do início da partida decisiva da Inglaterra nas oitavas de final no Estádio Azteca. A entidade reguladora havia considerado mudar o jogo do horário da 1h da manhã (horário do Reino Unido) para as 19h devido a preocupações com condições climáticas adversas, mas o primeiro-ministro suspeitou de uma manobra tática da delegação mexicana, segundo reportagem do The Sun.
O líder do Partido Trabalhista, que está deixando o cargo, fez a intervenção diplomática após ser alertado pela Federação Inglesa de Futebol sobre o possível conflito de horários.
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Preocupações com a vantagem da altitude do Azteca
O principal motivo por trás da intervenção de Downing Street foi o bem-estar físico da seleção. Os Três Leões já enfrentavam um desafio significativo ao jogar no Estádio Azteca, localizado a 2.240 metros acima do nível do mar — uma altitude que exige aclimatação específica. Antecipar o jogo teria reduzido o período crucial para que os jogadores se adaptassem ao ar rarefeito.
Starmer teria informado à FA que se opunha firmemente ao horário de início às 19h. Apesar de o horário proposto ser mais favorável para o público da televisão britânica, a prioridade continuava sendo garantir que Harry Kane e seus companheiros de equipe não fossem pegos de surpresa pelas condições extenuantes.
A FA havia entrado em contato com o governo para avaliar sua posição antes de formalizar sua resistência à proposta da FIFA, garantindo uma frente unida contra quaisquer mudanças que beneficiassem os anfitriões.
Drama no final da partida leva à vitória dos Três Leões
A decisão de manter o cronograma original valeu a pena em campo, já que a Inglaterra conquistou uma vitória lendária por 3 a 2 na Cidade do México. Apesar dos esforços do primeiro-ministro, a Mãe Natureza ainda teve seu papel, com uma chuva torrencial caindo sobre a capital e causando um atraso de uma hora no início da partida.
No entanto, o tempo extra para se preparar para a altitude se mostrou vital, já que a Inglaterra superou seus adversários em um confronto de tirar o fôlego. Jude Bellingham foi a estrela da partida com dois gols sensacionais, enquanto Harry Kane converteu com maestria um pênalti para selar a vitória.
De volta a Londres, um porta-voz do primeiro-ministro confirmou que Starmer ficou acordado para assistir à partida inteira com seu filho adolescente. O porta-voz observou: “Ele está um pouco privado de sono esta manhã, mas incrivelmente orgulhoso da equipe e incrivelmente orgulhoso de ser inglês depois dessa atuação.”
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Mais movimento nos bares e clima de festa
Além do campo de jogo, a intervenção do primeiro-ministro se estendeu à política interna, já que ele promulgou uma lei de emergência para garantir que os bares pudessem permanecer abertos até as 5 da manhã para a partida.
Starmer havia declarado anteriormente: “O futebol pode estar voltando para casa, mas estamos garantindo que os torcedores não precisem fazer o mesmo. Os bares permanecerem abertos até o apito final é uma boa notícia para os torcedores e uma boa notícia para os bares e locais que unem nossas comunidades.”
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