Revelado: o papel do primeiro-ministro Sir Keir Starmer ao convencer a FIFA a não alterar o horário do jogo entre México e Inglaterra

O principal motivo por trás da intervenção de Downing Street foi o bem-estar físico da seleção. Os Três Leões já enfrentavam um desafio significativo ao jogar no Estádio Azteca, localizado a 2.240 metros acima do nível do mar — uma altitude que exige aclimatação específica. Antecipar o jogo teria reduzido o período crucial para que os jogadores se adaptassem ao ar rarefeito.

Starmer teria informado à FA que se opunha firmemente ao horário de início às 19h. Apesar de o horário proposto ser mais favorável para o público da televisão britânica, a prioridade continuava sendo garantir que Harry Kane e seus companheiros de equipe não fossem pegos de surpresa pelas condições extenuantes.

A FA havia entrado em contato com o governo para avaliar sua posição antes de formalizar sua resistência à proposta da FIFA, garantindo uma frente unida contra quaisquer mudanças que beneficiassem os anfitriões.