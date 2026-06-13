Revelado: O papel desempenhado por Cristiano Ronaldo e José Mourinho na transformação do vencedor da Bola de Ouro, Kaká, na “pior contratação do Real Madrid”

Apesar de ter sido rotulado como a “pior contratação”, Kaká continua orgulhoso de como se comportou nos bastidores. Ele revelou uma comovente conversa final com Florentino Pérez que reforçou sua reputação de profissional, mesmo durante uma crise de identidade em que se questionava se ainda era o melhor do mundo ou um fracasso total.

"No dia em que deixei o Real Madrid, Florentino me chamou ao seu escritório e disse: 'Olha, não saiu como todos queríamos, mas estou muito feliz por você ter jogado por nós. Você sempre foi profissional e teve integridade. Você nunca disse nada de ruim sobre o técnico, o clube ou qualquer pessoa aqui.” Ele continuou: “Eu nunca disse nada, e você nunca vai me ver falando mal do clube ou do técnico. Eu tive que passar por isso. Estou muito feliz com quem sou hoje, e isso se deve, em parte, àquela época”, concluiu Kaká.

Durante sua passagem de quatro anos pelo Real Madrid, entre 2009 e 2013, Kaká disputou 120 partidas em todas as competições, marcando 29 gols e dando 39 assistências. Ao longo de sua passagem pela capital espanhola, ele ajudou o clube a conquistar tanto o título da La Liga quanto a Copa del Rey.