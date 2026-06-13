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Revelado: O papel desempenhado por Cristiano Ronaldo e José Mourinho na transformação do vencedor da Bola de Ouro, Kaká, na “pior contratação do Real Madrid”
A luta para corresponder às expectativas de um recorde mundial
Kaká chegou ao Real Madrid em 2009, após ter conquistado a Bola de Ouro em 2007 como herói da Liga dos Campeões pelo Milan, mas sua passagem pela Espanha foi marcada mais pela frustração do que por troféus. Em entrevista ao podcast de Rio Ferdinand, o meia brasileiro refletiu sobre a percepção severa de seu legado em Madri, em comparação com outras contratações milionárias.
“Minha passagem pelo Real Madrid foi muito completa. Havia aspectos pessoais e profissionais. Cheguei vindo do Milan como o melhor jogador, e se você olhar agora para as piores contratações do Real Madrid, estou em primeiro lugar junto com Hazard. Dá para ver isso, Kaká e [Eden] Hazard”, disse o jogador de 44 anos.
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Desafios táticos sob o comando de José Mourinho
A chegada de José Mourinho em 2010 complicou ainda mais a busca de Kaká por sua melhor forma, já que o técnico português preferia um estilo de jogo mais físico e direto. Kaká explicou que se viu no fim de uma hierarquia que incluía estrelas em ascensão e talentos consagrados de nível mundial.
“Meus problemas em Madri foram, em primeiro lugar, as lesões e, em segundo lugar, as decisões do técnico”, acrescentou ele. “Mourinho preferia outros jogadores: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... Lá estava eu. Estávamos todos disputando duas vagas no time titular. Ele optou por outros jogadores. Aquela época foi muito importante para mim porque tentei mostrar a ele, fiz tudo o que pude, que eu poderia jogar mais e ter mais regularidade. Ao mesmo tempo, eu tinha um problema de identidade pessoal.”
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O efeito Cristiano
Embora a disputa por vagas fosse acirrada, Kaká manteve uma forte relação com o craque do clube, Cristiano Ronaldo. Apesar de Ronaldo ter efetivamente assumido o protagonismo que se esperava que Kaká dividisse, o brasileiro só tinha elogios para a ética de trabalho incansável e o impacto em campo do astro português.
Ele acrescentou: “Joguei com ele, Cristiano Ronaldo, por quatro anos. Um cara incrível, um ótimo companheiro de equipe. Nós falávamos português, e eu estava com os jogadores portugueses: Marcelo, Pepe, Carvalho, Cristiano... Era um grupo excelente. Ele tem sua própria maneira de pensar, de quebrar recordes, de marcar mais gols. É incrível. Eu entendo isso. Ele se esforça para isso. É diferente. Para mim, as coisas simplesmente acontecem. Quero melhorar, ser melhor, mas há muitas coisas que não posso controlar. Ele foi uma inspiração. É ótimo ter jogadores assim. Ele resolveu muitos problemas para nós. Quando você tem jogadores assim, é incrível. Foi incrível tê-lo conosco.”
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Um legado de integridade e fé
Apesar de ter sido rotulado como a “pior contratação”, Kaká continua orgulhoso de como se comportou nos bastidores. Ele revelou uma comovente conversa final com Florentino Pérez que reforçou sua reputação de profissional, mesmo durante uma crise de identidade em que se questionava se ainda era o melhor do mundo ou um fracasso total.
"No dia em que deixei o Real Madrid, Florentino me chamou ao seu escritório e disse: 'Olha, não saiu como todos queríamos, mas estou muito feliz por você ter jogado por nós. Você sempre foi profissional e teve integridade. Você nunca disse nada de ruim sobre o técnico, o clube ou qualquer pessoa aqui.” Ele continuou: “Eu nunca disse nada, e você nunca vai me ver falando mal do clube ou do técnico. Eu tive que passar por isso. Estou muito feliz com quem sou hoje, e isso se deve, em parte, àquela época”, concluiu Kaká.
Durante sua passagem de quatro anos pelo Real Madrid, entre 2009 e 2013, Kaká disputou 120 partidas em todas as competições, marcando 29 gols e dando 39 assistências. Ao longo de sua passagem pela capital espanhola, ele ajudou o clube a conquistar tanto o título da La Liga quanto a Copa del Rey.