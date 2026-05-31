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Revelado: o número da camisa que Neymar usará pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, após ter escapado do susto de não ser convocado por Carlo Ancelotti
Neymar mantém o título
O craque não está 100% em forma e é dúvida para a estreia da Seleção devido a uma lesão na panturrilha, mas ele vestirá essa camisa de enorme importância. Havia receios de que sua recente falta de tempo de jogo e os problemas físicos persistentes pudessem levar a uma escolha diferente para a famosa camisa, mas a CBF optou pela continuidade. Neymar está se recuperando de uma lesão de grau II na panturrilha, o que preocupou o Brasil antes da Copa do Mundo, mas ele completou recentemente seu primeiro treino em campo, aumentando as esperanças de recuperação. É uma demonstração significativa de confiança no astro do Santos, que continua sendo o líder espiritual do Brasil, apesar da preparação turbulenta para o torneio na América do Norte.
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Superando o medo da seleção
A convocação de Neymar e a atribuição do número 10 a ele ocorrem após meses de especulações sobre sua posição na atual comissão técnica. Rumores de uma possível exclusão da seleção circularam enquanto a comissão técnica avaliava os méritos da juventude em contraposição à experiência. No entanto, o jogador de 34 anos superou o susto e continua sendo o ponto central da busca do país pela sexta estrela. Ele recebeu 15 dias para provar sua aptidão física para a campanha, mas a atribuição de seu número preferido sugere que ele está firmemente nos planos.
Os braços direitos de Ancelotti
Além das manchetes sobre Neymar, o restante da lista de convocados destaca o núcleo de jogadores com o qual Ancelotti contará na América do Norte. O astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, recebeu a camisa nº 7. A função de volante recai sobre um veterano, com a CBF confirmando que Casemiro vestirá a camisa nº 5 durante toda a competição.
A hierarquia dos goleiros também parece definida, com Alisson Becker assumindo a camisa nº 1, seguido por Weverton com o nº 12 e Ederson com o nº 23. Essa estabilidade na defesa será crucial, já que o Brasil entra no torneio como um dos grandes favoritos ao título.
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Provações imediatas à vista
Os torcedores não terão que esperar muito para ver esses números em ação, já que a CBF confirmou que a seleção estreará as camisas nos últimos jogos de preparação. A equipe enfrentará o Panamá neste domingo e o Egito no sábado seguinte. Embora Neymar possa perder o jogo contra o Egito para continuar sua recuperação, sua presença na lista de convocados representa um grande impulso psicológico para a equipe.
“Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e do nosso estádio. Todos vão jogar amanhã”, comentou o técnico italiano.