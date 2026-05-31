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Donny Afroni

Traduzido por

Revelado: o número da camisa que Neymar usará pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, após ter escapado do susto de não ser convocado por Carlo Ancelotti

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

A Seleção Brasileira confirmou oficialmente os números das camisas para a próxima Copa do Mundo de 2026, pondo fim às especulações em torno de seu emblemático atacante. Apesar das persistentes preocupações com sua condição física e da disputa para garantir seu lugar na escalação final, Neymar recebeu mais uma vez a icônica camisa nº 10.

  • Neymar mantém o título

    O craque não está 100% em forma e é dúvida para a estreia da Seleção devido a uma lesão na panturrilha, mas ele vestirá essa camisa de enorme importância. Havia receios de que sua recente falta de tempo de jogo e os problemas físicos persistentes pudessem levar a uma escolha diferente para a famosa camisa, mas a CBF optou pela continuidade. Neymar está se recuperando de uma lesão de grau II na panturrilha, o que preocupou o Brasil antes da Copa do Mundo, mas ele completou recentemente seu primeiro treino em campo, aumentando as esperanças de recuperação. É uma demonstração significativa de confiança no astro do Santos, que continua sendo o líder espiritual do Brasil, apesar da preparação turbulenta para o torneio na América do Norte.

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    Superando o medo da seleção

    A convocação de Neymar e a atribuição do número 10 a ele ocorrem após meses de especulações sobre sua posição na atual comissão técnica. Rumores de uma possível exclusão da seleção circularam enquanto a comissão técnica avaliava os méritos da juventude em contraposição à experiência. No entanto, o jogador de 34 anos superou o susto e continua sendo o ponto central da busca do país pela sexta estrela. Ele recebeu 15 dias para provar sua aptidão física para a campanha, mas a atribuição de seu número preferido sugere que ele está firmemente nos planos.

  • Os braços direitos de Ancelotti

    Além das manchetes sobre Neymar, o restante da lista de convocados destaca o núcleo de jogadores com o qual Ancelotti contará na América do Norte. O astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, recebeu a camisa nº 7. A função de volante recai sobre um veterano, com a CBF confirmando que Casemiro vestirá a camisa nº 5 durante toda a competição.

    A hierarquia dos goleiros também parece definida, com Alisson Becker assumindo a camisa nº 1, seguido por Weverton com o nº 12 e Ederson com o nº 23. Essa estabilidade na defesa será crucial, já que o Brasil entra no torneio como um dos grandes favoritos ao título.


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    Provações imediatas à vista

    Os torcedores não terão que esperar muito para ver esses números em ação, já que a CBF confirmou que a seleção estreará as camisas nos últimos jogos de preparação. A equipe enfrentará o Panamá neste domingo e o Egito no sábado seguinte. Embora Neymar possa perder o jogo contra o Egito para continuar sua recuperação, sua presença na lista de convocados representa um grande impulso psicológico para a equipe.

    “Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e do nosso estádio. Todos vão jogar amanhã”, comentou o técnico italiano.

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