Revelado: o número da camisa que Neymar usará pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, após ter escapado do susto de não ser convocado por Carlo Ancelotti

Além das manchetes sobre Neymar, o restante da lista de convocados destaca o núcleo de jogadores com o qual Ancelotti contará na América do Norte. O astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, recebeu a camisa nº 7. A função de volante recai sobre um veterano, com a CBF confirmando que Casemiro vestirá a camisa nº 5 durante toda a competição.

A hierarquia dos goleiros também parece definida, com Alisson Becker assumindo a camisa nº 1, seguido por Weverton com o nº 12 e Ederson com o nº 23. Essa estabilidade na defesa será crucial, já que o Brasil entra no torneio como um dos grandes favoritos ao título.



