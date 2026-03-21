AFP
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Revelado: o novo salário de Kobbie Mainoo no Manchester United antes da renovação do contrato, com o salário do meio-campista prestes a quadruplicar
Recompensa financeira para os formandos da academia
Os Red Devils estão agindo rapidamente para garantir o futuro a longo prazo de seu valioso jogador. Espera-se que Mainoo assine um contrato que o mantenha no Teatro dos Sonhos até 2031, de acordo com a talkSPORT.
De acordo com os termos propostos, o jogador de 20 anos verá seus ganhos semanais saltarem de £ 25.000 para um salário base de £ 120.000. O acordo também deve incluir vários bônus relacionados ao desempenho, com o United já planejando uma nova revisão de seus termos em 2028, caso sua rápida evolução continue.
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Elogios da comissão técnica
Carrick tem sido fundamental para o recente ressurgimento de Mainoo, escalando o jovem em todas as partidas desde que assumiu o cargo, depois que ele enfrentou dificuldades para conseguir tempo de jogo na era Amorim. O ex-capitão do United acredita que o meio-campista está apenas começando a mostrar seu potencial.
“Ele sempre pode melhorar em muitas coisas; essa é a idade em que ele se encontra, para começar”, observou Carrick. “Há muito mais por vir e a ser desenvolvido, e isso é natural; não é uma crítica a Kobbie, é apenas a fase em que ele se encontra na carreira. Espero que ele tenha muito a melhorar e continue se desenvolvendo nesse sentido.”
“Acho que ele tem se saído muito bem. Não ter jogado muito por um tempo e depois entrar, disputar uma sequência de partidas e encontrar o ritmo. Acho que ele fez isso muito rapidamente e há um fluxo natural, na verdade, e achei que ele foi muito bom novamente no fim de semana. Fez uma partida em que fez um pouco de tudo, controlou o jogo e, nos momentos em que precisou defender, foi realmente impressionante.”
Estabilidade defensiva e convocatórias para a seleção nacional
As negociações contratuais se estendem à defesa, onde Harry Maguire está em conversações para uma prorrogação de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses. Assim como Mainoo, Maguire ganhou novo fôlego sob o comando de Carrick, sendo titular em todas as partidas desde a mudança de treinador. No entanto, isso mudará em breve, já que Maguire deverá cumprir suspensão por um cartão vermelho recebido no empate de 2 a 2 na sexta-feira, em Bournemouth.
O desempenho dos dois no clube não passou despercebido pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Ambos os jogadores foram convocados para a seleção de 35 jogadores dos Three Lions pela primeira vez desde setembro de 2024, colocando-os de volta na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo na América do Norte.
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E agora?
O resultado desta sexta-feira não alterou a posição dos Red Devils na terceira colocação da tabela da Premier League, que agora somam 55 pontos em 31 partidas, quatro pontos à frente do Aston Villa, quinto colocado. Após a pausa para os jogos internacionais, os jogadores de Carrick disputarão suas últimas sete partidas do campeonato, tendo o Leeds United como primeiro adversário, seguido pelo Chelsea e pelo Brentford.
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