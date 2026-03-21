Carrick tem sido fundamental para o recente ressurgimento de Mainoo, escalando o jovem em todas as partidas desde que assumiu o cargo, depois que ele enfrentou dificuldades para conseguir tempo de jogo na era Amorim. O ex-capitão do United acredita que o meio-campista está apenas começando a mostrar seu potencial.

“Ele sempre pode melhorar em muitas coisas; essa é a idade em que ele se encontra, para começar”, observou Carrick. “Há muito mais por vir e a ser desenvolvido, e isso é natural; não é uma crítica a Kobbie, é apenas a fase em que ele se encontra na carreira. Espero que ele tenha muito a melhorar e continue se desenvolvendo nesse sentido.”

“Acho que ele tem se saído muito bem. Não ter jogado muito por um tempo e depois entrar, disputar uma sequência de partidas e encontrar o ritmo. Acho que ele fez isso muito rapidamente e há um fluxo natural, na verdade, e achei que ele foi muito bom novamente no fim de semana. Fez uma partida em que fez um pouco de tudo, controlou o jogo e, nos momentos em que precisou defender, foi realmente impressionante.”