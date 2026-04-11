Revelado: o novo contrato de Nico Schlotterbeck com o Dortmund inclui uma cláusula de rescisão especial de “50 a 60 milhões de euros” para seus “clubes dos sonhos” - incluindo o Real Madrid

Embora a notícia principal seja a duração do contrato, as letras miúdas aparentemente contêm um detalhe que despertará o interesse da elite europeia. De acordo com reportagens do BILD, o novo acordo inclui uma cláusula de rescisão avaliada entre € 50 milhões e € 60 milhões. Isso dá a Schlotterbeck um certo grau de controle sobre o rumo de sua carreira, apesar do compromisso de longo prazo. Se ele apresentar um desempenho excepcional na próxima Copa do Mundo, poderá usar a cláusula para se transferir para um de seus “clubes dos sonhos”, como o Real Madrid e o Bayern de Munique. A chamada “cláusula da Copa do Mundo” foi incluída como parte das negociações. Essa cláusula de rescisão deve entrar em vigor a partir do próximo verão, mas é voltada exclusivamente para um pequeno grupo de clubes de ponta.