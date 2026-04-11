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Revelado: o novo contrato de Nico Schlotterbeck com o Dortmund inclui uma cláusula de rescisão especial de “50 a 60 milhões de euros” para seus “clubes dos sonhos” - incluindo o Real Madrid
O Dortmund renova contrato com um de seus principais jogadores
As negociações entre o Dortmund e Schlotterbeck vinham gerando especulações há meses, enquanto o clube buscava garantir a permanência de um de seus mais valiosos jogadores da defesa. O avanço finalmente aconteceu, com o zagueiro assinando um contrato que o mantém no Signal Iduna Park pelos próximos cinco anos. Ao garantir essa renovação, o Dortmund conseguiu superar uma situação financeira complicada. Se o jogador de 26 anos tivesse entrado no último ano de seu contrato anterior, o clube teria sido forçado a considerar uma venda a preço reduzido neste verão para evitar perdê-lo de graça em 2027.
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Cláusula especial da "Copa do Mundo" para a elite europeia
Embora a notícia principal seja a duração do contrato, as letras miúdas aparentemente contêm um detalhe que despertará o interesse da elite europeia. De acordo com reportagens do BILD, o novo acordo inclui uma cláusula de rescisão avaliada entre € 50 milhões e € 60 milhões. Isso dá a Schlotterbeck um certo grau de controle sobre o rumo de sua carreira, apesar do compromisso de longo prazo. Se ele apresentar um desempenho excepcional na próxima Copa do Mundo, poderá usar a cláusula para se transferir para um de seus “clubes dos sonhos”, como o Real Madrid e o Bayern de Munique. A chamada “cláusula da Copa do Mundo” foi incluída como parte das negociações. Essa cláusula de rescisão deve entrar em vigor a partir do próximo verão, mas é voltada exclusivamente para um pequeno grupo de clubes de ponta.
A posição do Bayern de Munique e as dúvidas internas
Embora o Bayern seja frequentemente associado aos melhores talentos alemães, uma contratação de Schlotterbeck parece menos provável no futuro imediato. Da forma como as coisas estão, é improvável que o Bayern tente contratar o jogador da seleção alemã, após ter renovado o contrato de Dayot Upamecano até o início de 2026. Com o futuro do francês garantido, o gigante bávaro pode considerar que sua defesa já está suficientemente bem equipada. Além disso, as opiniões internas na Sabener Strasse parecem divididas quanto à adequação do jogador do Dortmund ao sistema da equipe. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, aparentemente não está totalmente convencido das qualidades de Schlotterbeck nem se elas se encaixam no padrão do Bayern.
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Uma extensão tática para o Dortmund
Para o Dortmund, a renovação traz estabilidade no curto prazo, mesmo que a cláusula de rescisão seja um fator de peso. Ao garantir a permanência de Schlotterbeck com um novo contrato, o clube assegurou que receberá uma quantia significativa caso ele saia, em vez de correr o risco de uma saída a preço reduzido à medida que seu contrato anterior chegasse ao fim. Resta saber se algum clube pagará a quantia de € 50 a 60 milhões neste verão, mas a existência da cláusula muda completamente a dinâmica da situação.