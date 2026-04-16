Revelado: O Marselha deve mais dinheiro ao Arsenal por NÃO ter escalado Ethan Nwaneri, já que o gigante da Ligue 1 não ficou impressionado com o jovem jogador dos Gunners

Em uma reviravolta bizarra na passagem de Nwaneri por empréstimo no Velódromo, o Marselha estaria enfrentando uma conta mais alta porque o meio-campista tem ficado no banco. De acordo com o L’Equipe, o acordo de empréstimo entre os dois clubes está diretamente ligado ao tempo de jogo do jogador. Basicamente, quanto mais Nwaneri joga, menos o Marselha precisa pagar ao Arsenal. No entanto, com o jogador de 18 anos sem conseguir causar impacto, o gigante francês agora terá que arcar com uma quantia maior do que a inicialmente prevista.

O acordo foi elaborado para garantir que o jogador formado em Hale End tivesse minutos significativos de desenvolvimento na Ligue 1, mas o plano saiu pela culatra de forma espetacular. Nwaneri não foi titular em nenhuma partida pelo OM nos últimos dois meses, já que, segundo relatos, os dirigentes do clube ficaram com uma “impressão persistente de indiferença” em relação ao seu desempenho e atitude. Essa falta de urgência fez com que ele caísse na hierarquia do time, justamente quando se esperava que ele fosse o ponto central do ataque.