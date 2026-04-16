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Revelado: O Marselha deve mais dinheiro ao Arsenal por NÃO ter escalado Ethan Nwaneri, já que o gigante da Ligue 1 não ficou impressionado com o jovem jogador dos Gunners
Multas por falta de atas
Em uma reviravolta bizarra na passagem de Nwaneri por empréstimo no Velódromo, o Marselha estaria enfrentando uma conta mais alta porque o meio-campista tem ficado no banco. De acordo com o L’Equipe, o acordo de empréstimo entre os dois clubes está diretamente ligado ao tempo de jogo do jogador. Basicamente, quanto mais Nwaneri joga, menos o Marselha precisa pagar ao Arsenal. No entanto, com o jogador de 18 anos sem conseguir causar impacto, o gigante francês agora terá que arcar com uma quantia maior do que a inicialmente prevista.
O acordo foi elaborado para garantir que o jogador formado em Hale End tivesse minutos significativos de desenvolvimento na Ligue 1, mas o plano saiu pela culatra de forma espetacular. Nwaneri não foi titular em nenhuma partida pelo OM nos últimos dois meses, já que, segundo relatos, os dirigentes do clube ficaram com uma “impressão persistente de indiferença” em relação ao seu desempenho e atitude. Essa falta de urgência fez com que ele caísse na hierarquia do time, justamente quando se esperava que ele fosse o ponto central do ataque.
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O fator De Zerbi e a indiferença de Beye
A chegada de Nwaneri ao Marselha foi motivada pela perspectiva de trabalhar sob o comando de Roberto De Zerbi. Infelizmente, o técnico italiano deixou o clube de forma tumultuada logo após o fechamento da janela de transferências de janeiro. Embora Nwaneri tenha tido um início de sonho ao marcar em sua estreia, a chegada do novo técnico Habib Beye fez com que sua cota de popularidade despencasse. Beye tem demonstrado pouca paciência com a aparente falta de intensidade do jovem jogador.
A gravidade das dificuldades de Nwaneri ficou evidente recentemente, quando o Marselha enfrentou o Mônaco. Apesar da ausência do titular Mason Greenwood, Beye optou por escalar Hamad Junior Traoré em vez do jogador emprestado pelo Arsenal. Foi um sinal claro de que o técnico não confia atualmente em Nwaneri para atuar em partidas decisivas, garantindo ainda mais que o Marselha continue devendo mais dinheiro ao Arsenal, já que o tempo de jogo do jogador permanece estagnado.
A postura implacável de Arteta em relação aos jovens
De volta ao norte de Londres, Mikel Arteta já deixou claro que o fato de Nwaneri ter vindo da base não o protegerá quando ele retornar. O técnico do Arsenal tem sido enfático quanto à necessidade de excelência consistente, afirmando: “O que deve definir este clube de futebol é a busca pela excelência e pelo melhor, independentemente de você vir da base ou do exterior... Eles têm que conquistar isso. Não por uma semana, não por um mês, mas por anos. É preciso manter o desempenho, e isso tem que ser do mais alto nível se quisermos vencer e estar onde queremos estar.” Essa postura intransigente sugere que a passagem difícil de Nwaneri pela França pode ter consequências de longo prazo para sua carreira no Emirates.
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Lucro puro e uma saída no verão
O aspecto financeiro do futuro de Nwaneri também está ganhando destaque, à medida que o Arsenal busca equilibrar suas contas. Por ser um jogador formado nas categorias de base, qualquer possível venda representaria lucro puro, de acordo com as regras financeiras da Premier League. Relatos sugerem que o clube poderá ouvir ofertas tanto por Nwaneri quanto por Myles Lewis-Skelly neste verão, com uma avaliação combinada de aproximadamente 100 milhões de libras (135 milhões de dólares).
Com o Borussia Dortmund supostamente acompanhando a situação, a passagem de Nwaneri pelo Arsenal pode estar chegando ao fim. Seu fracasso em impressionar no Marselha não só custou mais ao clube francês em taxas de empréstimo, mas também pode ter convencido a diretoria do Arsenal de que lucrar com o jovem é o caminho mais sensato a seguir para financiar a próxima fase de contratações de Arteta. Um retorno a Londres no final da temporada parece certo, embora sua permanência lá possa ser de curta duração.