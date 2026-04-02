Revelado: O Manchester United planeja dispensar cinco jogadores com altos salários para economizar mais de 1 milhão de libras na folha de pagamento

O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, mas o sucesso em campo traz suas próprias complicações financeiras. A classificação para a Liga dos Campeões acarreta um aumento salarial de 25% para a maioria do elenco. Esse aumento automático, somado aos 190 milhões de libras (251 milhões de dólares) em dívidas de transferências já existentes com vencimento este ano, torna a venda de jogadores como Casemiro e Sancho uma necessidade, e não uma opção. A saída de Onana e a renegociação dos termos do contrato de Harry Maguire também são pilares fundamentais dessa estratégia. Embora se espere que Maguire permaneça com salário reduzido, os recursos economizados provavelmente serão redirecionados para um novo contrato lucrativo com a estrela em ascensão Kobbie Mainoo e para um substituto de longo prazo para Casemiro.