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Revelado: O Manchester United planeja dispensar cinco jogadores com altos salários para economizar mais de 1 milhão de libras na folha de pagamento
Cinco estrelas devem deixar Old Trafford
A magnitude da onda de saídas prevista no Old Trafford é significativa, com a expectativa de que cinco jogadores titulares de renome deixem o clube. A saída de Casemiro no final da temporada já foi confirmada, enquanto Jadon Sancho deve deixar o clube definitivamente assim que seu contrato atual expirar, em junho. O United também pretende transformar os atuais contratos de empréstimo em transferências definitivas. Marcus Rashford e Rasmus Hojlund, atualmente no Barcelona e na Napoli, respectivamente, estão na lista de transferências, ao lado do goleiro André Onana, que está passando a temporada no Trabzonspor.
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Os Red Devils planejam uma reestruturação financeira radical
Ao retirar do elenco estrelas veteranas e jogadores emprestados de grande visibilidade, o United espera economizar aproximadamente 62 milhões de libras (82 milhões de dólares) por ano nas temporadas da Liga dos Campeões. Essa manobra é considerada essencial para cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade, garantindo ao mesmo tempo que o clube possa disputar os melhores talentos na próxima janela de transferências. O plano envolve abandonar investimentos caros que não proporcionaram retornos consistentes. Enquanto algumas saídas já estão definidas, outras dependem do acionamento de cláusulas de compra por clubes europeus.
A qualificação para a Liga dos Campeões gera urgência financeira
O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, mas o sucesso em campo traz suas próprias complicações financeiras. A classificação para a Liga dos Campeões acarreta um aumento salarial de 25% para a maioria do elenco. Esse aumento automático, somado aos 190 milhões de libras (251 milhões de dólares) em dívidas de transferências já existentes com vencimento este ano, torna a venda de jogadores como Casemiro e Sancho uma necessidade, e não uma opção. A saída de Onana e a renegociação dos termos do contrato de Harry Maguire também são pilares fundamentais dessa estratégia. Embora se espere que Maguire permaneça com salário reduzido, os recursos economizados provavelmente serão redirecionados para um novo contrato lucrativo com a estrela em ascensão Kobbie Mainoo e para um substituto de longo prazo para Casemiro.
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Prioridades de recrutamento
A principal prioridade do United neste verão é encontrar um substituto de longo prazo para Casemiro, tendo Elliott Anderson, do Nottingham Forest, Sandro Tonali, do Newcastle, e Adam Wharton, do Crystal Palace, entre os principais alvos. No entanto, o United também poderia buscar um segundo volante, o que se tornaria imperativo caso Manuel Ugarte venha a sair. O meio-campista uruguaio tem enfrentado grandes dificuldades desde sua transferência do Paris Saint-Germain em 2024 e sabe-se que ele deseja ter mais tempo de jogo.