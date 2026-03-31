Revelado: O Manchester United enfrentará um grande problema com Andre Onana se Michael Carrick levar o clube de volta à Liga dos Campeões

O Manchester United enfrenta um dilema quanto ao futuro de André Onana, segundo fontes ouvidas pela ESPN, já que o salário do goleiro deve disparar caso o clube se classifique para as competições europeias.

Onana se juntou ao time turco Trabzonspor em setembro, em um contrato de empréstimo de uma temporada, uma transferência que foi facilitada, em parte, por uma redução significativa no salário de Onana no United após o time não ter se classificado para as competições europeias na temporada 2025-26.

Mas com a equipe de Michael Carrick em terceiro lugar na tabela da Premier League e a caminho de chegar à Liga dos Campeões, o salário de Onana deve voltar ao seu nível original.

Fontes informaram à ESPN que há preocupações no United de que o aumento tornará mais difícil despertar interesse pelo jogador de 29 anos durante o verão, já que o clube busca equilibrar as contas enquanto tenta vendê-lo.







