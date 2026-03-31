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Revelado: O Manchester United enfrentará um grande problema com Andre Onana se Michael Carrick levar o clube de volta à Liga dos Campeões
O retorno à Liga dos Campeões provoca aumento salarial
O Manchester United enfrenta um dilema quanto ao futuro de André Onana, segundo fontes ouvidas pela ESPN, já que o salário do goleiro deve disparar caso o clube se classifique para as competições europeias.
Onana se juntou ao time turco Trabzonspor em setembro, em um contrato de empréstimo de uma temporada, uma transferência que foi facilitada, em parte, por uma redução significativa no salário de Onana no United após o time não ter se classificado para as competições europeias na temporada 2025-26.
Mas com a equipe de Michael Carrick em terceiro lugar na tabela da Premier League e a caminho de chegar à Liga dos Campeões, o salário de Onana deve voltar ao seu nível original.
Fontes informaram à ESPN que há preocupações no United de que o aumento tornará mais difícil despertar interesse pelo jogador de 29 anos durante o verão, já que o clube busca equilibrar as contas enquanto tenta vendê-lo.
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O ônus financeiro de uma saída definitiva
A ausência de uma obrigação ou opção de tornar a transferência para o Trabzonspor definitiva significa que o jogador da seleção de Camarões deve retornar ao Old Trafford neste verão. Isso deixa o clube diante da possibilidade de arcar com uma parte do salário de Onana caso queira negociar outra transferência, seja definitiva ou por empréstimo. Onana ainda tem dois anos restantes no contrato que assinou quando chegou do Inter de Milão em 2023.
É uma situação complicada para a equipe de contratações, que está ciente de que um salário mais alto torna o jogador menos atraente para possíveis compradores na Europa ou na Turquia.
Caso o United não consiga encontrar um interessado disposto a arcar com o salário integral, o clube poderá ser forçado a subsidiar os rendimentos do jogador em outro lugar, afetando ainda mais seu orçamento para transferências no verão.
Onana está determinado a lutar por uma vaga no Old Trafford
Apesar da incerteza em torno de sua situação no clube, o goleiro não está disposto a desistir de sua carreira na Premier League. Fontes próximas a Onana informaram à ESPN que sua preferência é voltar ao elenco do United para os treinos de pré-temporada e lutar por sua vaga.
Os representantes de Onana esperam conversar com o clube antes do final de maio para esclarecer seu papel sob o comando de Carrick.
O ex-jogador do Ajax acredita que ainda tem muito a oferecer no mais alto nível e quer a oportunidade de provar seu valor durante os amistosos de verão. No entanto, a diretoria pode ter planos diferentes, já que busca enxugar o elenco e controlar uma folha salarial que pode disparar após uma campanha nacional bem-sucedida.
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Lammens conquista a camisa número um
O United, no entanto, está muito satisfeito com o desempenho de Senne Lammens desde sua chegada do Royal Antwerp e espera que o belga continue como titular na próxima temporada.
Essa preferência por Lammens complica ainda mais o desejo de Onana de retornar, já que o clube já está pensando em reorganizar o elenco de goleiros em vez de reintegrar o jogador emprestado.