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Revelado: O Manchester United descartou a cláusula do contrato de Casemiro que teria garantido mais uma temporada
Renúncia à cláusula de prorrogação automática
O contrato original do experiente meio-campista incluía uma cláusula que previa a prorrogação por mais um ano em Old Trafford caso ele fosse titular em 35 partidas da Premier League nesta temporada, segundo o Manchester Evening News. Apesar dos 34 anos, o ex-jogador do Real Madrid manteve-se como presença constante na equipe titular e, estatisticamente, estava a caminho de atingir essa marca antes do fim da campanha. Após discussões de alto nível em janeiro, ambas as partes optaram por rescindir o acordo. Essa decisão coincidiu com a confirmação oficial de que Casemiro deixaria o clube no final da temporada, garantindo que o United não ficasse vinculado ao quinto ano de seu contrato de £ 350.000 por semana e dando ao jogador total autonomia sobre seu destino futuro.
- AFP
Eliminar quaisquer consequências
Esse acordo mútuo significa que Casemiro está apto a ser titular em todas as partidas restantes sem quaisquer consequências fora de campo. Isso elimina a pressão de gerenciar sua carga horária exclusivamente por motivos financeiros. Michael Carrick, que assumiu o cargo em janeiro, tem contado fortemente com a experiência do brasileiro, que foi titular em 28 das 29 partidas que disputou na Premier League. Ao eliminar a cláusula, a diretoria evitou uma situação em que poderia ter pedido a Carrick para deixar o meio-campista no banco a fim de evitar o acionamento automático, permitindo que o técnico escolha seu time titular mais forte enquanto o United busca um final de temporada sólido.
Não haverá volta atrás, apesar da pressão dos torcedores
Embora alguns torcedores tenham pedido uma reconsideração após a recente melhora no desempenho do brasileiro, o clube continua comprometido com uma reformulação completa do meio-campo. Os dirigentes informaram ao jogador que seu contrato não seria renovado, o que levou Casemiro a solicitar que seus planos de saída fossem tornados públicos para permitir uma despedida digna. A diretoria acredita que é necessária uma injeção de energia nova no meio-campo para levar o projeto adiante. Os Red Devils teriam uma lista de jogadores que desejam contratar na janela de transferências deste verão, incluindo o meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, e a sensação do Nottingham Forest, Elliot Anderson.
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E agora?
Embora seu foco atual continue sendo terminar a temporada em grande estilo com o United, o próximo clube de Casemiro continuará sendo motivo de especulação até o final da temporada. Ele continua sendo associado a uma possível transferência para a Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas o clube italiano Inter também estaria interessado em contratá-lo.
Casemiro está atualmente com a seleção brasileira e provavelmente entrará em campo quando seu país enfrentar a França e a Croácia durante a pausa para os jogos internacionais. Depois disso, o meio-campista voltará a jogar pelo Man Utd na Premier League contra o Leeds United.