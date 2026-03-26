Revelado: O Manchester United descartou a cláusula do contrato de Casemiro que teria garantido mais uma temporada

Embora seu foco atual continue sendo terminar a temporada em grande estilo com o United, o próximo clube de Casemiro continuará sendo motivo de especulação até o final da temporada. Ele continua sendo associado a uma possível transferência para a Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas o clube italiano Inter também estaria interessado em contratá-lo.

Casemiro está atualmente com a seleção brasileira e provavelmente entrará em campo quando seu país enfrentar a França e a Croácia durante a pausa para os jogos internacionais. Depois disso, o meio-campista voltará a jogar pelo Man Utd na Premier League contra o Leeds United.