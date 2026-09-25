A prolongada disputa salarial acabou sendo resolvida apenas depois que o capitão de Portugal soube da crise no vestiário e interveio diretamente junto às autoridades competentes. Ao relembrar como Ronaldo se recusou a receber seus salários iniciais até que seus companheiros de equipe fossem compensados, Alvaro acrescentou: "Ele ficou sabendo da situação. Ele ia ser pago pelo governo e disse que, do primeiro salário dele, que não era pequeno, a primeira coisa que tinham de fazer era pagar os jogadores. Alguns de nós não tinham recebido, nem todos, e ele disse: 'Até essas pessoas serem pagas...' Ele não precisava fazer isso, mas Cristiano fez."