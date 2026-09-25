AFP
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Revelado o gesto notável de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr enquanto Alvaro Gonzalez detalha a provação com salários não pagos
Gonzalez expõe atrasos preocupantes nos pagamentos
O ex-zagueiro espanhol expôs a inesperada dificuldade financeira que enfrentou em Riade antes da chegada bombástica do megastar vindo do Manchester United em dezembro de 2022. Alvaro, que anunciou sua aposentadoria do futebol profissional no início de agosto de 2026, aos 36 anos, revelou que passou seus seis primeiros meses no clube sem receber salário algum. O episódio preocupante se mostrou profundamente irônico, já que o gigante apoiado pelo PIF está entre as instituições esportivas mais ricas da Arábia Saudita
- Power Sport Images
Zagueiro relembra frustrante disputa salarial
Refletindo sobre os estágios iniciais de sua aventura no Oriente Médio após deixar o futebol europeu, o ex-zagueiro de Espanyol e Villarreal falou sobre a incerteza persistente que dominava o vestiário. Ao detalhar a longa demora para receber seus vencimentos, Alvaro explicou, como citado pelo LeFutbolin: "Fiquei na Arábia Saudita sem receber por seis meses. Os primeiros meses da minha passagem pela Arábia Saudita, no melhor clube do país ao lado do Al-Hilal. Você podia colocar 70 mil [torcedores] em uma partida. Eu não estava preocupado porque já tinha passado 14 anos no futebol e guardado algum dinheiro, mas eu tinha ido para lá para ganhar dinheiro."
Ronaldo força acerto para o elenco
A prolongada disputa salarial acabou sendo resolvida apenas depois que o capitão de Portugal soube da crise no vestiário e interveio diretamente junto às autoridades competentes. Ao relembrar como Ronaldo se recusou a receber seus salários iniciais até que seus companheiros de equipe fossem compensados, Alvaro acrescentou: "Ele ficou sabendo da situação. Ele ia ser pago pelo governo e disse que, do primeiro salário dele, que não era pequeno, a primeira coisa que tinham de fazer era pagar os jogadores. Alguns de nós não tinham recebido, nem todos, e ele disse: 'Até essas pessoas serem pagas...' Ele não precisava fazer isso, mas Cristiano fez."
- ZUMA Press Wire
Atacante incansável busca marca histórica
O período da dupla junta foi curto, com os dois atuando lado a lado em apenas 11 partidas oficiais ao longo da temporada 2022-23 e conquistando seis vitórias antes de o espanhol seguir seu caminho. Ronaldo agora tem 41 anos e segue sob contrato com o gigante de Riad até junho de 2027. Sua busca incansável pela marca histórica de 1.000 gols continua a impulsionar o veterano atacante enquanto ele lidera o Al-Nassr nas frentes nacional e continental.
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