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Revelado o generoso pacote salarial oferecido pelo Fenerbahçe a Mason Greenwood, enquanto a Roma corre o risco de perder a disputa pela contratação do atacante do Marselha
Greenwood exige saída do Marselha, já que o valor da transferência continua alto
A saga em torno do futuro de Greenwood sofreu uma reviravolta dramática, com o atacante deixando claras suas intenções à diretoria do Marselha. Após uma temporada produtiva na França, na qual marcou 26 gols, o jogador de 24 anos está pronto para um novo desafio e, segundo relatos, teria dito ao clube: “Deixem-me ir”. Sua postura marca um rompimento significativo com o time da Ligue 1, que o contratou em 18 de julho de 2024 com um contrato de cinco anos, em uma transação avaliada em até € 31,6 milhões, e que atualmente não está sob pressão para reduzir suas exigências financeiras, apesar do desejo do jogador de se transferir.
O Marselha estabeleceu uma avaliação firme de 55 milhões de euros pelo jogador inglês, valor determinado por suas próprias necessidades financeiras e por uma cláusula de revenda substancial. O Manchester United tem direito a 40% de qualquer valor de transferência futura, o que significa que o clube francês está determinado a esperar por um preço mais alto. Apesar do interesse de toda a Europa, o time do Mediterrâneo permanece firme em sua recusa em aceitar ofertas com desconto por seu valioso ativo.
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O Fenerbahçe prepara uma oferta salarial que deve quebrar recordes
De acordo com o *Corriere dello Sport*, embora a Roma seja considerada há muito tempo a principal candidata à contratação de Greenwood, o gigante turco Fenerbahçe entrou na disputa com uma proposta financeira impressionante. Relatos sugerem que o clube de Istambul está disposto a oferecer ao atacante um salário líquido entre €7m e €8m por temporada. Essa proposta “de prata” supera significativamente as condições atualmente em jogo por parte de outros interessados e colocou o time turco em uma posição forte para roubar a contratação.
A oferta lucrativa do Fenerbahçe mudou a dinâmica da negociação, colocando à prova a determinação de Greenwood após uma passagem excepcional pelo Marselha — onde ele terminou como artilheiro empatado da Ligue 1 com Ousmane Dembélé, com 21 gols em sua temporada de estreia, antes de encerrar a campanha de 2025-26 com 16 gols.
O delicado acordo da Roma e suas promessas táticas
A Roma já havia chegado a um acordo verbal com Greenwood, com base em um salário líquido de €4,5 milhões por ano. Esse pacote foi estruturado para aumentar ao longo do tempo por meio de vários bônus relacionados ao desempenho e metas de longo prazo. Além dos aspectos financeiros, os Giallorossi prometeram a Greenwood um “papel central” no sistema ofensivo da equipe na capital italiana.
O atacante teria ficado impressionado com a importância do clube e com a visão tática traçada para ele na Série A, especialmente depois que a Roma terminou em terceiro lugar na última temporada, garantindo sua vaga na próxima Liga dos Campeões. No entanto, a tentativa da Roma está atualmente prejudicada pelo momento. O clube precisa resolver questões financeiras específicas antes de poder formalizar suas ações no mercado, o que os levou a pedir paciência ao jogador. Esse atraso criou uma janela de oportunidade que os clubes rivais agora estão começando a explorar.
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Um prazo que se aproxima para os Giallorossi
A pressão recai agora diretamente sobre a diretoria da Roma para encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Embora a Roma continue sendo a prioridade do jogador, Greenwood não está disposto a esperar indefinidamente até que o clube italiano finalize sua proposta. Entende-se que o atacante estabeleceu o dia 5 de julho como prazo flexível para definir seu futuro; após essa data, ele se sentirá à vontade para se comprometer com outros projetos, incluindo a oferta milionária da Turquia.