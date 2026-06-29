A saga em torno do futuro de Greenwood sofreu uma reviravolta dramática, com o atacante deixando claras suas intenções à diretoria do Marselha. Após uma temporada produtiva na França, na qual marcou 26 gols, o jogador de 24 anos está pronto para um novo desafio e, segundo relatos, teria dito ao clube: “Deixem-me ir”. Sua postura marca um rompimento significativo com o time da Ligue 1, que o contratou em 18 de julho de 2024 com um contrato de cinco anos, em uma transação avaliada em até € 31,6 milhões, e que atualmente não está sob pressão para reduzir suas exigências financeiras, apesar do desejo do jogador de se transferir.

O Marselha estabeleceu uma avaliação firme de 55 milhões de euros pelo jogador inglês, valor determinado por suas próprias necessidades financeiras e por uma cláusula de revenda substancial. O Manchester United tem direito a 40% de qualquer valor de transferência futura, o que significa que o clube francês está determinado a esperar por um preço mais alto. Apesar do interesse de toda a Europa, o time do Mediterrâneo permanece firme em sua recusa em aceitar ofertas com desconto por seu valioso ativo.



