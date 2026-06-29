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Khaled Mahmoud

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Revelado o generoso pacote salarial oferecido pelo Fenerbahçe a Mason Greenwood, enquanto a Roma corre o risco de perder a disputa pela contratação do atacante do Marselha

M. Greenwood
Fenerbahçe
Roma
Olympique de Marseille
Campeonato Turco
Campeonato Italiano
Campeonato Francês

Mason Greenwood teria feito um pedido direto ao Marselha para que “o deixem ir”, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica entre os grandes clubes europeus. Embora o atacante já seja há muito tempo associado a uma transferência para a Roma, da Série A, surgiu uma alternativa lucrativa do Fenerbahçe que poderia atrapalhar completamente os planos de seus principais pretendentes na Itália.

  • Greenwood exige saída do Marselha, já que o valor da transferência continua alto

    A saga em torno do futuro de Greenwood sofreu uma reviravolta dramática, com o atacante deixando claras suas intenções à diretoria do Marselha. Após uma temporada produtiva na França, na qual marcou 26 gols, o jogador de 24 anos está pronto para um novo desafio e, segundo relatos, teria dito ao clube: “Deixem-me ir”. Sua postura marca um rompimento significativo com o time da Ligue 1, que o contratou em 18 de julho de 2024 com um contrato de cinco anos, em uma transação avaliada em até € 31,6 milhões, e que atualmente não está sob pressão para reduzir suas exigências financeiras, apesar do desejo do jogador de se transferir.

    O Marselha estabeleceu uma avaliação firme de 55 milhões de euros pelo jogador inglês, valor determinado por suas próprias necessidades financeiras e por uma cláusula de revenda substancial. O Manchester United tem direito a 40% de qualquer valor de transferência futura, o que significa que o clube francês está determinado a esperar por um preço mais alto. Apesar do interesse de toda a Europa, o time do Mediterrâneo permanece firme em sua recusa em aceitar ofertas com desconto por seu valioso ativo.


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    O Fenerbahçe prepara uma oferta salarial que deve quebrar recordes

    De acordo com o *Corriere dello Sport*, embora a Roma seja considerada há muito tempo a principal candidata à contratação de Greenwood, o gigante turco Fenerbahçe entrou na disputa com uma proposta financeira impressionante. Relatos sugerem que o clube de Istambul está disposto a oferecer ao atacante um salário líquido entre €7m e €8m por temporada. Essa proposta “de prata” supera significativamente as condições atualmente em jogo por parte de outros interessados e colocou o time turco em uma posição forte para roubar a contratação.

    A oferta lucrativa do Fenerbahçe mudou a dinâmica da negociação, colocando à prova a determinação de Greenwood após uma passagem excepcional pelo Marselha — onde ele terminou como artilheiro empatado da Ligue 1 com Ousmane Dembélé, com 21 gols em sua temporada de estreia, antes de encerrar a campanha de 2025-26 com 16 gols.

  • O delicado acordo da Roma e suas promessas táticas

    A Roma já havia chegado a um acordo verbal com Greenwood, com base em um salário líquido de €4,5 milhões por ano. Esse pacote foi estruturado para aumentar ao longo do tempo por meio de vários bônus relacionados ao desempenho e metas de longo prazo. Além dos aspectos financeiros, os Giallorossi prometeram a Greenwood um “papel central” no sistema ofensivo da equipe na capital italiana.

    O atacante teria ficado impressionado com a importância do clube e com a visão tática traçada para ele na Série A, especialmente depois que a Roma terminou em terceiro lugar na última temporada, garantindo sua vaga na próxima Liga dos Campeões. No entanto, a tentativa da Roma está atualmente prejudicada pelo momento. O clube precisa resolver questões financeiras específicas antes de poder formalizar suas ações no mercado, o que os levou a pedir paciência ao jogador. Esse atraso criou uma janela de oportunidade que os clubes rivais agora estão começando a explorar.

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    Um prazo que se aproxima para os Giallorossi

    A pressão recai agora diretamente sobre a diretoria da Roma para encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Embora a Roma continue sendo a prioridade do jogador, Greenwood não está disposto a esperar indefinidamente até que o clube italiano finalize sua proposta. Entende-se que o atacante estabeleceu o dia 5 de julho como prazo flexível para definir seu futuro; após essa data, ele se sentirá à vontade para se comprometer com outros projetos, incluindo a oferta milionária da Turquia.