Revelado: o custo de seis dígitos do anel dos campeões da Copa do Mundo, enquanto a FIFA se prepara para disponibilizar aos torcedores 1.996 lembranças históricas no estilo do Super Bowl

Antes do confronto histórico entre Espanha e Argentina em Nova Jersey, a FIFA introduziu uma mudança radical nas tradicionais comemorações de vitória. Em uma iniciativa que reflete os costumes icônicos da NFL, da NBA e da MLB, a entidade anunciou que concederá anéis de campeão personalizados aos vencedores do torneio.

A introdução desses anéis representa uma mudança na forma como o esporte celebra sua maior conquista. Embora as medalhas de ouro continuem sendo entregues aos jogadores e à comissão técnica, conforme a tradição, os anéis incrustados de pedras preciosas estão sendo apresentados como um acréscimo de prestígio ao conjunto de troféus dos vencedores.