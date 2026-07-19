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Revelado: o custo de seis dígitos do anel dos campeões da Copa do Mundo, enquanto a FIFA se prepara para disponibilizar aos torcedores 1.996 lembranças históricas no estilo do Super Bowl
Uma combinação histórica entre futebol e tradição americana
Antes do confronto histórico entre Espanha e Argentina em Nova Jersey, a FIFA introduziu uma mudança radical nas tradicionais comemorações de vitória. Em uma iniciativa que reflete os costumes icônicos da NFL, da NBA e da MLB, a entidade anunciou que concederá anéis de campeão personalizados aos vencedores do torneio.
A introdução desses anéis representa uma mudança na forma como o esporte celebra sua maior conquista. Embora as medalhas de ouro continuem sendo entregues aos jogadores e à comissão técnica, conforme a tradição, os anéis incrustados de pedras preciosas estão sendo apresentados como um acréscimo de prestígio ao conjunto de troféus dos vencedores.
Revelado preço astronômico de seis dígitos
Embora 30 desses anéis exclusivos estejam reservados para a equipe vencedora, a FIFA confirmou que 1.996 anéis serão produzidos para venda ao público, segundo o jornal The Sun. No entanto, os torcedores que desejam possuir um pedaço da história precisarão de um apoio financeiro significativo, já que o preço de varejo revelado é de impressionantes 112.000 libras.
Espera-se que o design dos anéis seja tão luxuoso quanto o preço sugere. De acordo com a FIFA, a estética será “centrada na identidade da equipe vencedora” e cada peça será feita sob medida. Um dos lados do anel terá uma representação do famoso troféu da Copa do Mundo, enquanto o outro lado será reservado para toques mais pessoais relacionados aos campeões.
A FIFA confirma detalhes da edição limitada
Em um comunicado oficial detalhando o lançamento, a FIFA destacou a importância dessa iniciativa para o futebol mundial. A organização afirmou: “Em uma novidade histórica para uma competição da FIFA, os vencedores do torneio também receberão anéis de campeão personalizados, trazendo uma das tradições esportivas americanas mais reconhecidas para o futebol mundial.”
A entidade reguladora esclareceu ainda os planos de distribuição desses itens de luxo, observando que apenas uma minúscula fração da população mundial terá a oportunidade de adquiri-los. A FIFA declarou: “Desses, 30 serão entregues à equipe vencedora, enquanto 1.996 serão disponibilizados aos torcedores em todo o mundo como um produto oficialmente licenciado, permitindo que os torcedores possuam uma peça única da história da Copa do Mundo da FIFA 2026.”
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Controvérsia em torno da comercialização
Apesar do prestígio associado à mudança, o anúncio não deixou de suscitar críticas. Muitos torcedores expressaram seu descontentamento nas redes sociais, classificando os anéis como mais uma “manobra para arrecadar dinheiro” por parte de uma organização que já está sob críticas por causa da crescente comercialização. Com a expectativa de que a final também conte com um show de 30 minutos no intervalo — outra importação americana —, alguns tradicionalistas temem que a identidade central da Copa do Mundo esteja sendo diluída por interesses comerciais excessivos e clichês do entretenimento norte-americano.
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