Revelado o conselho SECRETO de Mikel Arteta para a saída de £ 7 milhões do Arsenal!

O Everton oficialmente concluiu a contratação de Norgaard junto ao Arsenal em uma transferência em definitivo no valor de £7 milhões. O volante defensivo de 32 anos assinou contrato de dois anos em Goodison Park, colocando fim à sua breve, mas bem-sucedida passagem pelo norte de Londres.

O internacional dinamarquês chegou ao Emirates Stadium vindo do rival londrino Brentford no verão passado, em um acordo inicial de £10 milhões. No entanto, apesar do sucesso doméstico da equipe, ele teve dificuldade para garantir minutos regulares no time principal sob o comando de Arteta, o que motivou uma saída rápida.

Garantir uma presença já comprovada no meio-campo era uma prioridade importante para o técnico do Everton, David Moyes, antes da nova temporada. A chegada de Norgaard faz dele a quarta contratação oficial do clube em uma movimentada janela de transferências de verão.







