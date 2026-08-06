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Revelado o conselho SECRETO de Mikel Arteta para a saída de £ 7 milhões do Arsenal!
Norgaard conclui transferência em definitivo para o Everton
O Everton oficialmente concluiu a contratação de Norgaard junto ao Arsenal em uma transferência em definitivo no valor de £7 milhões. O volante defensivo de 32 anos assinou contrato de dois anos em Goodison Park, colocando fim à sua breve, mas bem-sucedida passagem pelo norte de Londres.
O internacional dinamarquês chegou ao Emirates Stadium vindo do rival londrino Brentford no verão passado, em um acordo inicial de £10 milhões. No entanto, apesar do sucesso doméstico da equipe, ele teve dificuldade para garantir minutos regulares no time principal sob o comando de Arteta, o que motivou uma saída rápida.
Garantir uma presença já comprovada no meio-campo era uma prioridade importante para o técnico do Everton, David Moyes, antes da nova temporada. A chegada de Norgaard faz dele a quarta contratação oficial do clube em uma movimentada janela de transferências de verão.
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Arteta incentiva mudança para o Goodison Park
Embora deixar o atual campeão da Premier League depois de apenas 12 meses possa parecer uma decisão difícil, Norgaard revelou que Arteta o incentivou ativamente a fazer a mudança. O treinador espanhol teve uma passagem muito bem-sucedida em Merseyside sob o comando de Moyes durante a própria carreira como jogador.
"Falei bastante com ele na época sobre a possível transferência, e ele só tinha coisas positivas a dizer sobre o Everton e também sobre David Moyes", explicou Norgaard em sua apresentação oficial.
"Ele jogou sob o comando dele por muito tempo, e toda a experiência que teve como jogador do Everton me pareceu que foi fantástica aqui, e ele realmente também se destacou como jogador sob o comando de Moyes no Everton. Espero poder ter a mesma sensação que ele teve como jogador do Everton."
Sentimentos confusos apesar da glória na Premier League
Norgaard acaba deixando o Emirates Stadium com sentimentos compreensivelmente mistos. Embora o veterano tenha gostado muito de ser peça crucial de um elenco histórico que conquistou com orgulho o título da Premier League, ele rapidamente reconheceu a necessidade inegável de jogar com mais frequência. O dinamarquês fez um total de 20 partidas em todas as competições na campanha passada, com apenas sete dessas aparições acontecendo na elite.
"Senti que, chegando neste verão, eu precisava de uma mudança de novo, precisava ter um papel maior dentro de campo", admitiu. "Quando falei com David Moyes e ouvi sobre todo o projeto, fiquei muito intrigado. Vir aqui e ver todo mundo só faz esse sentimento ficar ainda mais forte. Mal posso esperar para começar."
- AFP
Um jogador melhor após passagem pelo Arsenal
Apesar da frustrante falta de minutos em jogos oficiais, o ex-capitão do Brentford insiste com convicção que sua única temporada no Arsenal melhorou significativamente seu jogo como um todo. Ele deixa o norte de Londres armado com uma experiência inestimável por treinar ao lado de alguns dos melhores talentos do mundo todos os dias.
"Ganhar experiência na Champions League e fazer campanhas mais longas nas copas foi uma experiência incrível", afirmou Norgaard. "Definitivamente sinto que sou um jogador melhor do que quando cheguei ao Arsenal."
O internacional dinamarquês agora tentará causar um impacto imediato e duradouro no Everton. Ele segue de perto Hayden Hackney, Tyrique George e Merlin Rohl ao passar pelas portas de Goodison Park, enquanto o ambicioso Everton intensifica seus amplos preparativos para a próxima temporada.
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