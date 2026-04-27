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Revelado: O Bayern de Munique procurou o conselho de Pep Guardiola antes de contratar Vincent Kompany, em meio a “dúvidas” sobre o ex-técnico do Burnley
O telefonema de Guardiola
Eberl admitiu que o caminho para a contratação de Kompany em 2024 não foi nada fácil, revelando que o clube recorreu ao seu ex-técnico, Guardiola, para obter uma referência sobre o caráter do candidato. O belga acabara de passar por uma temporada difícil na Premier League, que resultou no rebaixamento do Burnley, o que naturalmente gerou hesitação interna na Allianz Arena. Em entrevista à emissora alemã ZDF, Eberl explicou o momento decisivo que garantiu o cargo ao técnico de 40 anos.
“Quando surgiu a dúvida se estávamos realmente certos, eu disse ao Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, ex-presidente do Bayern]: ‘Kalle, você é muito próximo do Pep, não é?’ Ligue para ele e pergunte o que ele acha do Kompany. Esse foi o ponto de virada”, afirmou Eberl.
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Abordando as "dúvidas" iniciais
A nomeação de Kompany foi vista como uma aposta arriscada por muitos fora do clube, e Eberl foi sincero ao admitir que o belga não era a primeira opção para substituir Tuchel. O clube passou meses procurando um sucessor, enfrentando recusas de nomes de peso antes de voltar a considerar o técnico de 40 anos, cujo currículo como treinador ainda era questionado na Alemanha.
“Tive a sensação de que, inicialmente, houve algumas dúvidas e surpresa quando apresentei o nome [Kompany]”, admitiu Eberl. “É claro que já tínhamos recebido recusas antes. Não é segredo que Julian Nagelsmann era uma possibilidade, que conversamos com Ralf Rangnick, que conversamos com Oliver Glasner. Alguns também queriam Hansi Flick de volta. Não precisamos ficar enrolando sobre isso. Como já disse antes: Vincent Kompany já estava, de fato, na nossa lista. Mas, para ser sincero — e estou sendo totalmente franco sobre isso —, não ousei propor Vincent Kompany primeiro. Em vez disso, abordamos primeiro treinadores de renome e prestígio.”
O efeito Kompany em Munique
A decisão foi comprovada pelos títulos conquistados e por um renovado senso de resiliência dentro do elenco. Desde então, Kompany levou o Bayern a títulos consecutivos da Bundesliga e a uma Supercopa da Alemanha, e o time encontra-se atualmente nas semifinais da Liga dos Campeões e na final da DFB-Pokal. Sua habilidade de lidar com personalidades fortes ficou evidente recentemente durante uma virada dramática contra o Mainz.
O meio-campista Leon Goretzka destacou recentemente a natureza enérgica do técnico, revelando que, no intervalo, a equipe levou uma bronca e tanto após estar perdendo por 3 a 0. O próprio Kompany observou a importância da paixão em detrimento dos esquemas nesses momentos, explicando que uma virada dessa magnitude é impulsionada tanto pela emoção quanto pela estratégia. Ele disse: “Eu mesmo já vivi momentos assim durante minha carreira, já estive naquele vestiário quando estávamos perdendo por 3 a 0 no intervalo, e parece que o jogo acabou. Mas você tem que canalizar a raiva, recusar-se a aceitar a derrota, depois dar tudo de si e continuar pressionando o adversário até o último minuto. Foi exatamente isso que os rapazes fizeram.”
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Em busca da glória europeia contra o PSG
Com o título nacional já garantido, o foco de Kompany mudou para a Liga dos Campeões. O Bayern chegou às semifinais, onde o aguarda um confronto de pesos pesados contra o Paris Saint-Germain. O vencedor dessa disputa enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid na final, oferecendo a Kompany a chance de provar suas credenciais de elite no maior palco do mundo, apenas três anos depois de ter treinado na Championship. No fim das contas, ao confiar na palavra de um dos maiores treinadores do futebol, Eberl encontrou o candidato perfeito para liderar a nova geração do Bayern, transformando com sucesso as dúvidas iniciais em uma era de domínio renovado.