Revelado: O Bayern de Munique procurou o conselho de Pep Guardiola antes de contratar Vincent Kompany, em meio a “dúvidas” sobre o ex-técnico do Burnley

A decisão foi comprovada pelos títulos conquistados e por um renovado senso de resiliência dentro do elenco. Desde então, Kompany levou o Bayern a títulos consecutivos da Bundesliga e a uma Supercopa da Alemanha, e o time encontra-se atualmente nas semifinais da Liga dos Campeões e na final da DFB-Pokal. Sua habilidade de lidar com personalidades fortes ficou evidente recentemente durante uma virada dramática contra o Mainz.

O meio-campista Leon Goretzka destacou recentemente a natureza enérgica do técnico, revelando que, no intervalo, a equipe levou uma bronca e tanto após estar perdendo por 3 a 0. O próprio Kompany observou a importância da paixão em detrimento dos esquemas nesses momentos, explicando que uma virada dessa magnitude é impulsionada tanto pela emoção quanto pela estratégia. Ele disse: “Eu mesmo já vivi momentos assim durante minha carreira, já estive naquele vestiário quando estávamos perdendo por 3 a 0 no intervalo, e parece que o jogo acabou. Mas você tem que canalizar a raiva, recusar-se a aceitar a derrota, depois dar tudo de si e continuar pressionando o adversário até o último minuto. Foi exatamente isso que os rapazes fizeram.”