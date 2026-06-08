Revelado: o “assunto pendente” que trouxe José Mourinho de volta ao Real Madrid - com o “Special One” determinado a saciar sua ânsia por títulos

Embora a primeira passagem de Mourinho pelo Bernabéu, entre 2010 e 2013, seja lembrada por ter quebrado recordes nacionais e posto fim ao domínio do Barcelona, ela acabou sendo marcada por uma sensação do que poderia ter sido. Apesar de ter chegado a três semifinais consecutivas da Liga dos Campeões, o português nunca conseguiu erguer o famoso troféu com o Real Madrid, deixando para trás uma sensação persistente de “assunto pendente”.

O experiente técnico está agora pronto para assumir o comando novamente após a reeleição de Pérez. Para Mourinho, a oportunidade de retornar tem a ver principalmente com a vontade de conquistar o título continental. Tendo vencido a Liga dos Campeões com o Porto e a Inter, o desafio de repetir a façanha em Madri é visto como o principal fator que o convenceu a aceitar o cargo mais uma vez, segundo o AS.







