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Revelado: o “assunto pendente” que trouxe José Mourinho de volta ao Real Madrid - com o “Special One” determinado a saciar sua ânsia por títulos
Em busca do cobiçado título europeu
Embora a primeira passagem de Mourinho pelo Bernabéu, entre 2010 e 2013, seja lembrada por ter quebrado recordes nacionais e posto fim ao domínio do Barcelona, ela acabou sendo marcada por uma sensação do que poderia ter sido. Apesar de ter chegado a três semifinais consecutivas da Liga dos Campeões, o português nunca conseguiu erguer o famoso troféu com o Real Madrid, deixando para trás uma sensação persistente de “assunto pendente”.
O experiente técnico está agora pronto para assumir o comando novamente após a reeleição de Pérez. Para Mourinho, a oportunidade de retornar tem a ver principalmente com a vontade de conquistar o título continental. Tendo vencido a Liga dos Campeões com o Porto e a Inter, o desafio de repetir a façanha em Madri é visto como o principal fator que o convenceu a aceitar o cargo mais uma vez, segundo o AS.
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Perez garante o retorno do seu “Special One”
O retorno do técnico de 63 anos ocorre no contexto de uma grande mudança no Bernabéu. Pérez garantiu mais um mandato de quatro anos como presidente, e o experiente dirigente não perdeu tempo em aliar-se ao treinador que ajudou a estabelecer as bases para o sucesso atual do clube. “Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando mais títulos”, disse Pérez aos torcedores, ao mesmo tempo em que expressou estar “orgulhoso de que José Mourinho, um dos melhores treinadores do mundo, esteja prestes a retornar”.
Pérez tem reconhecido frequentemente que a passagem inicial de Mourinho reconstruiu a mentalidade competitiva da equipe antes de o clube conquistar seis títulos europeus em onze anos. Agora, com o poder administrativo garantido até 2030, o presidente vê Mourinho como a figura ideal para restaurar a disciplina e o espírito vencedor de um elenco que tem enfrentado dificuldades nas duas últimas temporadas.
Uma nova era com uma comissão técnica já conhecida
Espera-se que Mourinho traga um círculo de confiança para Valdebebas. Entre os nomes associados a um possível retorno, destaca-se o ícone do clube, Pepe, que está bem posicionado para garantir um cargo na comissão técnica, segundo o jornalista Ramón Álvarez de Mon. Tendo disputado 125 partidas sob o comando de Mourinho durante sua primeira passagem, o profundo conhecimento do DNA do clube por parte do lendário zagueiro é visto como um trunfo essencial para a nova gestão.
Uma reportagem doAS sugere que a reformulação da comissão técnica provavelmente incluirá também vários membros da equipe recente de Mourinho no Benfica. João Tralhão e Pedro Machado devem se juntar ao projeto, ao lado do analista Roberto Merella.
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De olho na próxima superestrela de € 150 milhões
O retorno do “Special One” coincide com o retorno ao famoso modelo de contratação de “galácticos” do clube. Com um orçamento gigantesco à disposição, Pérez já está de olho em contratações de peso para empolgar a torcida do Bernabéu. Há muitos rumores de que o presidente está preparando uma oferta recorde de € 150 milhões pelo Michael Olise, do Bayern de Munique. Embora os campeões alemães tenham emitido um aviso para que não se intrometam, o fascínio do novo projeto de Mourinho no Real Madrid pode ser difícil de recusar para qualquer jogador, já que o clube busca restabelecer seu domínio no cenário global.