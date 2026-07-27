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Revelado: O Arsenal está disposto a tornar Vinícius Júnior o jogador mais bem pago de todos os tempos, caso ele concretize a transferência do Real Madrid
O Arsenal planeja um pacote salarial que quebrará recordes
A busca do Arsenal por Vinicius deve se intensificar, com o clube disposto a oferecer ao brasileiro o maior contrato de sua história. Para convencer o atacante a se transferir para o norte de Londres, os Gunners estão prontos para melhorar drasticamente seus atuais termos salariais de 400 mil libras por semana no Bernabéu, segundo o The Telegraph.
A diretoria do norte de Londres está ansiosa para dar continuidade ao sucesso recente, após finalmente encerrar uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Recompensar figuras-chave como Bukayo Saka com contratos no valor de cerca de 365 mil libras por semana estabeleceu um novo padrão, mas a busca por Vinicius elevaria os gastos do clube a um nível totalmente novo.
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O Real Madrid estabeleceu uma avaliação astronômica para a transferência
Embora o Arsenal esteja pronto para oferecer um pacote salarial histórico a Vinicius, o valor da transferência continua sendo um obstáculo. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estabeleceu um limite financeiro rígido para qualquer possível venda do atacante brasileiro neste verão. Entende-se que os “Los Blancos” estão exigindo um pacote total no valor de 160 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis relacionadas ao desempenho, para sequer considerarem a possibilidade de se desfazerem de seu craque.
Pérez raramente permite que jogadores indispensáveis saiam durante seus anos de auge, mas a situação é complicada pelo fato de Vinicius estar entrando nos últimos 12 meses de seu contrato atual. Há relatos de um impasse nas negociações para a renovação do contrato na capital espanhola, com indícios de que o jogador está buscando um salário equivalente ao de Kylian Mbappé.
Os fatores Mourinho e Diomande
Para adicionar um toque de mistério à saga, está a presença de José Mourinho, que retornou ao Real Madrid para uma segunda passagem como técnico. Segundo relatos, Mourinho está determinado a não perder nenhum dos grandes nomes de seu elenco enquanto busca a 16ª Taça da Europa do clube.
O técnico português continua firme na decisão de manter Vinícius para preservar intacto seu núcleo ofensivo, apesar dos atritos anteriores entre ambos. No entanto, as ações do Real Madrid nos bastidores contam uma história diferente. Ao supostamente estarem prestes a fechar um acordo avaliado em bem mais de 100 milhões de euros pelo jogador Yan Diomande, do RB Leipzig, os gigantes espanhóis estão, na prática, se precavendo e garantindo uma opção direta de substituição caso o atacante brasileiro venha a deixar o clube.
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Arteta busca reforço para a lateral que possa mudar o jogo
Para Mikel Arteta, contratar o bicampeão da Liga dos Campeões seria a maior demonstração de intenções. O técnico do Arsenal passou anos se livrando de jogadores com altos salários, como Mesut Ozil e Pierre-Emerick Aubameyang, para criar um elenco sustentável e motivado. Agora, ele acredita que a base está pronta para integrar um astro mundial capaz de elevar ainda mais o potencial da equipe.
O Arsenal está atualmente se preparando para uma agenda intensa de pré-temporada, com partidas contra o Girona, o Real Betis e o Borussia Dortmund. Enquanto o time se prepara para a Community Shield contra o Manchester City, em 16 de agosto, a contratação de um talento de nível mundial como Vinícius daria um impulso extra à defesa do título e consolidaria suas ambições europeias para a temporada 2026-27.
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