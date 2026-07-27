Revelado: O Arsenal está disposto a tornar Vinícius Júnior o jogador mais bem pago de todos os tempos, caso ele concretize a transferência do Real Madrid

A busca do Arsenal por Vinicius deve se intensificar, com o clube disposto a oferecer ao brasileiro o maior contrato de sua história. Para convencer o atacante a se transferir para o norte de Londres, os Gunners estão prontos para melhorar drasticamente seus atuais termos salariais de 400 mil libras por semana no Bernabéu, segundo o The Telegraph.

A diretoria do norte de Londres está ansiosa para dar continuidade ao sucesso recente, após finalmente encerrar uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Recompensar figuras-chave como Bukayo Saka com contratos no valor de cerca de 365 mil libras por semana estabeleceu um novo padrão, mas a busca por Vinicius elevaria os gastos do clube a um nível totalmente novo.



