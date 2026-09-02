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Revelado: o alvo de verão frustrado de José Mourinho, enquanto o Manchester City supera o Real Madrid em acordo bombástico
A busca frustrada do Special One por um meio-campista
Apesar de um início bem-sucedido na nova temporada, a configuração tática do Real Madrid poderia ter sido significativamente diferente se Mourinho tivesse garantido seus principais alvos. O técnico português teria identificado uma necessidade clara de reforços no meio-campo, mas o clube não conseguiu contratar os perfis específicos que ele pediu.
Segundo o The Athletic, Fernandez era o alvo preferido de Mourinho para o Real Madrid durante um verão de negociações de alto risco e oportunidades perdidas. O internacional argentino era visto como o motor ideal para conduzir a transição do meio-campo de Mourinho, oferecendo a combinação de combatividade defensiva e visão criativa da qual o ex-treinador de Chelsea e Inter gosta.
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Manchester City vence a disputa por Fernandez
Enquanto o Real Madrid hesitava, o Manchester City agiu com eficiência cirúrgica para garantir um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial. O campeão da Premier League concluiu um acordo de quase € 150 milhões para tirar o meio-campista de Stamford Bridge, encerrando de forma efetiva qualquer esperança que Mourinho tinha de levar o jogador para a capital espanhola.
A transferência tem um peso histórico significativo, já que o argentino se tornou o primeiro jogador a ter duas transferências na carreira avaliadas em mais de € 100 milhões. Para o Real Madrid, ver seu principal alvo se juntar a um rival direto na Champions League é um golpe duro, especialmente considerando as qualidades técnicas que ele teria levado ao sistema tático de Mourinho.
Negativas dos clubes e o fator Rodri
Em uma reviravolta curiosa nessa saga, o Real Madrid foi rápido em se distanciar das notícias que o ligavam tão fortemente ao vencedor da Copa do Mundo de 2022. A cúpula do Bernabéu chegou a divulgar um comunicado público afirmando que não tinha interesse no jogador, um movimento provavelmente pensado para proteger o moral do elenco atual e minimizar a frustração da comissão técnica.
A frustração para Mourinho foi agravada pela incapacidade do clube de garantir outros alvos espanhóis de alto perfil. O Real Madrid também foi fortemente ligado a uma investida por Rodri, outro general do meio-campo que se encaixa no perfil de um jogador de Mourinho. No entanto, o internacional espanhol acabou escolhendo retornar à sua terra natal com o Barcelona, limitando ainda mais as opções disponíveis para a comissão técnica do Madrid.
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Estabilidade atual enquanto Bellingham dá um passo à frente
Felizmente para a torcida do Madrid, o elenco atual correspondeu ao desafio nas primeiras semanas da temporada. A ausência de um novo meio-campista de destaque permitiu que Jude Bellingham assumisse ainda mais responsabilidade, com a estrela inglesa mostrando uma iniciativa notável tanto nas fases ofensiva quanto defensiva.
Bellingham se entrosou com Eduardo Camavinga, acrescentando a solidez tão necessária no meio-campo e garantindo que o Real Madrid siga competitivo no mais alto nível, apesar da falta de reforços de verão nesse setor específico.
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