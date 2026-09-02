Em uma reviravolta curiosa nessa saga, o Real Madrid foi rápido em se distanciar das notícias que o ligavam tão fortemente ao vencedor da Copa do Mundo de 2022. A cúpula do Bernabéu chegou a divulgar um comunicado público afirmando que não tinha interesse no jogador, um movimento provavelmente pensado para proteger o moral do elenco atual e minimizar a frustração da comissão técnica.

A frustração para Mourinho foi agravada pela incapacidade do clube de garantir outros alvos espanhóis de alto perfil. O Real Madrid também foi fortemente ligado a uma investida por Rodri, outro general do meio-campo que se encaixa no perfil de um jogador de Mourinho. No entanto, o internacional espanhol acabou escolhendo retornar à sua terra natal com o Barcelona, limitando ainda mais as opções disponíveis para a comissão técnica do Madrid.



