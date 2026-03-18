Revelado o altíssimo valor pedido por Enzo Fernández, enquanto o capitão do Chelsea dá indícios de que poderá deixar o clube no meio do ano após a decepção na Liga dos Campeões

Logo após a derrota do Chelsea por 3 a 0 em casa para o Paris Saint-Germain, que resultou em uma dolorosa derrota por 8 a 2 no placar agregado, Fernández deu uma resposta enigmática quando questionado sobre seus planos para a próxima temporada. Em entrevista à ESPN Argentina, o campeão da Copa do Mundo afirmou: “Não sei. Faltam oito jogos e a Copa da Inglaterra. Tem a Copa do Mundo e depois vamos ver.”

Essa admissão marca a primeira vez que o meio-campista demonstra publicamente hesitação em relação ao seu compromisso com o projeto do oeste de Londres. Embora o jogador de 25 anos tenha se destacado estatisticamente nesta temporada, registrando 12 gols e seis assistências, a falta de títulos e de uma participação consistente no futebol de elite europeu parece estar afetando o ex-jogador do Benfica.