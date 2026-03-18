Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado o altíssimo valor pedido por Enzo Fernández, enquanto o capitão do Chelsea dá indícios de que poderá deixar o clube no meio do ano após a decepção na Liga dos Campeões
Enzo solta uma bomba sobre o futuro
Logo após a derrota do Chelsea por 3 a 0 em casa para o Paris Saint-Germain, que resultou em uma dolorosa derrota por 8 a 2 no placar agregado, Fernández deu uma resposta enigmática quando questionado sobre seus planos para a próxima temporada. Em entrevista à ESPN Argentina, o campeão da Copa do Mundo afirmou: “Não sei. Faltam oito jogos e a Copa da Inglaterra. Tem a Copa do Mundo e depois vamos ver.”
Essa admissão marca a primeira vez que o meio-campista demonstra publicamente hesitação em relação ao seu compromisso com o projeto do oeste de Londres. Embora o jogador de 25 anos tenha se destacado estatisticamente nesta temporada, registrando 12 gols e seis assistências, a falta de títulos e de uma participação consistente no futebol de elite europeu parece estar afetando o ex-jogador do Benfica.
- Getty Images Sport
Real Madrid e PSG em alerta máximo
O especialista em transferências Ben Jacobs informa que, embora o Chelsea não esteja pensando em vendê-lo no momento, o jogador está aberto a uma saída. Segundo Jacobs, o Real Madrid seria o destino preferido do jogador da seleção argentina. “Minhas informações, muito claras e provenientes de fontes próximas a Enzo Fernández, indicam que, se — e ainda é um ‘se’, pois não houve negociações nem avanços formais —, mas caso o Real Madrid se manifeste, esse é o clube de preferência para o qual Enzo Fernández gostaria de se transferir, em vez de ir para a França ou a Arábia Saudita”, explicou Jacobs na talkSPORT.
No entanto, o Los Blancos não é o único gigante na disputa. O PSG também se revelou um admirador de longa data de Fernández, com os campeões franceses acompanhando de perto a situação enquanto o Chelsea luta para garantir uma classificação entre os quatro primeiros da Premier League. Uma transferência para o Parc des Princes garantiria o retorno à Liga dos Campeões, um fator que pode ser decisivo em quaisquer negociações no verão.
O preço pedido na casa dos nove dígitos
Apesar da aparente inquietação do jogador, o Chelsea detém uma posição de força em quaisquer negociações potenciais. Fernández tem contrato com o clube até junho de 2032, o que significa que os Blues não estão sob pressão imediata para vender seu valioso ativo. Entende-se que a diretoria do Chelsea exigiria uma quantia superior aos 106,8 milhões de libras que pagou para garantir seus serviços em janeiro de 2023.
Jacobs acrescentou: “O Chelsea tem todas as cartas na mão. Ele tem contrato até 2032. Eu ficaria muito surpreso se o Chelsea entrasse em negociações ou aceitasse uma oferta inferior ao recorde britânico de transferências.” Essa postura limita efetivamente o mercado a um punhado de clubes com poder financeiro para viabilizar uma transação tão vultosa, embora a equipe de Fernández já esteja, segundo relatos, buscando melhores condições que reflitam sua importância para o time.
- Getty
Rosenior tenta acalmar os ânimos
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, não perdeu tempo em minimizar os comentários feitos por seu meio-campista estrela durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Não vi isso”, disse Rosenior quando questionado sobre as declarações de Fernández. “É difícil para mim falar sobre especulações após uma partida. Preciso me concentrar agora nas coisas mais importantes, que é garantir que tenhamos o resultado certo contra o Everton.”
O técnico continua desesperado para manter Fernandez, vendo-o como um pilar de seu planejamento tático em Stamford Bridge. No entanto, com o Blues na sexta posição da tabela e a três pontos das vagas da Liga dos Campeões, a pressão está aumentando. Não conseguir chegar à principal competição europeia por mais uma temporada pode transformar as insinuações de Fernandez em um pedido formal de saída.
Publicidade