Revelado: o altíssimo valor pedido pelo Chelsea por Enzo Fernández - com José Mourinho ainda interessado em levar o argentino, campeão da Copa do Mundo, para o Real Madrid

O Chelsea não está disposto a deixar um de seus ativos mais valiosos sair por uma quantia irrisória, apesar do aparente interesse do jogador em se transferir para a capital espanhola.

Depois de fazer um investimento recorde para trazer o meio-campista para Stamford Bridge, o Chelsea está determinado a recuperar uma quantia significativa caso autorize a saída durante a janela de transferências de verão.

De acordo com o The Athletic, o Chelsea está disposto a vender Fernández caso um clube concorde em pagar o valor pedido de 120 milhões de libras (158 milhões de dólares). Essa avaliação reflete a importância do argentino para o elenco e seu contrato de longo prazo, que vai até 2032.

Embora o valor seja astronômico, ele estabelece uma referência clara para o Real Madrid caso o clube deseje apresentar uma oferta formal.



