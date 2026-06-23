Getty Images
Traduzido por
Revelado: o altíssimo valor pedido pelo Chelsea por Enzo Fernández - com José Mourinho ainda interessado em levar o argentino, campeão da Copa do Mundo, para o Real Madrid
O Chelsea estabeleceu um padrão elevado para a negociação envolvendo Fernández
O Chelsea não está disposto a deixar um de seus ativos mais valiosos sair por uma quantia irrisória, apesar do aparente interesse do jogador em se transferir para a capital espanhola.
Depois de fazer um investimento recorde para trazer o meio-campista para Stamford Bridge, o Chelsea está determinado a recuperar uma quantia significativa caso autorize a saída durante a janela de transferências de verão.
De acordo com o The Athletic, o Chelsea está disposto a vender Fernández caso um clube concorde em pagar o valor pedido de 120 milhões de libras (158 milhões de dólares). Essa avaliação reflete a importância do argentino para o elenco e seu contrato de longo prazo, que vai até 2032.
Embora o valor seja astronômico, ele estabelece uma referência clara para o Real Madrid caso o clube deseje apresentar uma oferta formal.
- Getty Images
Mourinho recebe total autonomia nas contratações
A busca por Fernández faz parte de uma mudança estratégica mais ampla no Real Madrid, sob a liderança de Mourinho. Ao contrário de seus antecessores, o experiente técnico recebeu um nível de controle sobre o mercado de transferências raramente visto no clube. Ele seria o principal arquiteto da política atual, que se afasta da contratação de jovens promessas em favor de estrelas experientes e temperadas pelo tempo.
Essa nova abordagem ficou evidente em uma reunião de alto nível realizada no Hotel Santo Mauro, em Madri, onde o técnico se encontrou com dirigentes do clube e com o agente Jorge Mendes. Mourinho está construindo com determinação um time para vencer agora, já tendo fechado contratos com Marc Cucurella, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, na tentativa de trazer de volta o sucesso imediato ao Bernabéu.
Forte disputa pelas vagas no meio-campo
A chegada de Bernardo Silva, do Manchester City, já agregou qualidade significativa ao elenco do Real Madrid, e Mourinho planeja utilizar o criativo jogador da seleção portuguesa em diversas funções.
O técnico vê Silva como uma peça versátil, capaz de atuar como número oito, número dez ou até mesmo como atacante pela ala direita, dependendo do adversário.
No entanto, a possível contratação de Fernández criaria ainda mais concorrência em um meio-campo que já conta com jogadores como Jude Bellingham e Arda Güler.
- Getty Images
O Real Madrid avalia sua estratégia financeira
A decisão de contratar Fernández dependerá, em última instância, da disposição de Florentino Pérez em autorizar mais um gasto financeiro colossal.
O Real Madrid já tem se mostrado ativo no mercado, mas o preço pedido de 120 milhões de libras (150 milhões de dólares) pelo jogador do Chelsea continua sendo o maior obstáculo. Atualmente, o clube está equilibrando suas contas, priorizando as saídas de jogadores e rescisões de contratos antes de finalizar suas maiores contratações.
Com o futuro do craque Vinícius Júnior também incerto, já que as negociações sobre um novo contrato continuam em suspenso, a diretoria deve decidir quanto está disposta a gastar para atender às exigências de Mourinho.