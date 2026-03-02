AFP
Revelado: Nicolas Jover, treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal, recebe um bônus sempre que os Gunners marcam gols em situações de bola parada
O Arsenal recompensa o trabalho de Jover
O acordo fazia parte de um projeto mais amplo de renovação da comissão técnica liderado pelo diretor-geral Richard Garlick e pelo diretor esportivo interino Jason Ayto, conforme relatado pelo The Athletic. Quando Arteta assinou sua própria extensão em 2024, o clube agiu para garantir seus assistentes de confiança, com Jover, o assistente Albert Stuivenberg e o treinador de goleiros Inaki Cana assinando contratos que vão até 2027. Jover, que chegou do Manchester City em julho de 2021, teria mantido uma posição de força significativa durante as negociações devido ao crescente interesse de clubes rivais. No final, o acordo garantiu que sua experiência se refletisse diretamente em seu salário, criando um cenário vantajoso tanto para o técnico quanto para o clube.
Os reis dos cantos igualam os recordes da Premier League
Os incentivos financeiros estão certamente valendo a pena nesta temporada, já que os Gunners continuam a aterrorizar as defesas de todo o país. Após a vitória difícil por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo, o Arsenal chegou a 16 gols em cobranças de escanteio na Premier League nesta campanha. Este total impressionante iguala o recorde de mais gols de escanteio por qualquer time em uma única campanha, igualando as marcas do Oldham Athletic em 1992-93, do West Brom em 2016-17 e do próprio Arsenal na temporada 2023-24, de acordo com a Opta. Com nove jogos ainda restantes, Jover parece certo de gatilhar vários outros pagamentos de bônus lucrativos antes de maio.
A equipe de Arteta também aperfeiçoou a arte de quebrar o empate em situações de bola parada, tendo aberto o placar em nove ocasiões diferentes nesta temporada a partir de um escanteio - igualando um recorde da Premier League estabelecido pelo Southampton em 1994-95. Essa eficiência clínica transformou os Gunners em uma das unidades de ataque mais temidas da Europa sempre que a bola está parada. Além disso, a vitória sobre o Chelsea marcou a nona vez nesta temporada que o Arsenal marcou um gol decisivo em um escanteio, superando oficialmente o recorde anterior de oito estabelecido pelo Manchester United durante a campanha vencedora do título de 2012-13 sob o comando de Sir Alex Ferguson.
Arteta elogia seu gênio das jogadas ensaiadas
Mikel Arteta nunca escondeu sua admiração por Jover, frequentemente descrevendo-o como um dos melhores do ramo. Ao falar anteriormente sobre sua decisão de trazer o treinador para o norte de Londres, Arteta destacou que seu valor ia além do campo de treinamento. “Em sua área, em outras áreas e como pessoa. E a relação que temos — foi por isso que tomei a decisão de trazê-lo para o City quando eu estava lá e depois para o Arsenal”, explicou o espanhol. Mesmo quando a equipe teve mais facilidade para marcar gols em jogadas abertas nas últimas semanas, Arteta sabia da importância do trabalho de Jover e que ele acabaria voltando à tona contra o Blues.
Durante a coletiva de imprensa pós-jogo no domingo, Arteta admitiu seu alívio ao ver o trabalho árduo no campo de treinamento se traduzir em pontos mais uma vez. “Não marcamos gols em jogadas ensaiadas há algumas semanas, mas marcamos muitos em jogadas abertas. Hoje era uma opção marcar nesse tipo de situação; fizemos isso muito bem e também sofremos gols”, comentou o técnico. Os gols de William Saliba e Jurrien Timber garantiram que a preparação tática do Arsenal superasse o Chelsea, que teve dificuldades para lidar com os vários bloqueios e movimentos orquestrados por Jover da linha lateral.
Os rivais admitem que as táticas de Jover são “difíceis de parar”.
O impacto das jogadas de Jover, que renderam bônus, não passou despercebido por aqueles encarregados de defendê-las. O capitão do Chelsea, Reece James, ficou frustrado depois que seu time foi vítima de duas jogadas ensaiadas no Emirates. O lateral-direito da Inglaterra reconheceu que o futebol moderno é cada vez mais decidido por esses pequenos detalhes, admitindo que mesmo a melhor preparação às vezes não é suficiente. Em entrevista à Sky Sports, James deu uma reação honesta, afirmando: “Este é o futebol agora em 2026, 90% dos gols provavelmente são em jogadas ensaiadas. Eles (Arsenal) são um dos líderes mundiais [em jogadas ensaiadas]. São difíceis de parar, marcaram dois hoje. Estou decepcionado. Mas marcamos um, tivemos outra chance de marcar outro, mas não era para ser hoje.”
À medida que a disputa pelo título entra em sua reta final, a vantagem de cinco pontos do Arsenal sobre o Manchester City permanece intacta graças à contribuição especializada de Jover. Com jogos cruciais contra Brighton e Nottingham Forest no horizonte, os Gunners provavelmente contarão mais uma vez com sua habilidade em jogadas de bola parada. Para o clube, o custo dos bônus de Jover é um preço pequeno a pagar se isso ajudar a trazer o troféu da Premier League de volta ao Emirates pela primeira vez em mais de duas décadas.
