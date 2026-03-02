Revelado: Nicolas Jover, treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal, recebe um bônus sempre que os Gunners marcam gols em situações de bola parada

Os incentivos financeiros estão certamente valendo a pena nesta temporada, já que os Gunners continuam a aterrorizar as defesas de todo o país. Após a vitória difícil por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo, o Arsenal chegou a 16 gols em cobranças de escanteio na Premier League nesta campanha. Este total impressionante iguala o recorde de mais gols de escanteio por qualquer time em uma única campanha, igualando as marcas do Oldham Athletic em 1992-93, do West Brom em 2016-17 e do próprio Arsenal na temporada 2023-24, de acordo com a Opta. Com nove jogos ainda restantes, Jover parece certo de gatilhar vários outros pagamentos de bônus lucrativos antes de maio.

A equipe de Arteta também aperfeiçoou a arte de quebrar o empate em situações de bola parada, tendo aberto o placar em nove ocasiões diferentes nesta temporada a partir de um escanteio - igualando um recorde da Premier League estabelecido pelo Southampton em 1994-95. Essa eficiência clínica transformou os Gunners em uma das unidades de ataque mais temidas da Europa sempre que a bola está parada. Além disso, a vitória sobre o Chelsea marcou a nona vez nesta temporada que o Arsenal marcou um gol decisivo em um escanteio, superando oficialmente o recorde anterior de oito estabelecido pelo Manchester United durante a campanha vencedora do título de 2012-13 sob o comando de Sir Alex Ferguson.