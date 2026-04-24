Segundo reportagem da BBC britânica, o inglês de 41 anos era chamado de “supply teacher”. Em português, isso significa “professor substituto”. Em retrospecto, a alcunha acabou se revelando bastante adequada.
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Revelado logo após a demissão: jogadores do Chelsea aparentemente tinham um apelido pejorativo para o ex-técnico Liam Rosenior
Após uma passagem bem-sucedida pelo Racing de Estrasburgo, clube parceiro do Chelsea na França, Rosenior foi chamado em janeiro para substituir Enzo Maresca, que havia sido demitido, em Londres. No entanto, ao comando desse elenco repleto de estrelas, Rosenior teria enfrentado problemas de autoridade, como sugere também o suposto apelido.
Na fase inicial sob o comando de Rosenior, os resultados ainda eram bons, mas recentemente o Chelsea entrou em uma crise dramática. Dos últimos oito jogos oficiais, sete foram perdidos; nos últimos três jogos, o time nem sequer conseguiu marcar um gol. Com isso, os londrinos foram eliminados da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e caíram para a oitava posição na Premier League.
FC Chelsea: Quem será o sucessor de Liam Rosenior?
Após a derrota por 0 a 3 para o Brighton & Hove Albion na terça-feira, Rosenior acabou sendo demitido. “Esta decisão não foi fácil para o clube, mas os resultados e desempenhos recentes ficaram aquém dos padrões exigidos”, anunciou o Chelsea em um comunicado oficial.
O contrato de Rosenior com o Chelsea, na verdade, ia até 2032, e sua indenização deve ser de 28 milhões de euros. O ex-treinador das categorias de base, Calum McFarlane (40), assumiu interinamente o cargo de técnico. O favorito para suceder Rosenior de forma definitiva é Andoni Iraola, cujo contrato com o AFC Bournemouth expira no verão. Também foram cogitados Cesc Fàbregas, Filipe Luís, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Frank Lampard e José Mourinho.
No domingo, o Chelsea enfrenta o Leeds United na semifinal da FA Cup.