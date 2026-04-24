Revelado logo após a demissão: jogadores do Chelsea aparentemente tinham um apelido pejorativo para o ex-técnico Liam Rosenior

Após uma passagem bem-sucedida pelo Racing de Estrasburgo, clube parceiro do Chelsea na França, Rosenior foi chamado em janeiro para substituir Enzo Maresca, que havia sido demitido, em Londres. No entanto, ao comando desse elenco repleto de estrelas, Rosenior teria enfrentado problemas de autoridade, como sugere também o suposto apelido.

Na fase inicial sob o comando de Rosenior, os resultados ainda eram bons, mas recentemente o Chelsea entrou em uma crise dramática. Dos últimos oito jogos oficiais, sete foram perdidos; nos últimos três jogos, o time nem sequer conseguiu marcar um gol. Com isso, os londrinos foram eliminados da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e caíram para a oitava posição na Premier League.