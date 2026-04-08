Revelado: Harry Maguire RECUSOU a proposta de se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup, para renovar o contrato com o Manchester United

Maguire expressou imenso orgulho por continuar sua trajetória no clube, destacando o desejo coletivo de ajudar o elenco atual a retornar ao topo do futebol inglês. Ele observou que a ambição compartilhada no vestiário continua sendo o principal fator motivador para sua decisão de permanecer em Old Trafford.

O zagueiro da Inglaterra declarou: “A determinação de todo o clube em lutar por grandes troféus é clara para todos e estou confiante de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir. É possível sentir a ambição e o potencial deste elenco empolgante.”

Ele acrescentou: “Representar o Manchester United é a maior honra. É uma responsabilidade que deixa a mim e à minha família orgulhosos todos os dias. Estou muito feliz por prolongar minha trajetória neste clube incrível por pelo menos mais oito temporadas e continuar jogando diante de nossos torcedores especiais para criarmos juntos mais momentos incríveis.”