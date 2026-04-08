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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Revelado: Harry Maguire RECUSOU a proposta de se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup, para renovar o contrato com o Manchester United

H. Maguire
L. Messi
D. Beckham
Manchester United
Premier League
Inter Miami CF
Major League Soccer

Harry Maguire teria recusado uma proposta lucrativa para se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup, optando por assinar uma extensão de contrato de um ano com o Manchester United. O zagueiro de 33 anos deveria ficar sem contrato neste verão, mas agora assinou um novo acordo com o Old Trafford, que inclui uma opção de renovação por mais 12 meses.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Maguire rejeita as investidas de Beckham

    O jogador da seleção inglesa optou por permanecer em Old Trafford, apesar do grande interesse demonstrado pelo Inter Miami, time da MLS de David Beckham. De acordo com o jornal The Sun, Maguire recusou a oportunidade de se juntar a Messi em Miami para assinar uma prorrogação de contrato de um ano com o United. Outrora considerado dispensável em Old Trafford, ele se consolidou como peça fundamental do projeto interino de Michael Carrick, sendo titular em todas as partidas desde a mudança na comissão técnica do United no início do ano.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comprometidos com a causa do United

    Maguire expressou imenso orgulho por continuar sua trajetória no clube, destacando o desejo coletivo de ajudar o elenco atual a retornar ao topo do futebol inglês. Ele observou que a ambição compartilhada no vestiário continua sendo o principal fator motivador para sua decisão de permanecer em Old Trafford.

    O zagueiro da Inglaterra declarou: “A determinação de todo o clube em lutar por grandes troféus é clara para todos e estou confiante de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir. É possível sentir a ambição e o potencial deste elenco empolgante.”

    Ele acrescentou: “Representar o Manchester United é a maior honra. É uma responsabilidade que deixa a mim e à minha família orgulhosos todos os dias. Estou muito feliz por prolongar minha trajetória neste clube incrível por pelo menos mais oito temporadas e continuar jogando diante de nossos torcedores especiais para criarmos juntos mais momentos incríveis.”

  • Liderança e resiliência profissional

    Os dirigentes do clube elogiaram a resistência e a conduta profissional de Maguire, considerando-o um mentor essencial para um elenco jovem que atualmente passa por uma transição tática. Seu renascimento também chamou a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que recentemente convocou o zagueiro para a seleção nacional antes da próxima Copa do Mundo.

    Endossando o papel do veterano na visão de longo prazo do United, o diretor de futebol Jason Wilcox acrescentou: “Harry representa a mentalidade e a resiliência necessárias para atuar pelo Manchester United. Ele é o profissional por excelência, que traz experiência e liderança inestimáveis para o nosso elenco jovem e ambicioso. Harry, assim como todos no clube, está totalmente determinado a ajudar o Manchester United a alcançar sucesso regular e sustentável.”

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suspensão e acusação da FA

    Embora seu futuro esteja definido, o zagueiro central enfrentará um período imediato fora dos gramados da Premier League após sua recente expulsão contra o Bournemouth. Essa ausência no campeonato nacional, somada a uma acusação pendente da FA por conduta imprópria, pode complicar sua participação na intensa agenda que os Red Devils têm pela frente. Ele não estará em campo quando a equipe de Carrick receber o Leeds na segunda-feira.

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