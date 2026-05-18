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Revelado: Harry Kane exige o mesmo salário que Jamal Musiala nas negociações para a renovação de contrato com o Bayern de Munique
Ícone do Bayern busca igualdade salarial com Musiala
O capitão dos Três Leões tornou-se o ponto central do planejamento de longo prazo do Bayern de Munique e, embora um retorno à Premier League já tenha sido cogitado, Kane está agora focado em permanecer na Allianz Arena. No entanto, surgiu um ponto de discórdia significativo nas negociações em relação aos ganhos futuros do jogador de 32 anos. Reportagens da Kicker sugerem que os termos financeiros provavelmente dependerão da estrutura salarial do clube, com Kane exigindo um salário que corresponda ao exorbitante vencimento anual de Musiala.
Acredita-se amplamente que Kane não aceitará um pacote inferior ao do jogador da seleção alemã, especialmente considerando o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita, onde ele poderia potencialmente ganhar o dobro de seu salário atual. Apesar das complexidades financeiras, o Bayern continua otimista quanto a chegar a um acordo, já que atualmente detém as cartas mais fortes na negociação. A prioridade do clube é garantir a permanência de seu craque, que se integrou perfeitamente à vida em Munique, tanto dentro quanto fora de campo.
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Capitão da Inglaterra recusa retorno à Premier League
Desde que deixou o Tottenham em 2023, a imprensa inglesa vem especulando sobre um possível retorno à Premier League para quebrar o recorde de 260 gols de Alan Shearer. Kane soma atualmente 213 gols na primeira divisão inglesa, mas parece não ter nenhum desejo imediato de retomar essa busca. Apesar de uma cláusula de rescisão que muitos achavam que ele poderia acionar neste verão, o atacante está, ao contrário, pressionando por um contrato que poderia mantê-lo na Alemanha até junho de 2030, quando ele teria quase 37 anos.
Embora o Bayern tenha supostamente proposto uma extensão mais modesta de um ano com opção para 2029, a equipe do atacante está pressionando por um compromisso mais longo. A decisão reflete a profunda satisfação de Kane com seu desenvolvimento na Bundesliga e o estilo de vida que sua família desfruta em Munique. Tendo já conquistado dois títulos da liga, o atacante está ansioso por mais troféus nacionais e europeus sob a orientação de Vincent Kompany.
O excelente desempenho impulsiona as exigências contratuais
O poder de barganha de Kane nessas negociações é reforçado por suas atuações históricas em campo. Após seu hat-trick certeiro contra o Colônia, que encerrou a temporada do campeonato, ele elevou sua contagem para impressionantes 58 gols na campanha. Esse desempenho fez com que ele superasse com facilidade o recorde anterior de Robert Lewandowski de 55 gols em uma única temporada, e agora ele conquistou o título de artilheiro da Bundesliga pelo terceiro ano consecutivo.
A sinergia entre Kane e seus companheiros de ataque, Michael Olise e Luis Diaz, transformou o Bayern no time ofensivo mais temido da Europa. O trio ajudou o clube a encerrar a temporada da liga com um recorde de 122 gols. Esse nível de produção sem precedentes pode convencer a diretoria do Bayern de que Kane vale cada centavo do salário que pede, já que o clube busca construir uma dinastia em torno de sua habilidade de finalização de classe mundial e de sua liderança.
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A ambição pela Liga dos Campeões motiva a permanência em Munique
Além dos aspectos financeiros e domésticos, a principal motivação de Kane continua sendo a Liga dos Campeões. Seu entorno indicou que a temporada 2025-26 lhe deu a convicção de que conquistar a Copa da Europa é altamente provável na Allianz Arena. Após anos sem títulos no Tottenham, o sabor do sucesso na Alemanha despertou seu apetite pelos maiores prêmios do futebol, incluindo uma possível tríplice coroa.
O foco imediato para Kane e o Bayern é a próxima final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, em 23 de maio. Uma vitória em Berlim garantiria a dobradinha nacional, proporcionando o final perfeito para uma temporada em que Kane provou seu valor como o atacante mais confiável do futebol mundial. Com seu futuro aparentemente definido para permanecer em Munique, o último obstáculo continua sendo o acordo sobre a extensão do contrato e a igualdade que ele almeja em relação a Musiala.