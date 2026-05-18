Revelado: Harry Kane exige o mesmo salário que Jamal Musiala nas negociações para a renovação de contrato com o Bayern de Munique

O capitão dos Três Leões tornou-se o ponto central do planejamento de longo prazo do Bayern de Munique e, embora um retorno à Premier League já tenha sido cogitado, Kane está agora focado em permanecer na Allianz Arena. No entanto, surgiu um ponto de discórdia significativo nas negociações em relação aos ganhos futuros do jogador de 32 anos. Reportagens da Kicker sugerem que os termos financeiros provavelmente dependerão da estrutura salarial do clube, com Kane exigindo um salário que corresponda ao exorbitante vencimento anual de Musiala.

Acredita-se amplamente que Kane não aceitará um pacote inferior ao do jogador da seleção alemã, especialmente considerando o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita, onde ele poderia potencialmente ganhar o dobro de seu salário atual. Apesar das complexidades financeiras, o Bayern continua otimista quanto a chegar a um acordo, já que atualmente detém as cartas mais fortes na negociação. A prioridade do clube é garantir a permanência de seu craque, que se integrou perfeitamente à vida em Munique, tanto dentro quanto fora de campo.







