Revelado: Glen Hoddle recebeu a proposta de assumir o comando do Tottenham ao lado de Ossie Ardiles antes da chegada de Roberto De Zerbi como novo treinador principal

Hoddle falou abertamente sobre sua tentativa de voltar ao banco de reservas para salvar seu amado clube do rebaixamento. Após uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest no final de março, resultado que deixou o clube à beira do desastre, Hoddle e Ardiles entraram em contato com a diretoria para oferecer seus serviços.

A derrota para o Forest acabou sendo a gota d'água para Tudor, que foi demitido após vencer apenas uma vez em sete jogos. Com o clube enfrentando a perspectiva real de seu primeiro rebaixamento em 49 anos, Hoddle sentiu que era necessária uma injeção do “DNA do Spurs” para motivar um vestiário dividido e uma torcida cada vez mais frustrada.