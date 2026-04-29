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Revelado: Glen Hoddle recebeu a proposta de assumir o comando do Tottenham ao lado de Ossie Ardiles antes da chegada de Roberto De Zerbi como novo treinador principal
Um apelo desesperado das lendas do clube
Hoddle falou abertamente sobre sua tentativa de voltar ao banco de reservas para salvar seu amado clube do rebaixamento. Após uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest no final de março, resultado que deixou o clube à beira do desastre, Hoddle e Ardiles entraram em contato com a diretoria para oferecer seus serviços.
A derrota para o Forest acabou sendo a gota d'água para Tudor, que foi demitido após vencer apenas uma vez em sete jogos. Com o clube enfrentando a perspectiva real de seu primeiro rebaixamento em 49 anos, Hoddle sentiu que era necessária uma injeção do “DNA do Spurs” para motivar um vestiário dividido e uma torcida cada vez mais frustrada.
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A proposta de unir o norte de Londres
Em entrevista ao programa “The Jeff Stelling Show”, Hoddle explicou a lógica por trás da proposta e seu desejo de trazer estabilidade ao Estádio do Tottenham Hotspur.
“Eles nunca vieram até nós. Fomos nós, o Ossie (Ardiles) e eu, depois do jogo contra o Forest, sentimos que havia um problema sério ali”, revelou Hoddle. “O Ossie e eu deixamos claro que aceitaríamos o cargo se eles quisessem, provavelmente acompanhados por uma lenda mais jovem (como técnico) também. O clube precisava de carinho, precisava de pessoas que fossem lá e unissem os torcedores, os proprietários e a equipe, e foi por isso que dissemos que aceitaríamos.”
A nomeação de De Zerbi
Apesar do apelo emocional de um retorno de Hoddle e Ardiles, a diretoria do Tottenham optou, em vez disso, pela perspicácia tática do ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi. Hoddle, que torce pelo clube desde criança, insiste que não há ressentimentos em relação à decisão de seguir um caminho diferente com o técnico italiano.
“Eles disseram que estavam procurando em outro lugar, então para mim estava tudo bem”, admitiu Hoddle. “Não me importa quem seja, sou um torcedor do Spurs de corpo e alma desde os oito anos de idade, então desde que tenham contratado a pessoa certa. De Zerbi assumiu o cargo e todos precisam se unir e se compor, mas eles têm uma tarefa e tanto pela frente, não é mesmo? Só quero que eles se mantenham na primeira divisão, quer eu esteja envolvido nisso ou não.”
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Uma batalha difícil pela sobrevivência
Embora De Zerbi tenha conquistado uma vitória crucial contra o Wolves no último sábado, a tarefa que se apresenta continua sendo gigantesca. O Tottenham ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da Premier League, a dois pontos da zona de segurança, e suas esperanças de permanência na divisão têm sido prejudicadas por uma lista crescente de lesionados que ameaça comprometer totalmente sua campanha. O clube confirmou que o craque Xavi Simons está fora dos gramados até pelo menos outubro devido a uma grave lesão no joelho, enquanto Dominic Solanke é dúvida para as quatro últimas partidas devido a uma distensão no tendão da coxa.