Revelado: Fulham vai tentar contratar TRÊS jogadores do Real Madrid, enquanto Álvaro Arbeloa aproveita seus contatos com os gigantes da La Liga

O nome de maior destaque na lista é o de Mastantuono, mas garantir sua contratação não será tarefa fácil para os Cottagers. Espera-se que o jovem prodígio esteja disponível para empréstimo neste verão, atraindo o interesse de pelo menos 12 grandes clubes de todo o continente, o que significa que Arbeloa terá que contar fortemente com seu relacionamento pessoal com o jovem para vencer a disputa.

Por outro lado, o caminho para a transferência de Fran para Londres parece um pouco mais claro. O lateral pode ser vendido após a contratação de grande repercussão de Marc Cucurella, do Chelsea, pelo Real Madrid, o que tornaria Fran excedente no elenco. Enquanto isso, Gonzalo deve se juntar à pré-temporada de José Mourinho, mas há uma forte convicção de que ele possa ficar disponível mais adiante na janela de transferências.