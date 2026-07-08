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Revelado: Fulham vai tentar contratar TRÊS jogadores do Real Madrid, enquanto Álvaro Arbeloa aproveita seus contatos com os gigantes da La Liga
Arbeloa tem como alvo trio de estrelas do Bernabéu
O espanhol, que assinou um contrato de três anos com o Fulham, estaria interessado no meio-campista ofensivo Franco Mastantuono, no lateral Fran Garcia e no atacante Gonzalo Garcia. Todos os três jogadores são bem conhecidos do novo técnico, com quem desenvolveram relações próximas durante o período em que ele esteve no comando do Real Madrid. Arbeloa comandou o Real Madrid nas últimas 28 partidas da temporada 2025-26, levando o time ao segundo lugar na La Liga e às quartas de final da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Bayern de Munique, após ter sido promovido de seu cargo de técnico da base na sequência da saída de Xabi Alonso.
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Mastantuono e a disputa pela elite europeia
O nome de maior destaque na lista é o de Mastantuono, mas garantir sua contratação não será tarefa fácil para os Cottagers. Espera-se que o jovem prodígio esteja disponível para empréstimo neste verão, atraindo o interesse de pelo menos 12 grandes clubes de todo o continente, o que significa que Arbeloa terá que contar fortemente com seu relacionamento pessoal com o jovem para vencer a disputa.
Por outro lado, o caminho para a transferência de Fran para Londres parece um pouco mais claro. O lateral pode ser vendido após a contratação de grande repercussão de Marc Cucurella, do Chelsea, pelo Real Madrid, o que tornaria Fran excedente no elenco. Enquanto isso, Gonzalo deve se juntar à pré-temporada de José Mourinho, mas há uma forte convicção de que ele possa ficar disponível mais adiante na janela de transferências.
Referências de alto nível garantem o cargo no Fulham
Arbeloa chegou a Londres com uma reputação brilhante, respaldada por alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Sua candidatura contou com excelentes referências do recém-reeleito presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e de Mourinho, sob cujas ordens o ex-lateral da seleção espanhola jogou no Bernabéu.
“É uma verdadeira honra para mim iniciar esta nova etapa no Fulham FC, o clube mais antigo de Londres”, disse ele. “Sinto um grande senso de responsabilidade e estou profundamente grato ao [presidente] Sr. [Shahid] Khan e ao [vice-presidente] Tony Khan pela confiança que depositaram em mim no Fulham, na Premier League.”
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Ambição no Cottage
A contratação de Arbeloa ocorreu depois que o clube avaliou várias opções para substituir Marco Silva. Embora o ex-técnico do Tottenham e do Brentford, Thomas Frank, tenha sido cotado para o cargo no Fulham, e o ex-técnico do Ipswich, Kieran McKenna, tenha sido considerado caro demais — 8 milhões de libras, sem contar seu salário e outros custos com a comissão técnica —, a diretoria acabou optando pela conexão única do espanhol com a elite europeia.
Khan está claramente impressionado com o currículo e a visão de futuro do novo técnico. “Álvaro é, como ele mesmo admite, muito ambicioso. Ele passou um tempo de qualidade ao lado dos melhores jogadores, clubes e métodos do futebol, experiências que serão muito úteis para ele aqui no Fulham. Álvaro também tem grande interesse em nossa estrutura de base e acredita em dar uma chance aos jovens jogadores. Adorei ouvir isso do Álvaro, assim como sua intenção de praticar um futebol ofensivo”, explicou Khan.
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