Revelado: duas condições que o AC Milan precisa cumprir para que o vencedor da Bola de Ouro, Luka Modric, aceite renovar o contrato aos 40 anos

A segunda condição fundamental é a permanência de Allegri como treinador principal. A relação entre o técnico e Modric evoluiu para uma forte admiração mútua ao longo da temporada, e o desejo do jogador de permanecer está intrinsecamente ligado ao fato de continuar trabalhando sob o comando do mesmo treinador. O técnico tem valorizado muito a disposição do jogador em assumir novas responsabilidades táticas sem reclamar. Na verdade, o vínculo entre eles é tão profundo que o meio-campista tem sido mencionado como um potencial futuro membro da comissão técnica assim que decidir pendurar as chuteiras. Em última análise, essas duas condições estão profundamente interligadas, já que garantir a participação em competições europeias provavelmente garantirá que o técnico mantenha seu cargo de qualquer maneira.