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Revelado: duas condições que o AC Milan precisa cumprir para que o vencedor da Bola de Ouro, Luka Modric, aceite renovar o contrato aos 40 anos
Modric pensa em ficar no San Siro
De acordo com o Calciomercato.it, Modric está disposto a prolongar sua aventura italiana para além do término de seu contrato atual, previsto para 30 de junho. Tendo ingressado no clube em 14 de julho do ano passado, o jogador de 40 anos possui uma opção de prorrogação de seu contrato até 2027. O experiente meio-campista teve uma excelente temporada, impressionando a todos com seu notável profissionalismo. Ele se adaptou com sucesso a uma função mais defensiva do que aquela que tradicionalmente desempenhava durante sua ilustre carreira no Real Madrid. No entanto, o AC Milan precisa garantir dois requisitos específicos para convencer o vencedor da Bola de Ouro de 2018 a se comprometer oficialmente a jogar mais um ano com a famosa camisa vermelha e preta.
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Números impressionantes na temporada de estreia
A principal condição para a permanência do croata é a classificação para a Liga dos Campeões. O icônico meia deseja desesperadamente disputar a principal competição de clubes da Europa na próxima temporada. Ficar de fora provavelmente o forçaria a reconsiderar suas opções. Apesar da idade, Modric provou sua qualidade duradoura em 36 partidas disputadas nesta temporada, acumulando 2.836 minutos em campo. Seu impacto foi particularmente sentido na Série A, onde contribuiu com dois gols e três assistências em 33 partidas. Ele também fez breves participações na Copa da Itália e na Supercopa Italiana. O confronto da última rodada, no domingo, contra o Cagliari, tem, portanto, enorme importância, já que um resultado entre os quatro primeiros satisfaria instantaneamente seu desejo de disputar o futebol de elite europeu.
O fator Allegri
A segunda condição fundamental é a permanência de Allegri como treinador principal. A relação entre o técnico e Modric evoluiu para uma forte admiração mútua ao longo da temporada, e o desejo do jogador de permanecer está intrinsecamente ligado ao fato de continuar trabalhando sob o comando do mesmo treinador. O técnico tem valorizado muito a disposição do jogador em assumir novas responsabilidades táticas sem reclamar. Na verdade, o vínculo entre eles é tão profundo que o meio-campista tem sido mencionado como um potencial futuro membro da comissão técnica assim que decidir pendurar as chuteiras. Em última análise, essas duas condições estão profundamente interligadas, já que garantir a participação em competições europeias provavelmente garantirá que o técnico mantenha seu cargo de qualquer maneira.
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O que vem por aí para o meio-campista?
O AC Milan tem o seu destino nas próprias mãos neste domingo. Assim que seu futuro no clube estiver definido, Modric voltará sua atenção para a Copa do Mundo com a Croácia. Após os amistosos de preparação contra a Bélgica, no dia 2 de junho, e a Eslovênia, no dia 7 de junho, ele comandará a seleção de seu país no Grupo L contra a Inglaterra, no dia 17 de junho, o Panamá, no dia 23 de junho, e Gana, no dia 27 de junho.