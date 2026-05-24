Revelado: Declan Rice deu “12 voltas no campo de treino”, enquanto o nervoso astro do Arsenal “não conseguia assistir” ao empate do Man City que garantiu o primeiro título da Premier League dos Gunners em 22 anos

Enquanto a maior parte do elenco do Arsenal estava grudada nas telas em London Colney, Rice adotou uma abordagem bem diferente para os momentos finais da disputa pelo título. O meio-campista revelou que o nervosismo ficou tão intenso durante o confronto decisivo do Manchester City contra o Bournemouth que ele precisou dar uma longa caminhada pelos campos de treinamento apenas para manter a calma.

“Peguei o segurança, Pete, e nos primeiros 40 minutos percorremos todos os campos possíveis. Estávamos apenas conversando sobre as coisas mais aleatórias”, revelou Rice à Sky Sports. “E então ouvimos o rugido, então voltamos para ver o primeiro gol. Eu pensei: ‘De novo’. E então, no caminho, eu disse: ‘Vou dizer a todo mundo para se sentar no mesmo lugar e tudo mais’. E então, literalmente, voltei faltando cinco minutos para o fim e estava tudo decidido, mas eu simplesmente não consegui assistir.”

Bukayo Saka descreveu o que seu companheiro de equipe fez como ridículo, dizendo: “Esse cara deve ter dado umas 12 voltas no campo de treino. Estávamos todos assistindo na TV. Ele não conseguia assistir. Foi hilário.”