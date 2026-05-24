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Revelado: Declan Rice deu “12 voltas no campo de treino”, enquanto o nervoso astro do Arsenal “não conseguia assistir” ao empate do Man City que garantiu o primeiro título da Premier League dos Gunners em 22 anos
A trajetória cheia de tensão de Rice rumo à glória
Enquanto a maior parte do elenco do Arsenal estava grudada nas telas em London Colney, Rice adotou uma abordagem bem diferente para os momentos finais da disputa pelo título. O meio-campista revelou que o nervosismo ficou tão intenso durante o confronto decisivo do Manchester City contra o Bournemouth que ele precisou dar uma longa caminhada pelos campos de treinamento apenas para manter a calma.
“Peguei o segurança, Pete, e nos primeiros 40 minutos percorremos todos os campos possíveis. Estávamos apenas conversando sobre as coisas mais aleatórias”, revelou Rice à Sky Sports. “E então ouvimos o rugido, então voltamos para ver o primeiro gol. Eu pensei: ‘De novo’. E então, no caminho, eu disse: ‘Vou dizer a todo mundo para se sentar no mesmo lugar e tudo mais’. E então, literalmente, voltei faltando cinco minutos para o fim e estava tudo decidido, mas eu simplesmente não consegui assistir.”
Bukayo Saka descreveu o que seu companheiro de equipe fez como ridículo, dizendo: “Esse cara deve ter dado umas 12 voltas no campo de treino. Estávamos todos assistindo na TV. Ele não conseguia assistir. Foi hilário.”
- AFP
Um momento emocionante para o meio-campista
Rice chegou ao Arsenal em 2023 e descreveu a sensação de conquistar a Premier League como incrivelmente emocionante, depois que o clube teve que esperar 22 anos para reviver aquela atmosfera. Ele falou sobre Saka, que está no clube desde a base para chegar a este momento. "Emocionante. Foi como se tivessem se passado 22 anos. Ele está aqui desde o início. Ele é um garoto do Arsenal desde, o quê, seis? Sete? Então, para ele, só Deus sabe como ele deve se sentir, porque para mim isso agora é coisa de lenda do Arsenal", observou Rice.
“Mas, para mim, estou aqui há três anos e tive três derrotas por pouca diferença. Então, vencer agora com este time, essa é a razão pela qual vim para este clube. Eu sabia que iríamos vencer. Eu simplesmente sabia antes. Eu simplesmente sentia algo de bom em relação a este clube, a esses jogadores e ao rumo que os jogadores estavam tomando em termos de trajetória. Eu sabia que, de uma forma ou de outra, iríamos vencer em algum momento, e isso aconteceu da maneira mais linda.”
Saka descreve a comemoração como uma loucura
As comemorações não pararam no campo de treinamento, já que Saka revelou que vários jogadores fizeram uma ida improvisada ao Emirates Stadium nas primeiras horas da manhã para aproveitar a conquista. O que deveria ser um momento tranquilo de reflexão se transformou em um encontro memorável com a torcida do Arsenal, que havia ficado acordada para comemorar.
“Loucura, loucura. Desculpem, minha voz... ainda estou tentando recuperar a voz”, afirmou Saka. “Mas, sim, a noite toda foi especial, desde o centro de treinamento até a saída à noite. E depois no Emirates também, nós nos divertimos muito. Para mim, eu realmente não queria dormir. Eu não precisava dormir.”
- AFP
A final da Liga dos Campeões está por vir
A equipe de Mikel Arteta vai levantar o troféu da Premier League no Crystal Palace neste domingo. Com o título garantido antes da última rodada, os Gunners agora têm os olhos voltados para uma histórica dobradinha, enquanto se preparam para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste, no dia 30 de maio.