Revelado: data em que o Real Madrid anunciará o retorno de José Mourinho - com o “Special One” pronto para atender ao pedido de socorro do Santiago Bernabéu

O Real Madrid planeja anunciar o retorno de José Mourinho como técnico no próximo domingo ou segunda-feira, quando terminar a temporada da La Liga, segundo fontes ouvidas pela ESPN. O Madrid recebe o Athletic Club no Bernabéu no sábado, em sua última partida da temporada 2025-26.

A mudança marca uma reunião dramática entre o clube e o homem que o comandou entre 2010 e 2013. Mourinho já está se despedindo do atual clube, o Benfica, onde passou a última temporada.

Apesar de o técnico ter sugerido anteriormente que havia 99% de chance de ele permanecer em Lisboa, a atração da capital espanhola provou ser forte demais para resistir.



