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Revelado: data em que o Real Madrid anunciará o retorno de José Mourinho - com o “Special One” pronto para atender ao pedido de socorro do Santiago Bernabéu
Data do anúncio do retorno de Mourinho já foi marcada
O Real Madrid planeja anunciar o retorno de José Mourinho como técnico no próximo domingo ou segunda-feira, quando terminar a temporada da La Liga, segundo fontes ouvidas pela ESPN. O Madrid recebe o Athletic Club no Bernabéu no sábado, em sua última partida da temporada 2025-26.
A mudança marca uma reunião dramática entre o clube e o homem que o comandou entre 2010 e 2013. Mourinho já está se despedindo do atual clube, o Benfica, onde passou a última temporada.
Apesar de o técnico ter sugerido anteriormente que havia 99% de chance de ele permanecer em Lisboa, a atração da capital espanhola provou ser forte demais para resistir.
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Chegou-se a um acordo para um contrato de dois anos
Mourinho chegou a um acordo verbal para assumir o comando do Real Madrid, com um contrato de dois anos em jogo. Embora a documentação ainda não tenha sido assinada, o “Special One” já se pronunciou sobre seu futuro após o término da temporada do campeonato português.
O presidente Florentino Pérez voltou a procurar Mourinho depois que o clube terminou em segundo lugar atrás do Barcelona na La Liga e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões.
“Ainda não tive notícias do Real Madrid, mas nenhum de nós é ingênuo, e há conversas entre [meu agente] Jorge [Mendes], o presidente e a diretoria do clube”, disse Mourinho recentemente.
Ele acrescentou: “Vou falar pessoalmente com o Real Madrid na próxima semana e tomarei minha decisão nessa ocasião. Até agora, só houve conversas entre o Real Madrid e Jorge Mendes, não comigo.”
Como as eleições em Madri podem afetar a contratação de Mourinho
Perez convocou eleições na semana passada, e os candidatos em potencial têm até este sábado, 23 de maio, para se inscreverem na disputa.
Perez já declarou que concorrerá à reeleição, enquanto o empresário Enrique Riquelme afirmou na segunda-feira que decidiria “em dois ou três dias” se iria concorrer. Se Perez não enfrentar oposição, será reeleito automaticamente; caso Riquelme concorra, haverá uma campanha eleitoral.
Fontes informaram à ESPN que Perez estaria, portanto, considerando incluir uma cláusula no contrato de Mourinho que permitiria a Riquelme, caso ele vencesse as eleições, optar por não continuar com o técnico português e apoiar outro candidato.
No entanto, Pérez continua sendo a força motriz por trás da contratação, elogiando Mourinho por aumentar a competitividade do clube e construir as bases para mais de uma década de sucesso.
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Enfrentando a crise no Bernabéu
Espera-se que Mourinho assuma o lugar de Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro. Nenhum dos dois treinadores conseguiu conquistar títulos, deixando o Real Madrid de mãos vazias por dois anos consecutivos.
Mourinho teria a intenção de exigir total comprometimento e buscaria reformular as políticas de pré-temporada e rodízio do clube para reduzir a frequência de lesões musculares que prejudicaram a equipe nas duas últimas temporadas.