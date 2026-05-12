Revelado: Como Pep Guardiola, técnico do Manchester City, reagiu à polêmica decisão do VAR que garantiu ao Arsenal uma vitória crucial na disputa pelo título da Premier League

Apesar do drama no leste de Londres, Guardiola se recusa a ficar remoendo a intervenção do VAR nos acréscimos. Questionado sobre o incidente e como ele afeta a disputa pelo título, o espanhol manteve uma postura pragmática em relação à situação. “Crystal Palace — e pensar no que temos que fazer”, disse ele aos repórteres. “Como sempre aprendi na minha carreira como técnico, o que você não pode controlar, esqueça. [Foco] e fazer melhor o que não fizemos tão bem nesta temporada para lutar pelo título da Premier League. Ainda estamos na briga e [o próximo adversário é] o Crystal Palace.” O City sabe que precisa garantir uma vitória para manter vivas as esperanças de conquistar o título.