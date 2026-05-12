Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: Como Pep Guardiola, técnico do Manchester City, reagiu à polêmica decisão do VAR que garantiu ao Arsenal uma vitória crucial na disputa pelo título da Premier League
Analisando o polêmico episódio do VAR
Os Gunners mantiveram a luta pelo título, mas o resultado foi ofuscado quando o West Ham viu um gol de Callum Wilson no final da partida ser anulado. O árbitro Chris Kavanagh e o oficial do VAR Darren England anularam o gol após considerarem que Pablo Felipe havia cometido falta no goleiro David Raya. O impacto desse gol anulado é enorme para ambas as extremidades da tabela. O Arsenal agora lidera a Premier League com 79 pontos em 36 partidas, cinco pontos à frente do Manchester City, que tem um jogo a menos. Por outro lado, o Hammers está na 18ª posição com 36 pontos, lutando desesperadamente pela permanência.
- Getty Images Sport
Guardiola volta sua atenção para o próximo desafio
Apesar do drama no leste de Londres, Guardiola se recusa a ficar remoendo a intervenção do VAR nos acréscimos. Questionado sobre o incidente e como ele afeta a disputa pelo título, o espanhol manteve uma postura pragmática em relação à situação. “Crystal Palace — e pensar no que temos que fazer”, disse ele aos repórteres. “Como sempre aprendi na minha carreira como técnico, o que você não pode controlar, esqueça. [Foco] e fazer melhor o que não fizemos tão bem nesta temporada para lutar pelo título da Premier League. Ainda estamos na briga e [o próximo adversário é] o Crystal Palace.” O City sabe que precisa garantir uma vitória para manter vivas as esperanças de conquistar o título.
Calendário do Palace e o dilema da escalação
Conforme noticiado pela ESPN, mais tensão envolve a agenda lotada do Crystal Palace. O técnico Oliver Glasner admitiu que pode fazer rodízio no elenco antes da final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano, em 27 de maio. “Não sou responsável pelo Arsenal, não sou responsável pelo Manchester City, sou responsável pelo Crystal Palace”, afirmou. O Palace recebe o City na quarta-feira, antes de enfrentar o Brentford no domingo, e encerrar sua campanha na liga em casa contra o Arsenal em 24 de maio. Apesar dos temores de rodízio, Guardiola espera o máximo empenho, observando: “Essas equipes são muito profissionais. O Crystal Palace vai jogar com tudo contra a gente.”
- AFP
A reta final pela conquista do troféu
Em última análise, o destino do troféu da Premier League depende de como os dois clubes vão lidar com este final dramático. Com o Arsenal aguardando ansiosamente por qualquer possível tropeço, o Manchester City precisa garantir o máximo de pontos nos jogos cruciais que ainda lhe restam. Os próximos dias revelarão definitivamente qual time cruzará a linha de chegada primeiro como campeão.