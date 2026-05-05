Revelado: como o fraco Chelsea AINDA pode se classificar para a Liga dos Campeões - mas precisa de uma grande ajuda do Aston Villa

O Chelsea sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest na noite de segunda-feira, o que o deixou na nona posição na tabela da Premier League. Com apenas três jogos restantes na temporada, os Blues estão dez pontos atrás dos cinco primeiros colocados e já não podem mais se classificar pelas posições tradicionais do campeonato. No entanto, ainda existe um caminho complicado para a principal competição europeia. O Chelsea precisa terminar em sexto lugar e contar com um conjunto específico de resultados em outras partidas da Europa.

De acordo com o sistema de Vagas por Desempenho Europeu da UEFA, as ligas com os melhores desempenhos coletivos podem receber uma vaga extra na Liga dos Campeões. Isso significa que o time inglês que terminar em sexto lugar poderia se classificar se o vencedor da Liga Europa também terminar entre os cinco primeiros da Premier League.