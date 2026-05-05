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Revelado: como o fraco Chelsea AINDA pode se classificar para a Liga dos Campeões - mas precisa de uma grande ajuda do Aston Villa
A ténue esperança do Chelsea na Liga dos Campeões explicada
O Chelsea sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest na noite de segunda-feira, o que o deixou na nona posição na tabela da Premier League. Com apenas três jogos restantes na temporada, os Blues estão dez pontos atrás dos cinco primeiros colocados e já não podem mais se classificar pelas posições tradicionais do campeonato. No entanto, ainda existe um caminho complicado para a principal competição europeia. O Chelsea precisa terminar em sexto lugar e contar com um conjunto específico de resultados em outras partidas da Europa.
De acordo com o sistema de Vagas por Desempenho Europeu da UEFA, as ligas com os melhores desempenhos coletivos podem receber uma vaga extra na Liga dos Campeões. Isso significa que o time inglês que terminar em sexto lugar poderia se classificar se o vencedor da Liga Europa também terminar entre os cinco primeiros da Premier League.
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O Aston Villa tem a chave
As esperanças do Chelsea dependem, na prática, de Unai Emery e do Aston Villa. O clube das Midlands ainda busca a glória na Liga Europa, ao mesmo tempo em que ocupa confortavelmente uma posição entre os cinco primeiros da Premier League. Se o Villa vencer a competição e também garantir um lugar entre os cinco primeiros no campeonato nacional, sua classificação para a Liga dos Campeões via Liga Europa faria com que a vaga adicional por desempenho europeu fosse repassada para a equipe seguinte na tabela. Isso permitiria que o time que terminar em sexto lugar entrasse na Liga dos Campeões.
Mas o Villa ainda tem trabalho pela frente para chegar à final. Primeiro, precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 no placar agregado contra o Nottingham Forest na segunda partida da semifinal, antes de possivelmente enfrentar o Freiburg ou o Braga na final.
McFarlane insiste que o Chelsea continua motivado
O técnico interino Calum McFarlane minimizou as possibilidades matemáticas e insiste que seu elenco continua focado em terminar a temporada com força total. O técnico interino também ressaltou que seu foco imediato continua sendo melhorar o desempenho, em vez de calcular cenários possíveis.
"Sim, eu conheço o grupo", disse ele, conforme citado pelo Football London. "Já os conheço há algum tempo e eles são motivados. Eles querem o melhor para si mesmos, querem o melhor para este clube e vamos fazer tudo o que pudermos para tentar vencer todos os jogos que pudermos daqui até o final da temporada.
"Tudo em que podemos nos concentrar agora, e tudo em que eu posso me concentrar agora, é que temos treino amanhã, vamos treinar amanhã e analisar o jogo. Vamos tentar descobrir o motivo e garantir que o nível de desempenho seja superior contra o Liverpool daqui a cinco dias. Não estou olhando para o panorama geral, para o porquê; o que importa é o agora e aproveitar o momento presente."
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O Chelsea precisa vencer e torcer
Mesmo que o Villa tenha um bom desempenho na Europa, o Chelsea precisa primeiro subir na tabela. Os Blues estão quatro pontos atrás do Bournemouth, sexto colocado, com Brentford e Brighton também à sua frente. A disputa está extremamente acirrada. Everton, Fulham e Sunderland permanecem a uma distância alcançável, deixando o Chelsea praticamente sem margem para erros nas últimas semanas da campanha. Somente ultrapassando vários rivais — e contando com a ajuda do Aston Villa na Europa — é que os Blues poderão manter vivo seu improvável sonho de disputar a Liga dos Campeões.
O Chelsea enfrentará Liverpool, Tottenham e Sunderland em seus três últimos jogos da Premier League, além de ter uma partida marcada para a final da FA Cup contra o Manchester City no dia 16 de maio.