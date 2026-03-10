Getty
Traduzido por
Revelado: como o Bayern de Munique planeja encerrar as especulações sobre a transferência de Harry Kane, com a atualização da renovação do contrato do atacante que já marcou 500 gols
Quando as cláusulas de rescisão de £ 57 milhões no contrato de Kane expiraram
Na situação atual, Kane só está vinculado ao Allianz Arena até o verão de 2027. Em determinado momento, foi revelado que partes interessadas de fora da Bundesliga poderiam entrar em negociações se apresentassem uma oferta de £ 57 milhões (US$ 77 milhões).
Nenhuma oferta foi feita e essas cláusulas de transferência foram desativadas no final da janela de inverno de 2026. Qualquer um que deseje tirar Kane da Baviera agora teria que pagar o que o Bayern exigir pelo seu emblemático camisa 9.
Os atuais campeões da Bundesliga — que ajudaram Kane a quebrar sua lendária maldição dos troféus — não têm intenção de aprovar uma venda. Em vez disso, estão explorando a opção de manter o prolífico atacante além do final da próxima temporada.
- Getty/GOAL
Como o Bayern pretende afastar qualquer interesse em Kane
O BILD informa que o Bayern está buscando chegar a um acordo “antecipado” com o jogador. O jornal afirma ainda que, com o valor de Kane para a causa coletiva prestes a ser reconhecido com um aumento salarial: “A diretoria do clube quer destacar seu enorme valor para a equipe e está disposta a pagar ao maior astro da liga um aumento antes do previsto”.
O Bayern está tomando medidas decisivas depois de ver o gigante da La Liga, Barcelona, ligado a uma impressionante investida por Kane. Um candidato à presidência do Camp Nou, Xavi Vilajoana, afirmou que tentaria contratar Kane se fosse eleito na Catalunha.
O próprio jogador procurou minimizar esses rumores, com o atacante de 32 anos dizendo: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”
O CFBayernInsider informou que as ligações com o Barça “não são verdadeiras”, já que os representantes de Kane ainda não receberam nenhum contato formal do Blaugrana. Eles consideram as declarações de Vilajoana uma jogada estratégica em uma tentativa contínua de tirar o poder de Joan Laporta.
Por que o Bayern está determinado a chegar a um novo acordo
O Bayern está sendo pressionado a pôr fim a qualquer especulação indesejada o mais rápido possível. A expectativa entre figuras proeminentes na Allianz Arena é que Kane comprometa seu futuro com o clube, já que ele está estabelecido na Alemanha ao lado de sua esposa Kate e seus quatro filhos.
A lenda do clube, Lothar Matthaus, falou ao programa Sky90 – die Fußballdebatte sobre a posição especial deKane e por que ele deve ser mantido no clube: “Agora ele está conquistando título após título, o que não conseguiu fazer antes na Inglaterra. Portanto, não vejo razão para Harry Kane deixar este clube ou seu ambiente. Seu contrato será prorrogado. Tenho certeza disso.
“Ele sabe o que tem em seu técnico (Vincent Kompany) e retribui a confiança que o técnico deposita nele. Ele joga em uma equipe que funciona bem. Quem sabe se ele brilharia em outro lugar? Quem sabe se ele jogaria tão bem em outro lugar quanto joga aqui sob o comando de Kompany?
“Ele é uma marca global, é o segundo David Beckham, porque todo mundo o conhece. Ele não tem inimigos – nem em Frankfurt, nem em Dortmund.”
- Getty
Kane está lesionado durante sua temporada mais prolífica no Bayern?
Kane, que liderará a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 neste verão como capitão de seu país, marcou 45 gols em 37 partidas em todas as competições nesta temporada - seu melhor desempenho desde que se juntou ao Bayern vindo do Tottenham, clube do norte de Londres do qual é o maior artilheiro de todos os tempos.
Ele vem se recuperando de uma lesão inoportuna, que ameaçou impedi-lo de alcançar a marca recorde de Robert Lewandowski de 41 gols em uma única campanha da Bundesliga, mas deve voltar a disputar uma partida na terça-feira, durante o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta.
Publicidade