Revelado: como o Bayern de Munique planeja encerrar as especulações sobre a transferência de Harry Kane, com a atualização da renovação do contrato do atacante que já marcou 500 gols

O BILD informa que o Bayern está buscando chegar a um acordo “antecipado” com o jogador. O jornal afirma ainda que, com o valor de Kane para a causa coletiva prestes a ser reconhecido com um aumento salarial: “A diretoria do clube quer destacar seu enorme valor para a equipe e está disposta a pagar ao maior astro da liga um aumento antes do previsto”.

O Bayern está tomando medidas decisivas depois de ver o gigante da La Liga, Barcelona, ligado a uma impressionante investida por Kane. Um candidato à presidência do Camp Nou, Xavi Vilajoana, afirmou que tentaria contratar Kane se fosse eleito na Catalunha.

O próprio jogador procurou minimizar esses rumores, com o atacante de 32 anos dizendo: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”

O CFBayernInsider informou que as ligações com o Barça “não são verdadeiras”, já que os representantes de Kane ainda não receberam nenhum contato formal do Blaugrana. Eles consideram as declarações de Vilajoana uma jogada estratégica em uma tentativa contínua de tirar o poder de Joan Laporta.