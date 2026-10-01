Revelado: como o Barcelona fracassou em sua surpreendente tentativa de contratar a estrela do Manchester City Josko Gvardiol, com alternativa da Serie A identificada

No fim de 2025, o departamento de futebol do Barcelona explorou formalmente uma investida pelo croata de 24 anos, segundo o Mundo Deportivo. Flick buscava ativamente reforços versáteis, e Gvardiol se encaixava perfeitamente no perfil tático. O gigante catalão admirava sua dominância física, sua capacidade de defender em espaço aberto e sua enorme tranquilidade para sair jogando desde a defesa. Crucialmente, sua capacidade de transitar com naturalidade entre zagueiro e lateral-esquerdo teria proporcionado enorme flexibilidade ao sistema blaugrana.

No entanto, a abordagem inicial encontrou imediatamente uma barreira. Gvardiol não tinha absolutamente nenhum desejo de deixar a Premier League. Ao mesmo tempo, o Manchester City deixou explicitamente claro que não facilitaria uma transferência em nenhuma circunstância, por considerar o jogador uma peça central de seu projeto.



