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Revelado: como o Barcelona fracassou em sua surpreendente tentativa de contratar a estrela do Manchester City Josko Gvardiol, com alternativa da Serie A identificada
A busca defensiva do Barcelona dá em nada
No fim de 2025, o departamento de futebol do Barcelona explorou formalmente uma investida pelo croata de 24 anos, segundo o Mundo Deportivo. Flick buscava ativamente reforços versáteis, e Gvardiol se encaixava perfeitamente no perfil tático. O gigante catalão admirava sua dominância física, sua capacidade de defender em espaço aberto e sua enorme tranquilidade para sair jogando desde a defesa. Crucialmente, sua capacidade de transitar com naturalidade entre zagueiro e lateral-esquerdo teria proporcionado enorme flexibilidade ao sistema blaugrana.
No entanto, a abordagem inicial encontrou imediatamente uma barreira. Gvardiol não tinha absolutamente nenhum desejo de deixar a Premier League. Ao mesmo tempo, o Manchester City deixou explicitamente claro que não facilitaria uma transferência em nenhuma circunstância, por considerar o jogador uma peça central de seu projeto.
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City barra avanços catalães
A postura do Manchester City nos bastidores era definitiva. O clube do Etihad já estava preparando um contrato significativamente melhorado para recompensar a excelente fase do defensor. Esse poder financeiro imediatamente desencorajou o Barcelona de tentar uma disputa de lances realista, já que o City não tinha intenção de deixar seu ativo mais valioso escapar nem de facilitar as negociações.
A situação esportiva de Gvardiol também não deixava margem para dúvidas. Ele havia se tornado um titular indispensável durante a passagem de Pep Guardiola e manteve esse papel incontestável após a chegada de Enzo Maresca como técnico. A combinação de minutos garantidos, ambição por títulos e uma lucrativa oferta de renovação fez com que a consulta do Barcelona nascesse morta.
Investigação financeira iminente não conseguiu forçar uma saída
A tentativa do Barcelona de sondar a situação ocorreu enquanto o Manchester City operava sob a pesada sombra de uma enorme investigação da Premier League. Na época do interesse do clube catalão, o City enfrentava 115 acusações financeiras relacionadas a um suposto esquema de financiamento disfarçado, projetado para inflar artificialmente as receitas.
Apesar das graves implicações do caso em andamento, que só recentemente resultou em um veredicto de culpa sem precedentes contra o clube, a turbulência fora de campo não abalou o elenco. O City negou veementemente as acusações durante todo o processo, e a persistente incerteza institucional nunca foi suficiente para empurrar Gvardiol para a porta de saída quando o Barcelona apareceu.
- AFP
Novos contratos e novos alvos
A saga chegou à sua conclusão definitiva no fim de julho, quando Gvardiol assinou uma renovação milionária. O novo acordo o mantém em Manchester até o verão de 2031, acompanhado de um aumento salarial substancial que acaba de vez com as esperanças do Barcelona de uma futura investida.
Consequentemente, o gigante espanhol voltou totalmente seu foco para a Serie A. O zagueiro da Inter Alessandro Bastoni agora surgiu como a principal alternativa de Flick. O Barcelona precisará agir de forma decisiva no mercado italiano se quiser finalmente garantir o reforço defensivo de elite de que seu elenco tanto precisa.
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