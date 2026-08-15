Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya

Traduzido por

Revelado: como o Barcelona está 'enganando' o Manchester City em €18 milhões na transferência de Ferran Torres para o PSG

Mercado da bola
Barcelona
F. Torres
PSG
Manchester City
Premier League
La Liga
Campeonato Francês

O Barcelona chegou a um acordo de € 50 milhões para vender o atacante espanhol Ferran Torres ao Paris Saint-Germain. A estrutura inteligente da transação permite ao clube catalão evitar completamente o pagamento de até € 18 milhões em cláusulas ao ex-clube do ponta, o Manchester City.

  • Barcelona acerta a venda de Torres por € 50 milhões

    O Barcelona chegou a um acordo com o PSG para a transferência de Torres. O Paris Saint-Germain pagará uma taxa de cerca de € 50 milhões, sem bônus. A mudança fará com que o vencedor da Copa do Mundo de 2026 se reencontre com seu ex-treinador da seleção, Luis Enrique, no Parc des Princes. Apesar de sua importância na campanha vitoriosa do Barcelona pelo título na temporada passada, o gigante espanhol optou por não estender seu contrato, que deve expirar no próximo ano.

    • Publicidade
  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Estrutura inteligente do acordo economiza € 18 milhões

    A estrutura estratégica do acordo permite ao Barcelona evitar o pagamento de até €18 milhões ao ex-clube de Torres, o City, segundo o The Athletic. Quando o Blaugrana contratou o espanhol vindo do Cityzens em janeiro de 2022 por €55 milhões, mais €10 milhões em bônus, condições específicas foram incluídas no acordo.

    Se o Barcelona tivesse renovado seu contrato, teria de pagar ao City mais €8 milhões. Ao permitir que seu vínculo entrasse no último ano sem uma renovação, essa obrigação financeira desapareceu por completo.

  • Evitando a cláusula de revenda do Manchester City

    O Barça também contornou com sucesso uma importante cláusula de mais-valia negociada pelo City durante a transferência inicial, em 2022. O City teria direito a um bônus de € 10 milhões em caso de revenda se o atacante fosse vendido por € 55 milhões ou mais. Ao limitar a taxa de transferência do PSG a € 50 milhões, o Barcelona mantém a quantia total na Catalunha. Essa engenharia financeira coroa um período notável para Torres. Ele se tornou um herói nacional na Espanha neste verão, após marcar o gol da vitória na prorrogação para derrotar a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    Reencontrando Enrique no PSG

    O atacante deixa o Barcelona após uma campanha impressionante, na qual marcou 21 gols em 49 partidas em todas as competições para ajudar a garantir o título da liga. Torres agora se tornou oficialmente um novo jogador do PSG e vai se adaptar ao elenco de Enrique antes da nova temporada.