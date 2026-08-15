Revelado: como o Barcelona está 'enganando' o Manchester City em €18 milhões na transferência de Ferran Torres para o PSG

A estrutura estratégica do acordo permite ao Barcelona evitar o pagamento de até €18 milhões ao ex-clube de Torres, o City, segundo o The Athletic. Quando o Blaugrana contratou o espanhol vindo do Cityzens em janeiro de 2022 por €55 milhões, mais €10 milhões em bônus, condições específicas foram incluídas no acordo.

Se o Barcelona tivesse renovado seu contrato, teria de pagar ao City mais €8 milhões. Ao permitir que seu vínculo entrasse no último ano sem uma renovação, essa obrigação financeira desapareceu por completo.