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Revelado: como o Barcelona está 'enganando' o Manchester City em €18 milhões na transferência de Ferran Torres para o PSG
Barcelona acerta a venda de Torres por € 50 milhões
O Barcelona chegou a um acordo com o PSG para a transferência de Torres. O Paris Saint-Germain pagará uma taxa de cerca de € 50 milhões, sem bônus. A mudança fará com que o vencedor da Copa do Mundo de 2026 se reencontre com seu ex-treinador da seleção, Luis Enrique, no Parc des Princes. Apesar de sua importância na campanha vitoriosa do Barcelona pelo título na temporada passada, o gigante espanhol optou por não estender seu contrato, que deve expirar no próximo ano.
- Getty Images
Estrutura inteligente do acordo economiza € 18 milhões
A estrutura estratégica do acordo permite ao Barcelona evitar o pagamento de até €18 milhões ao ex-clube de Torres, o City, segundo o The Athletic. Quando o Blaugrana contratou o espanhol vindo do Cityzens em janeiro de 2022 por €55 milhões, mais €10 milhões em bônus, condições específicas foram incluídas no acordo.
Se o Barcelona tivesse renovado seu contrato, teria de pagar ao City mais €8 milhões. Ao permitir que seu vínculo entrasse no último ano sem uma renovação, essa obrigação financeira desapareceu por completo.
Evitando a cláusula de revenda do Manchester City
O Barça também contornou com sucesso uma importante cláusula de mais-valia negociada pelo City durante a transferência inicial, em 2022. O City teria direito a um bônus de € 10 milhões em caso de revenda se o atacante fosse vendido por € 55 milhões ou mais. Ao limitar a taxa de transferência do PSG a € 50 milhões, o Barcelona mantém a quantia total na Catalunha. Essa engenharia financeira coroa um período notável para Torres. Ele se tornou um herói nacional na Espanha neste verão, após marcar o gol da vitória na prorrogação para derrotar a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026.
- AFP
Reencontrando Enrique no PSG
O atacante deixa o Barcelona após uma campanha impressionante, na qual marcou 21 gols em 49 partidas em todas as competições para ajudar a garantir o título da liga. Torres agora se tornou oficialmente um novo jogador do PSG e vai se adaptar ao elenco de Enrique antes da nova temporada.
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