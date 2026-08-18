Apesar do forte interesse da atual campeã da Serie A, a Inter, no início da janela de transferências, Chalobah sentiu que o projeto no Como oferecia uma oportunidade única de construir um legado. O jogador de 27 anos, que teve idas e vindas no time principal sob o comando de vários técnicos em Stamford Bridge, entendeu que a mudança era o passo certo para o seu desenvolvimento.

"Ele (Fabregas) foi uma parte enorme disso. Explicou o que queria, a forma como vê o clube, como me vê encaixando neste clube e como posso ajudar, tendo muita experiência, fisicalidade também, liderança", disse Chalobah em entrevista à BBC Sport.

"Não foi algo da noite para o dia, foi uma decisão muito pensada e difícil. Mas eu achei, como disse, que a trajetória deste clube e a direção que está tomando, além de conversar com o técnico e querer fazer parte desta história... Estou realmente empolgado com este novo capítulo na minha linda história que tive até agora", acrescentou.