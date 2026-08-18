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Revelado: como Cesc Fàbregas convenceu Trevoh Chalobah a deixar o Chelsea pelo projeto "ambicioso" do Como em vez da Inter
O fator Fàbregas em mudança para a Serie A
Chalobah encerrou oficialmente sua longa trajetória no Chelsea, ao concluir uma transferência em definitivo para o clube italiano Como por uma taxa fixa de €30 milhões, além de adicionais. O defensor revelou que o técnico do Como, Fabregas, foi a figura fundamental para convencê-lo a recusar o interesse da Inter e se juntar ao time do Giuseppe Sinigaglia.
- Getty Images Sport
Escolhendo a história em vez dos gigantes
Apesar do forte interesse da atual campeã da Serie A, a Inter, no início da janela de transferências, Chalobah sentiu que o projeto no Como oferecia uma oportunidade única de construir um legado. O jogador de 27 anos, que teve idas e vindas no time principal sob o comando de vários técnicos em Stamford Bridge, entendeu que a mudança era o passo certo para o seu desenvolvimento.
"Ele (Fabregas) foi uma parte enorme disso. Explicou o que queria, a forma como vê o clube, como me vê encaixando neste clube e como posso ajudar, tendo muita experiência, fisicalidade também, liderança", disse Chalobah em entrevista à BBC Sport.
"Não foi algo da noite para o dia, foi uma decisão muito pensada e difícil. Mas eu achei, como disse, que a trajetória deste clube e a direção que está tomando, além de conversar com o técnico e querer fazer parte desta história... Estou realmente empolgado com este novo capítulo na minha linda história que tive até agora", acrescentou.
Despedida final de Stamford Bridge
Chalobah deixa o Chelsea após ter chegado ao clube ainda no sub-9, tendo feito 151 partidas oficiais pela equipe. Apesar dos desafios das últimas temporadas, incluindo um empréstimo temporário ao Crystal Palace que acabou sendo interrompido por seu retorno, ele continua sendo um defensor ferrenho do Chelsea. Ele expressou enorme orgulho por sua trajetória, da base até erguer troféus como a Copa do Mundo de Clubes com a equipe principal.
"Eu sempre quis jogar pelo Chelsea, independentemente das circunstâncias", acrescentou o internacional inglês. "Eu sempre acreditei que conseguiria. Sou grato por cada revés, cada desafio, cada troféu que ganhei. Ganhei algumas coisas lá e é um clube onde evoluí e aprendi muito.
"Entrei como um menino e saio como um homem. Estou muito feliz com a minha carreira lá. Sempre vou manter a bandeira azul hasteada. Vou torcer por eles, vou acompanhá-los nesta temporada e eles sempre estarão no meu coração."
- Getty Images Sport
Reflexões sobre a Copa do Mundo e resiliência
A mudança para a Itália acontece depois de um verão em que Chalobah recebeu uma convocação tardia para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026. Embora a Inglaterra tenha sofrido uma dolorosa eliminação na semifinal, encerrou o torneio em alta com uma vitória por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.
Refletindo sobre esse desfecho agridoce, Chalobah concluiu: "Ninguém quer ficar em terceiro. Você está a apenas um passo da final. Foi definitivamente duro para os jogadores. Isso nos abalou por alguns dias. Você sabe o quanto os rapazes trabalharam duro, como acreditavam que poderíamos vencer. E sim, estivemos tão perto. Mas aprendemos com isso e temos orgulho do que fizemos e conquistamos."
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