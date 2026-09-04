Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: como Anthony Gordon conquistou o vestiário do Barcelona após transferência de £ 70 milhões do Newcastle
Impacto imediato na Catalunha
Gordon concluiu uma transferência de grande destaque para o Barcelona no início da janela de transferências de verão, com o acordo supostamente avaliado em cerca de £69,3 milhões. Apesar de carregar a enorme pressão de ser uma contratação de peso, o jogador de 25 anos evitou agir como uma superestrela e, em vez disso, se integrou perfeitamente ao elenco de Hansi Flick. Segundo o SPORT, seus novos companheiros de equipe ficaram impressionados com sua humildade e profissionalismo.
O internacional inglês tem respaldado essa atitude positiva com grandes atuações em campo. Gordon começou muito bem, com duas assistências em uma participação de 25 minutos saindo do banco em sua estreia contra o Elche. Depois, deu sequência criando mais um gol na convincente vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, com um passe de calcanhar ousado.
Fora de campo, Gordon está dando passos importantes para mergulhar na cultura local. Depois de falar em espanhol durante sua apresentação oficial em maio, o ponta atualmente está tendo aulas intensivas do idioma. Ele também está ansioso para aprender catalão e, assim, cair ainda mais nas graças da diretoria e da torcida do clube.
- AFP
Gordon explica a transição espanhola
A transição da Premier League para La Liga exigiu uma adaptação, mas Gordon sente que está se ajustando bem às diferentes exigências. Ele acredita que a elite do futebol inglês prospera no caos, enquanto seu novo ambiente exige muito mais precisão.
"Não vou negar que a Premier League é incrivelmente intensa", disse Gordon. "O ritmo é implacável, há disputas físicas por toda parte, bolas longas, escanteios e muito contato. É por isso que muitos jogadores ingleses acreditam que ela é a melhor liga do mundo."
No entanto, o atacante fez questão de destacar as rigorosas exigências táticas do futebol espanhol. Ele observou que os erros técnicos raramente são perdoados em La Liga em comparação com seu país de origem.
"Na Inglaterra, às vezes a intensidade pode encobrir erros", acrescentou. "Aqui, um domínio ruim ou a falta de concentração no seu posicionamento podem puni-lo imediatamente. Os espaços são menores, as decisões precisam ser mais rápidas e tudo tem de ser mais limpo."
Deixando St James' Park para trás
Ao refletir sobre sua adaptação, Gordon elogiou seus companheiros de equipe pela paciência tática. Ele destacou como o Barcelona desmontou de forma sistemática o bloco defensivo do Rayo Vallecano com passes precisos de Pedri e Lamine Yamal, em contraste com o futebol direto frequentemente visto na Inglaterra.
Sua integração bem-sucedida na Espanha marca uma virada brusca após uma produtiva passagem de três anos e meio pelo Newcastle. Gordon deixou St James' Park com 39 gols e 28 assistências em 152 jogos pelo Newcastle.
- Getty Images Sport
A nova era do Newcastle sob o comando de Jaissle
Enquanto Gordon prospera no exigente sistema de Flick, seu ex-clube vive o próprio novo começo. O Newcastle se mexeu para substituir o ponta com Bazoumana Toure, de 20 anos, embora o novo reforço atualmente aguarde chances regulares como titular na Premier League atrás de Harvey Barnes e Anthony Elanga.
Sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle, o Newcastle segue invicto em seus primeiros compromissos na liga. Depois do empate por 2 a 2 com o Liverpool e da convincente vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, a equipe tentará manter a boa forma quando o Bournemouth visitar Tyneside neste fim de semana.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.