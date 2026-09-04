Revelado: como Anthony Gordon conquistou o vestiário do Barcelona após transferência de £ 70 milhões do Newcastle

Gordon concluiu uma transferência de grande destaque para o Barcelona no início da janela de transferências de verão, com o acordo supostamente avaliado em cerca de £69,3 milhões. Apesar de carregar a enorme pressão de ser uma contratação de peso, o jogador de 25 anos evitou agir como uma superestrela e, em vez disso, se integrou perfeitamente ao elenco de Hansi Flick. Segundo o SPORT, seus novos companheiros de equipe ficaram impressionados com sua humildade e profissionalismo.

O internacional inglês tem respaldado essa atitude positiva com grandes atuações em campo. Gordon começou muito bem, com duas assistências em uma participação de 25 minutos saindo do banco em sua estreia contra o Elche. Depois, deu sequência criando mais um gol na convincente vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, com um passe de calcanhar ousado.

Fora de campo, Gordon está dando passos importantes para mergulhar na cultura local. Depois de falar em espanhol durante sua apresentação oficial em maio, o ponta atualmente está tendo aulas intensivas do idioma. Ele também está ansioso para aprender catalão e, assim, cair ainda mais nas graças da diretoria e da torcida do clube.



