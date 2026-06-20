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Revelado: Como a transferência de Curtis Jones para a Inter depende da contratação de Elliot Anderson pelo Man City, enquanto o meio-campista do Liverpool aguarda o desenrolar da série de transferências
O valor de £130m que desencadeou o negócio
A chave para as negociações de transferências do Inter neste verão pode estar nas mãos do City e do Forest. No centro dessa complexa teia está Elliot Anderson, o meio-campista de 23 anos do Forest que se tornou alvo de uma acirrada disputa por sua contratação. Atualmente defendendo a Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel na Copa do Mundo, o valor de Anderson disparou após uma temporada de destaque na Premier League.
O City lidera a corrida pela sua contratação, embora tenha tido recentemente uma oferta de 120 milhões de libras rejeitada pelo Forest. O Forest insiste em um valor recorde para o futebol britânico e, caso o City consiga fechar a lacuna, o ganho inesperado para o clube provocaria uma reação em cadeia por todo o continente.
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Frattesi quer abrir espaço
Se o City concretizar a contratação sensacional de Anderson, o Forest buscará imediatamente no mercado da Série A um substituto, segundoreportagem da Gazzetta dello Sport. O clube da Premier League mantém um interesse de longa data em Davide Frattesi, e a entrada de dinheiro proveniente da negociação com o City lhes proporcionaria os recursos necessários para atender à avaliação do Inter. Embora o Inter avalie atualmente o jogador da seleção italiana em €30m, a hesitação anterior do Forest tem sido puramente financeira.
Para a Inter, a saída de Frattesi é o sacrifício essencial necessário para equilibrar as contas e financiar seus próprios alvos prioritários. Eliminar o salário de Frattesi e gerar uma quantia significativa com a transferência permite que os diretores do Nerazzurri, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, voltem à mesa de negociações com o Liverpool para buscar seu principal objetivo no meio-campo.
Reduzindo a diferença para o Liverpool
Jones continua sendo um dos principais alvos do Inter, mas as negociações com o Liverpool têm avançado lentamente devido a uma diferença na avaliação do jogador. O gigante italiano teve recentemente uma oferta de € 20 milhões rejeitada pela diretoria do Anfield, que insiste em um valor na casa dos € 30 milhões. O Liverpool também estaria insistindo em incluir uma cláusula significativa de revenda em qualquer acordo envolvendo o jogador formado na base, que passou toda a sua carreira em Merseyside.
Os recursos gerados pela transferência de Frattesi para o City Ground permitiriam ao Inter igualar exatamente o preço pedido pelo Liverpool, de €30m. Com o jogador supostamente aberto a um novo desafio na Itália e à chance de disputar a Liga dos Campeões em Milão, os detalhes técnicos do acordo — especificamente a porcentagem de uma futura revenda — continuam sendo o último obstáculo, uma vez que o dinheiro esteja garantido.
- AFP
Jones, que sempre jogou no mesmo clube, tem como objetivo se transferir para um time italiano dominante
Jones desempenhou um papel de destaque na temporada 2025–26 do Liverpool, disputando 49 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando três assistências. Jones passou toda a sua carreira em Anfield, tendo ingressado na base do clube com apenas nove anos de idade antes de fazer sua estreia oficial pela equipe principal dos Reds em 2019.
Caso a transferência se concretize, o meio-campista se juntará a um time que dominou de forma avassaladora o futebol italiano na última temporada, coroando uma campanha nacional espetacular com a conquista tanto do título da Série A quanto da Coppa Italia.