A chave para as negociações de transferências do Inter neste verão pode estar nas mãos do City e do Forest. No centro dessa complexa teia está Elliot Anderson, o meio-campista de 23 anos do Forest que se tornou alvo de uma acirrada disputa por sua contratação. Atualmente defendendo a Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel na Copa do Mundo, o valor de Anderson disparou após uma temporada de destaque na Premier League.

O City lidera a corrida pela sua contratação, embora tenha tido recentemente uma oferta de 120 milhões de libras rejeitada pelo Forest. O Forest insiste em um valor recorde para o futebol britânico e, caso o City consiga fechar a lacuna, o ganho inesperado para o clube provocaria uma reação em cadeia por todo o continente.