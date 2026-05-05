O Bayern surpreendeu ao contratar Kompany no verão de 2024, após ter sido rejeitado por vários candidatos de renome. O clube bávaro teria sondado nomes como Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner e até mesmo um retorno de Hansi Flick, mas foi forçado a recorrer a Kompany, apesar de seu recente rebaixamento da Premier League com o Burnley.

A decisão de contratar o belga foi recebida com grande ceticismo pela mídia alemã, mas a equipe vem se fortalecendo cada vez mais sob o comando do ex-capitão do Manchester City nas últimas duas temporadas, tornando-se uma das equipes mais fortes da Europa.

O Bayern poderia ter seguido um caminho completamente diferente, no entanto, se não fosse pelo antigo mentor de Kompany, que recebeu uma ligação de seus antigos empregadores e disse a eles para contratá-lo antes que fosse tarde demais.

Hoeness relembrou o momento decisivo, contando à DAZN: “Se você pensar bem, que sorte a gente teve! Na verdade, eu também não o conhecia antes. Max [Eberl] o havia sugerido como a quarta ou quinta opção. Então Max voou para Burnley com Christoph Freund. E Karl-Heinz [Rummenigge] e eu ligamos para Pep Guardiola. Ele nos disse: ‘Vocês têm que contratá-lo sem hesitar, porque se não o contratarem agora, ele estará no City em dois ou três anos’.”