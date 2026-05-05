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Revelado: como a ousada previsão de Pep Guardiola convenceu o Bayern de Munique a contratar Vincent Kompany, já que a lenda do Manchester City foi considerada a escolha “perfeita” para Harry Kane e companhia
O telefonema decisivo de Guardiola
O Bayern surpreendeu ao contratar Kompany no verão de 2024, após ter sido rejeitado por vários candidatos de renome. O clube bávaro teria sondado nomes como Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner e até mesmo um retorno de Hansi Flick, mas foi forçado a recorrer a Kompany, apesar de seu recente rebaixamento da Premier League com o Burnley.
A decisão de contratar o belga foi recebida com grande ceticismo pela mídia alemã, mas a equipe vem se fortalecendo cada vez mais sob o comando do ex-capitão do Manchester City nas últimas duas temporadas, tornando-se uma das equipes mais fortes da Europa.
O Bayern poderia ter seguido um caminho completamente diferente, no entanto, se não fosse pelo antigo mentor de Kompany, que recebeu uma ligação de seus antigos empregadores e disse a eles para contratá-lo antes que fosse tarde demais.
Hoeness relembrou o momento decisivo, contando à DAZN: “Se você pensar bem, que sorte a gente teve! Na verdade, eu também não o conhecia antes. Max [Eberl] o havia sugerido como a quarta ou quinta opção. Então Max voou para Burnley com Christoph Freund. E Karl-Heinz [Rummenigge] e eu ligamos para Pep Guardiola. Ele nos disse: ‘Vocês têm que contratá-lo sem hesitar, porque se não o contratarem agora, ele estará no City em dois ou três anos’.”
- AFP
A escolha "perfeita" para o Bayern
Desde que assumiu o cargo, o técnico de 40 anos transformou o ambiente, levando o Bayern de Munique a dois títulos consecutivos da Bundesliga e a uma Supercopa da DFL. Com um histórico notável de 81 vitórias, 14 empates e apenas 12 derrotas em 107 partidas, seu sucesso decorre de sua dedicação total.
Hoeness observou: “Ele é perfeito como pessoa, eu diria. É muito inteligente, assim como os outros também eram. É poliglota, fala cinco idiomas fluentemente. No primeiro jantar, uma coisa me agradou imensamente – ele disse: ‘O mais importante nesta profissão é o trabalho.’ E também disse: ‘Serei o primeiro a chegar pela manhã e o último a sair à noite.’ E com isso, ele, é claro, demonstrou que não se limita a falar sobre isso, mas também coloca em prática. Acredito que esse foi o ponto decisivo.”
Uma renovação mental revigorante após a turbulência causada por Tuchel
O Bayern precisava desesperadamente de uma renovação mental após uma fase turbulenta sob o comando de Thomas Tuchel. Embora Tuchel tenha conquistado o título da Bundesliga 2022-2023 em uma última rodada dramática, seu reinado desmoronou rapidamente. O clube anunciou sua saída iminente em fevereiro de 2024, durante uma campanha desastrosa que viu o gigante alemão terminar em terceiro lugar no campeonato, sofrer uma eliminação vergonhosa da copa para o Saarbrücken, da terceira divisão, e fracassar na Liga dos Campeões.
Com 16 derrotas em apenas 61 partidas, e uma atmosfera tóxica que perdurava desde os dias do histórico sextuplo de Flick e da demissão abrupta de Nagelsmann, o vestiário estava dividido. A capacidade de Kompany de unificar esse elenco de estrelas de elite tem sido uma lufada de ar fresco. Ao contrário dos regimes anteriores, não há atritos públicos em relação às transferências.
Hoeness destacou essa abordagem revigorante: “O que também o torna muito especial é sua competência social. Ele não decepciona ninguém. Ele nunca menosprezaria alguém na imprensa. Ele nunca falaria mal de um de seus jogadores ou do clube. Ou diria após um jogo ruim: ‘Precisamos de um lateral-esquerdo, precisamos disso, precisamos daquilo’. Não, ele estabeleceu para si mesmo o objetivo de tornar os jogadores individualmente melhores e conseguiu isso.”
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Uma noite decisiva para a Europa
O Bayern recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, com o objetivo de reverter a desvantagem de 5 a 4 sofrida na primeira partida e chegar à final da Liga dos Campeões. Já classificado para a final da DFB-Pokal e com o título da Bundesliga garantido, o clube pode conquistar uma histórica coleção de troféus nesta temporada.