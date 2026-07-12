Bellingham chegou ao confronto das quartas de final em uma situação delicada em termos disciplinares, sabendo que outro cartão amarelo resultaria em suspensão automática para a próxima fase. No entanto, o jogador de 23 anos conseguiu passar por um confronto acirrado na umidade da Flórida sem receber nenhum cartão amarelo, e ele atribui essa disciplina a uma semana de conselhos de sua mãe.

Após o apito final, o meio-campista explicou: “Minha mãe ficou me dizendo a semana toda para tomar cuidado com o que falo, com as entradas, com a expressão facial e com as emoções. Então, sim, acho que ela martelou isso na minha cabeça a semana toda: tomar cuidado com aquele cartão amarelo. E, para ser sincero, quando você joga da maneira certa — e, para ser justo com o árbitro, ele foi excelente —, ele ainda permite que você se comunique de forma respeitosa. Muitos árbitros não deixam você fazer isso. Então, acho que quando consigo encontrar o equilíbrio certo e há um árbitro disposto a ouvir, tudo fica muito mais fácil. E, no fim das contas, foi apenas uma partida de futebol muito bem disputada e, felizmente, consegui passar por isso.”



