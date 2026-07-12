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Revelado: Como a mãe de Jude Bellingham o ajudou a evitar um cartão amarelo que poderia ter custado caro e deixado o astro do Real Madrid de fora da semifinal da Copa do Mundo da Inglaterra contra Lionel Messi e a Argentina
A mãe sabe o que é melhor para o herói dos Três Leões
Bellingham chegou ao confronto das quartas de final em uma situação delicada em termos disciplinares, sabendo que outro cartão amarelo resultaria em suspensão automática para a próxima fase. No entanto, o jogador de 23 anos conseguiu passar por um confronto acirrado na umidade da Flórida sem receber nenhum cartão amarelo, e ele atribui essa disciplina a uma semana de conselhos de sua mãe.
Após o apito final, o meio-campista explicou: “Minha mãe ficou me dizendo a semana toda para tomar cuidado com o que falo, com as entradas, com a expressão facial e com as emoções. Então, sim, acho que ela martelou isso na minha cabeça a semana toda: tomar cuidado com aquele cartão amarelo. E, para ser sincero, quando você joga da maneira certa — e, para ser justo com o árbitro, ele foi excelente —, ele ainda permite que você se comunique de forma respeitosa. Muitos árbitros não deixam você fazer isso. Então, acho que quando consigo encontrar o equilíbrio certo e há um árbitro disposto a ouvir, tudo fica muito mais fácil. E, no fim das contas, foi apenas uma partida de futebol muito bem disputada e, felizmente, consegui passar por isso.”
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A disputa pela Chuteira de Ouro esquenta em Miami
Além de seu sucesso na seleção, Bellingham foi, como era de se esperar, o jogador decisivo em campo. Seus dois gols contra a Noruega o colocaram empatado com o capitão Harry Kane, com seis gols no torneio, consolidando-o como um dos candidatos à Bola de Ouro e deixando-o a apenas dois gols dos artilheiros Kylian Mbappé e Lionel Messi.
O ex-prodígio do Birmingham City admitiu que sua forma atual parece um conto de fadas. “Provavelmente um pouco além disso, para ser sincero”, disse Bellingham quando questionado se esperava causar tanto impacto. “Sou um garoto confiante, mas acho que ninguém vai dormir à noite sonhando com jogos assim. É bom causar impacto e ajudar minha equipe. Mas, meu Deus, o esforço daqueles rapazes em campo... Tenho muito orgulho de como eles continuam lutando, independentemente das situações em que nos encontramos.”
Bellingham rebate as críticas a Tuchel
Apesar da vitória, o técnico Thomas Tuchel fez uma avaliação surpreendentemente direta do desempenho, classificando a exibição como “desleixada”. O técnico alemão expressou frustração com o nível técnico em Miami, mas Bellingham deu uma resposta desdenhosa, sugerindo que o técnico talvez não compreendesse a dificuldade da tarefa em questão.
“Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa e [Alexander] Sorloth”, observou Bellingham. “Não é um time fácil de enfrentar. Então, acho que tentamos criar um ambiente positivo. Devemos continuar assim ao entrarmos nas semifinais. Não tenho palavras para elogiar o suficiente os rapazes. Você não vai ganhar todos os jogos, driblando e dando mil passes. Às vezes é preciso vencer de qualquer jeito, e fizemos isso de novo hoje à noite.”
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Vantagem psicológica antes do confronto com a Argentina
A vitória sobre a Noruega seguiu um padrão semelhante ao do triunfo da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final, mas Bellingham acredita que a resiliência mental demonstrada nas quartas de final foi de outro nível. Ele destacou a capacidade da equipe de lidar com contratempos no ambiente de um torneio como seu maior trunfo.
“A partida se dividiu em vários aspectos diferentes”, concluiu ele. “Sabe, parte disso é técnica, tática e, para mim, o mais importante é o aspecto psicológico: como você lida com contratempos e adversidades. E essa equipe mostrou mais uma vez que é capaz disso, e essa é uma habilidade e uma característica realmente valiosas para se ter ao entrar nessa fase do torneio.” A Inglaterra agora se prepara para enfrentar a Argentina de Messi, em uma repetição de uma das rivalidades mais icônicas do futebol internacional.
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