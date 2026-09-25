A Inter preparou o terreno para uma investida sensacional para contratar o excluído do Liverpool Chiesa durante a janela de transferências de verão. Segundo Fabrizio Romano, as conversas nos bastidores estavam significativamente mais avançadas do que se imaginava anteriormente no mundo do futebol.

O gigante italiano identificou o jogador de 28 anos como uma opção de baixo custo para reforçar o setor ofensivo. A Inter estava discretamente confiante de que conseguiria fechar um acordo para resgatar o atacante de seu pesadelo inglês. No entanto, a negociação dependia inteiramente de saídas que, no fim das contas, não se concretizaram antes de o prazo se encerrar.