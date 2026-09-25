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Revelado: como a Inter de Milão quase contratou Federico Chiesa, do Liverpool, em uma surpreendente investida na janela de verão
O plano secreto de verão da Inter
A Inter preparou o terreno para uma investida sensacional para contratar o excluído do Liverpool Chiesa durante a janela de transferências de verão. Segundo Fabrizio Romano, as conversas nos bastidores estavam significativamente mais avançadas do que se imaginava anteriormente no mundo do futebol.
O gigante italiano identificou o jogador de 28 anos como uma opção de baixo custo para reforçar o setor ofensivo. A Inter estava discretamente confiante de que conseguiria fechar um acordo para resgatar o atacante de seu pesadelo inglês. No entanto, a negociação dependia inteiramente de saídas que, no fim das contas, não se concretizaram antes de o prazo se encerrar.
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O efeito dominó quebrado da transferência
Romano, em declaração ao Tuttomercatoweb, afirma que a Inter alinhou Chiesa como substituto direto de Luis Henrique. O clube estava totalmente preparado para deixar o brasileiro sair caso a Roma concretizasse o interesse com uma proposta oficial.
A incapacidade da Roma de fechar o negócio fez com que toda a cadeia da transferência ruísse na reta final. Como consequência, Henrique permaneceu com seu atual clube apenas um ano após sua chegada de € 22,8 milhões, mais bônus, vinda do Marseille. Essa permanência inesperada fechou instantaneamente a porta para o tão aguardado retorno de Chiesa à sua terra natal.
Firme em Anfield
Apesar de sua situação delicada no clube, Chiesa segue irredutível e não quer deixar o Liverpool. O ponta tem enfrentado enormes dificuldades para conseguir qualquer tempo de jogo relevante desde sua badalada transferência da Juventus em 2024.
Ainda assim, o jogador da seleção italiana se recusou a considerar uma saída prematura durante a janela de verão. Sua forte determinação em provar seu valor em Merseyside teve pouco resultado até aqui. Em vez disso, ele acabou totalmente fora dos planos do time principal, enquanto seus companheiros disputam várias competições nacionais e europeias.
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O que vem a seguir para Chiesa?
A recusa inabalável de Chiesa em sair o obrigou a encarar uma dura realidade nesta temporada. O atacante foi deixado de fora, sem cerimônia, da lista de inscritos do Liverpool para a Champions League, em um recado claro de que não tem lugar nos planos imediatos do clube.
Uma saída em janeiro agora parece ser a solução mais lógica para todas as partes envolvidas. A janela do meio da temporada representa uma tábua de salvação vital para ressuscitar sua carreira estagnada. Se o atacante finalmente ceder e aceitar que seu capítulo na Premier League precisa chegar ao fim, uma transferência no inverno segue sendo mais do que provável.
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