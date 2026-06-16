Revelado: cláusula de rescisão relacionada à Copa do Mundo no contrato de Thomas Tuchel com a Inglaterra significa que sua permanência no cargo até a Euro 2028 não está garantida

A FA confirmou que o mandato de Tuchel como técnico da Inglaterra poderá ser encurtado caso os Três Leões tenham um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo deste verão, na América do Norte. Embora o técnico alemão tenha recebido uma prorrogação de dois anos em fevereiro, o acordo depende fortemente de sua equipe atender às expectativas durante o próximo torneio.

O diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham, revelou que a entidade incluiu “cláusulas de desempenho” no contrato. Isso garante que a FA tenha o poder de fazer uma mudança no comando técnico caso a campanha nos Estados Unidos, no México e no Canadá termine em fracasso. Em declaração na base da seleção em Kansas City, Bullingham afirmou: “Existem cláusulas de desempenho em todos os contratos da FA, mas não vou entrar em detalhes sobre o que elas são.”