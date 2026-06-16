Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: cláusula de rescisão relacionada à Copa do Mundo no contrato de Thomas Tuchel com a Inglaterra significa que sua permanência no cargo até a Euro 2028 não está garantida
Cláusula de desempenho estabelece ultimato para a Copa do Mundo
A FA confirmou que o mandato de Tuchel como técnico da Inglaterra poderá ser encurtado caso os Três Leões tenham um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo deste verão, na América do Norte. Embora o técnico alemão tenha recebido uma prorrogação de dois anos em fevereiro, o acordo depende fortemente de sua equipe atender às expectativas durante o próximo torneio.
O diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham, revelou que a entidade incluiu “cláusulas de desempenho” no contrato. Isso garante que a FA tenha o poder de fazer uma mudança no comando técnico caso a campanha nos Estados Unidos, no México e no Canadá termine em fracasso. Em declaração na base da seleção em Kansas City, Bullingham afirmou: “Existem cláusulas de desempenho em todos os contratos da FA, mas não vou entrar em detalhes sobre o que elas são.”
- Getty Images Sport
Por que a FA agiu antes do torneio
A decisão de renovar o contrato de Tuchel antes mesmo do início da Copa do Mundo foi uma jogada estratégica destinada a eliminar distrações. Se a FA tivesse esperado, Tuchel teria entrado no torneio com seu contrato original prestes a expirar ao final da competição, o que poderia ter gerado intensas especulações sobre seu futuro e despertado o interesse dos principais clubes europeus.
Bullingham defendeu o momento da renovação, explicando que um técnico do calibre de Tuchel não ficaria no mercado indefinidamente. “A realidade é que ele é um técnico de alto nível que estaria em alta demanda, e sabíamos que tínhamos alguém que estava fazendo um trabalho realmente bom; não podemos simplesmente esperar que alguém fique parado, deixando as coisas como estão para ver no que dá”, explicou o CEO. Ele acrescentou que, para um torneio em casa como a Euro 2028, a FA queria um técnico que “já tenha passado por isso e conseguido o resultado”.
A FA mantém o controle sobre o futuro
Embora as cláusulas de desempenho protejam a FA caso os resultados não sejam satisfatórios, a entidade reguladora também continua confiante de que poderá impedir que Tuchel seja atraído por um clube. Quando questionado sobre a existência de uma cláusula de rescisão que permitisse ao técnico deixar o cargo por vontade própria, Bullingham manteve-se firme na posição de força da FA.
“Podemos fazê-lo cumprir o contrato”, afirmou Bullingham, deixando claro que a FA pretende manter Tuchel no cargo enquanto a seleção atingir suas metas. Por enquanto, o alemão continua sendo o responsável por acabar com a longa seca de títulos da Inglaterra, mas a segurança que a Euro 2028 representa depende inteiramente de seus resultados na América do Norte neste mês.
- AFP
A pressão aumenta, apesar do início perfeito
O histórico estatístico de Tuchel desde que assumiu o comando tem sido impecável: o ex-técnico do Chelsea venceu todas as oito partidas oficiais que disputou, sem sofrer nenhum gol.
No entanto, suas escolhas na escalação não têm sido isentas de polêmica. Os torcedores reagiram anteriormente com “choque, escárnio e uma boa dose de descrença” depois que Tuchel enfrentou críticas ao seu estilo de jogo, já que atuações desarticuladas se seguiram à exclusão de estrelas como Adam Wharton e Jack Grealish em janelas de transferências anteriores.
Apesar dessas frustrações externas, o foco interno permanece exclusivamente no Grupo L. A Inglaterra deve estrear na Copa do Mundo contra a Croácia na quarta-feira, seguida por partidas contra Gana e Panamá.