Revelado: Chelsea fracassou em tentativa surpreendente de contratar estrela do Tottenham na janela de transferências de janeiro
Chelsea interessado em Bergvall
O Chelsea tentou contratar Bergvall neste inverno, mas foi informado que o Tottenham não tinha interesse em deixar o meio-campista sair, de acordo com o The Athletic. O Blues não foi o único clube da Premier League a tentar contratar o jovem sueco, com o Aston Villa também entrando em contato com o Spurs. Bergvall foi eleito o Jogador do Ano do Tottenham na última temporada, mas tem lutado para ter o mesmo impacto na campanha atual sob o comando de Frank. Bergvall fez apenas 10 partidas como titular na Premier League em 2025-26, mas sua situação pode mudar após a contratação de Tudor.
Bergvall assina contrato de longo prazo com o Spurs
Bergvall só ingressou no Tottenham em 2024, mas assinou uma extensão de contrato de longo prazo no ano passado, válida até 2031. Ele falou sobre o quanto está gostando de sua passagem pelo clube.
“Estou muito animado e muito grato a todos que me ajudaram e estou animado para continuar essa jornada”, disse ele. “É um clube com grandes ambições, estou gostando muito de estar aqui e jogar por este incrível clube de futebol. Aprendi muito. Ao chegar a um novo país, uma nova cultura, é claro que tive a ajuda do Deki (Dejan Kulusevski) no início, mas mesmo assim, morar sozinho, cozinhar e tudo mais... não é só ser um jogador de futebol e treinar todos os dias, é tudo ao redor disso. Você tem que cuidar do carro, da casa ou do apartamento... de tudo, na verdade, então acho que evoluí muito como pessoa e como jogador.
Acho que trabalhei muito para isso e, com a ajuda dos meus companheiros de equipe e da comissão técnica, evoluí muito nesta temporada. Se compararmos com o início da temporada, eu vim da liga sueca, tinha muito a aprender e precisava me adaptar um pouco, mas acho que por volta do Natal e antes disso, comecei a ter mais tempo (em campo) e comecei a me desenvolver e aprender mais com a ajuda dos meus companheiros de equipe e da comissão técnica.”
Tudor vai dar a volta por cima no Tottenham?
Após uma campanha desanimadora na Premier League sob o comando de Frank, o Tottenham agora recorreu a Tudor para tentar reverter a situação da temporada. O ex-técnico da Juventus afirma estar ciente do desafio que tem pela frente no norte de Londres. Ele disse à mídia do clube: “É uma honra ingressar neste clube em um momento importante. Compreendo a responsabilidade que me foi confiada e o meu foco é claro. Trazer mais consistência ao nosso desempenho e competir com convicção em todos os jogos. Este plantel tem grande qualidade e a minha função é organizá-lo, energizá-lo e melhorar rapidamente os nossos resultados.”
Arsenal é o próximo adversário...
O primeiro jogo de Tudor no comando será o pequeno clássico do norte de Londres contra o Arsenal. Promete ser um batismo de fogo para o novo técnico, que recebe o líder da Premier League, comandado por Mikel Arteta, no Tottenham Hotspur Stadium. Os Gunners são os favoritos à vitória, mas os Spurs sabem que, se conseguirem vencer o clássico contra seus vizinhos, isso poderá prejudicar seriamente as chances deles de terminarem no topo da tabela. O Arsenal está atualmente quatro pontos à frente do Manchester City, mas empatou em 1 a 1 com o Brentford na última partida.
