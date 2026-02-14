Revelado: Chelsea fracassou em tentativa surpreendente de contratar estrela do Tottenham na janela de transferências de janeiro

Bergvall só ingressou no Tottenham em 2024, mas assinou uma extensão de contrato de longo prazo no ano passado, válida até 2031. Ele falou sobre o quanto está gostando de sua passagem pelo clube.

“Estou muito animado e muito grato a todos que me ajudaram e estou animado para continuar essa jornada”, disse ele. “É um clube com grandes ambições, estou gostando muito de estar aqui e jogar por este incrível clube de futebol. Aprendi muito. Ao chegar a um novo país, uma nova cultura, é claro que tive a ajuda do Deki (Dejan Kulusevski) no início, mas mesmo assim, morar sozinho, cozinhar e tudo mais... não é só ser um jogador de futebol e treinar todos os dias, é tudo ao redor disso. Você tem que cuidar do carro, da casa ou do apartamento... de tudo, na verdade, então acho que evoluí muito como pessoa e como jogador.

Acho que trabalhei muito para isso e, com a ajuda dos meus companheiros de equipe e da comissão técnica, evoluí muito nesta temporada. Se compararmos com o início da temporada, eu vim da liga sueca, tinha muito a aprender e precisava me adaptar um pouco, mas acho que por volta do Natal e antes disso, comecei a ter mais tempo (em campo) e comecei a me desenvolver e aprender mais com a ajuda dos meus companheiros de equipe e da comissão técnica.”